Время не лечит: как сейчас живет Фукусима

11 марта 2011 года, ровно десять лет назад, в Японии произошла крупнейшая со времен Чернобыля ядерная катастрофа. В водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в одноименной префектуре.

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Системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения. Однако 15-метровая волна пробила ограждения станции и разрушила эти системы, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии присвоили максимальный седьмой уровень.

Зараженная зона стремительно увеличивалась по мере того, как усиливалась утечка радиации. Тем временем в соседних префектурах волны высотой 30-40 метров продолжали сносить жилища, автомобили и даже самолеты. В течение трех суток из домов в зоне 20 км от АЭС были эвакуированы более 160 тыс. человек. Жертвами стихийного бедствия числятся более 18 тыс. человек.

close Аэропорт город Сендай, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Аэропорт город Сендай, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Junji Kurokawa/AP

Сейчас пострадавшие регионы постепенно восстанавливаются. К 2021 году лишь пятая часть изначальной зоны отчуждения по-прежнему считается непригодной для проживания. Теперь там в заброшенных домах и садах живут лишь кабаны, обезьяны и дикие собаки, передает издание Deutschlandfunk.

Жителям некоторых районов зоны отчуждения разрешили вернуться в 2017 году. Теперь в Фукусиму и соседние префектуры уже организуют туристические поездки, а на японских прилавках можно встретить продукцию из префектуры — например, пиво на основе премиального сорта помидоров, которыми она славилась.

Кроме того, 25 марта 2021 года с футбольного стадиона в Фукусиме стартует эстафета олимпийского огня. А всего в 70 километрах от АЭС пройдут олимпийские состязания по бейсболу и софтболу.

Саму электростанцию «Фукусима-1» власти Японии изначально планировали полностью восстановить к 2021-му году. Однако высокие уровни радиации в поврежденных энергоблоках вынудили их пересмотреть свои планы, пишет Deutschlandfunk. Демонтаж электростанции начался, однако к самой опасной задаче — извлечению из реакторов ядерного топлива — без подготовки и специального оборудования приступить так и не смогли.

Новый проект предполагал, что эти работы начнутся в 2021-м году, а завершатся в 2041-м или 2051-м. Но из-за пандемии коронавируса произошла накладка с разработкой необходимого оборудования в Великобритании, и начало операции пришлось отложить еще на год — до конца 2022-го. Тем не менее, ремонт других объектов электростанции продолжается.

Жители пострадавших районов с трудом оправляются от пережитого. Волонтер, работающая с жертвами катастрофы, Эмико Фудзиока призналась Reuters, что многие из них до сих пор остро нуждаются в финансовой и психологической поддержке. «Фукусима никогда не будет прежней. Как и сами люди», — уверена женщина.

Десятилетие, проведенное жителями в эвакуации, совершенно изменило атмосферу в прибрежном городке префектуры Фукусима Намиэ – недавно его полностью восстановили после ЧП.

Местная жительница Масару Кумакава рассказала газете South China Morning Post, что до катастрофы все знали друг друга, могли пригласить прохожего на обед и даже оставляли двери в свои дома открытыми. Сейчас же, по ее словам, люди сторонятся друг друга и не знают даже ближних соседей по именам. «Если бы город восстановили раньше, через три, четыре или даже пять лет после катастрофы, наверное, все было бы совсем иначе», — считает Кумакава.

close Брошенный автомобиль в зоне отчуждения у АЭС «Фукусима-1», 2020 год Брошенный автомобиль в зоне отчуждения у АЭС «Фукусима-1», 2020 год Reuters

Местный житель Сакае Като после катастрофы полностью сменил род деятельности и посвятил свою жизнь уходу за домашними животными, которых бросили хозяева, уехавшие в эвакуацию. Мужчина отказался покидать город и превратил свой дом в приют — сейчас с ним живет 41 кот. «Я хочу убедиться, что я здесь, чтобы позаботиться о каждом животном. После этого можно умирать», — сказал Като в интервью с Reuters.

Кардинально изменилась жизнь и у 70-летнего Есихито Сасаки из города Рикудзентаката префектуры Иватэ. В катастрофе 2011 года у мужчины погибли жена и младший сын. Сейчас он живет один — ему удалось восстановить дом и даже высадить вокруг него вишневый сад.

Сасаки признался в разговоре с Reuters, что старается сохранять вещи в доме в том порядке, какой был в день происшествия, — это напоминает ему о погибших родных.

«Я думал, что время лечит, но теперь я знаю, что это не так. Есть вещи, которые ты хочешь забыть, но не можешь. Некоторые воспоминания со временем становятся лишь более отчетливыми», — отметил он.

Все десять лет в префектуре Иватэ в местных торговых центрах и общественных центрах сотрудники полиции ежемесячно проводят встречи для семей, которые не прекращают поиски своих близких. На этих собраниях полицейские записывают данные о пропавших без вести и собирают образцы ДНК у членов их семей.

close Супермаркет в зоне отчуждения у АЭС «Фукусима-1», 2020 год Супермаркет в зоне отчуждения у АЭС «Фукусима-1», 2020 год Athit Perawongmetha/Reuters

Одна из тех, кто ходит на такие встречи, — 69-летняя Рикудзентаката Сатико Кумагаи. Уже через три месяца после цунами она начала писать письма своему мужу Мигаку, который пропал без вести в день бедствия. Письма женщина не отправляла, а просто хранила в надежде, что однажды покажет их мужу, который вновь войдет в их дом.

К 2017, когда Кумагаи вернулась в родную префектуру, она написала уже так много писем, что работавший с ней волонтер Хитоши Цуридзаки предложил издать книгу с ее сочинениями.

«Доброе утро, Мигаку-сан. В году осталось не так много дней. Похоже, мы закончим еще год, так и не найдя тебя. Разве не будет чудом, если ты вернешься в нашу бухту? Я слышала, что чудеса существуют, но, похоже, в этой катастрофе их нет», — такими словами заканчивается этот сборник.