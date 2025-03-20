«Лучше Китая, хуже Эквадора»: стало известно место России в рейтинге «счастливых стран»

Финляндия восьмой раз подряд заняла лидирующую позицию в рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом сообщается во «Всемирном докладе о счастье».

Доклад подготовил Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете. Россия в этом списке заняла 66-е место, США — 24-ю строчку, Великобритания — 23-ю.

В тройку самых счастливых стран мира также вошли Дания и Исландия. На четвертом месте — Швеция.

Первые десять строк рейтинга заняли Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

При этом самыми несчастными странами названы Афганистан, Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.

В прошлом году Россия занимала 72-е место.

Авторы доклада прибегают к шести ключевым факторам для определения уровня счастья в странах: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода (слова, выбора и т.д.), щедрость и отсутствие коррупции.

Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, который празднуют 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» выходит ежегодно с 2012 года.

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