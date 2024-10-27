Владелец издания Readovka попал в тяжелое ДТП в Смоленской области

Владелец издания Readovka Алексей Костылев попал в тяжелое ДТП в Смоленской области, его готовят к отправке в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, ДТП произошло в деревне Рухань в Смоленской области. Костылев ехал на квадроцикле, в результате ДТП его выбросило с транспортного средства. Владельца Readovka доставили без сознания в областную больницу и прооперировали. Врачи готовят пострадавшего к отправке в Москву. По предварительным данным, для этого будет использован борт санитарной авиации. О характере полученных им травм не сообщается.

В Readovka подтвердили информацию о несчастном случае с ее основателем.

«С Алексеем Костылевым произошел несчастный случай во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области. Главе медиахолдинга Readovka оказывают всю необходимую помощь», — говорится в официальном заявлении редакции.

Алексей Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. В медиахолдинг Readovka входит коммуникационное агентство «Ready», а также группа региональных проектов, объединенных брендом «Главное в городе».

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