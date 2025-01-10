Путь куколда: почему Наполеон терпел измены жены и не разводился с ней

Имя Наполеона стало практически синонимом величия, силы и славы. По популярному представлению, он в одиночку повел Францию воевать против всей Европы и поначалу победил. Самим французам он запомнился как великий реформатор и автор первого в мире современного гражданского кодекса. Несмотря на это, пока он писал жене из похода нежные письма, она изменяла ему с молодым любовником у всех на глазах. Наполеон об этом знал, но жену не бросил. «Газета.Ru» попыталась разобраться, почему.

Расстанемся друзьями

Среди правителей западного христианского мира конца XVIII — начала XIX века разводы были скорее исключением. Причиной тому служили не столько христианские догматы о недопустимости блуда, сколько бытовые соображения — как человек может управлять государством, если он не в состоянии наладить отношения с собственной женой или пройти мимо молодых незамужних девушек?

Однако развод Наполеона Бонапарта с императрицей Жозефиной не был связан ни с ссорами, ни с похотью. За пятнадцать лет отношений у них так и не родились дети, что было делом государственной важности, так как императору требовался законный наследник. Поэтому, когда на Наполеона в очередной раз надавила собственная семья, осенью 1809 года за ужином он в очень вежливых выражениях объяснил 46-летней Жозефине, почему они не могут быть вместе и что, несмотря на собственные симпатии, он обязан думать о стране. Жена возражать не стала, и процесс оформили быстро.

close «Развод Наполеона и Жозефины в 1809 году», Анри-Фредерик Шопен Коллекция Уоллеса

10 января 1810 года состоялась торжественная церемония развода. Бывшие супруги зачитали декларацию о преданности друг другу, а Наполеон настоял, чтобы Жозефина сохранила титул императрицы, и просил, чтобы она считала его своим лучшим другом, никогда не сомневаясь в его чувстве. Про свою новую жену, 19-летнюю дочь императора Священной Римской империи Марию-Луизу, он не стесняясь говорил, что «женится на матке».

Жозефина относилась к императору примерно так же, и однажды сказала: «Единственное, что когда-либо вставало между нами, — это мои долги; уж точно не его мужская сущность». «Мужская сущность» — это, очевидно, отсылка к регулярным изменам Наполеона, и в этом плане ее заявление кажется лицемерным, поскольку собственной «женской сущности» у Жозефины было ничуть не меньше. О том, что жена Наполеона регулярно изменяла ему, знал во Франции почти весь высший свет, и великий генерал уж точно не был наименее сообразительным его представителем.

Примечательная сцена случилась после возвращения генерала Наполеона из Египетского похода в 1799 году. Несмотря на то, что с военной точки зрения он окончился поражением от британцев, на пути в Париж его всюду встречали толпы с криками: «Да здравствует Бонапарт, который приехал, чтобы спасти отечество!» Когда он вошел в зал собрания депутатов, они встали и хором, в знак почета и признания, исполнили а капелла «Марсельезу» — революционный гимн. Все мечтали, чтобы прославленный генерал возглавил государство и выдернул его из эпохи раздора и беспорядка. К вечеру на улицы Парижа вышли оркестры всех бывших в столице полков, чтобы маршами прославить возвращение героя.

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Однако когда генерал дошел до своего дома, его встретила только прислуга. Жены не было дома, и у Наполеона даже сомнений не возникло, где она находится и каким развлечениям предается. От злости он заперся у себя в кабинете и, когда Жозефина вернулась, долго не пускал ее внутрь и отказывался разговаривать, заставив ее упрашивать не меньше часа. Интересно, что конкретно в этот день жена была не с любовником, а за городом, но сам факт измен за время отсутствия супруга отрицать было бессмысленно.

Но почему же Наполеон развелся с ней спустя много лет, а не сразу?

Променяла генерала на лейтенанта

Жозефина Богарне была старше Наполеона на шесть лет и происходила из богатого и знатного рода Таше. Богарне — это фамилия первого мужа Александра де Богарне, за которого девушку выдали по расчету, когда ей было 16, и от которого она родила двоих детей. Таким образом, если исходить из предположения, что богатые и влиятельные мужчины должны жениться только на миловидных юных девушках, то Жозефина была самой неподходящей парой для Наполеона. Они познакомились в 1795 году, когда ей было 32 года и она только что вышла из тюрьмы, а Наполеону, молодому и популярному генералу, едва исполнилось 26.

close Императрица Жозефина, Фирмен Массо, ок. 1812 Музей Эрмитаж

Современные историки сходятся на том, что впервые они встретились на одном из «балов жертв». Это была серия вечеринок, где главными героями становились выжившие в якобинском терроре: им должны были отрубить голову гильотиной, но не успели, и в знак этого они повязывали себе на шею красную ленту. Жозефину тоже должны были казнить как члена семьи врага народа — ее бывшего мужа Александра обезглавили в 1794 году по обвинению в предательстве и в ходе «чистки» были готовы дойти даже до женщины, с которой он развелся за девять лет до того.

Наполеон сразу воспылал к Жозефине страстью и начал писать ей любовные письма с содержанием, типичным для своего века: «Я просыпаюсь, наполненный тобой. Твой образ и опьяняющие наслаждения прошлой ночи не дают покоя моим чувствам. <...> Ты сердишься на меня? Ты недовольна? Ты расстроена? Душа моя сломлена горем, и любовь к тебе не дает мне покоя. Но как я могу еще успокоиться, когда я отдаюсь чувству, которое владеет моей сокровенной сущностью, когда я пью из твоих уст и из твоего сердца палящее пламя? <...> А пока, тысяча поцелуев, mio ​​dolce amor! Но не отвечай мне ни одним, потому что они зажигают мою кровь».

Жозефина поначалу не рассматривала нового любовника как будущего мужа, называя его «котом в сапогах» и потешаясь над его неблагородным, по сравнению с ней, происхождением. Однако постепенно он смог покорить ее дорогими подарками, страстью и остроумием, так что в марте 1796 года они поженились.

Через два дня после свадьбы Наполеон повел французскую армию в Италию, продолжая отправлять жене пространные мелодраматичные письма. Та отвечала ему куда меньше и в таком тоне, что однажды генерал написал ей, что письмом не удовлетворен, поскольку оно «холодно, как дружба». Интуиция Наполеона не подвела: почти сразу после отъезда жена начала роман с Ипполитом Шарлем, 23-летним гусарским лейтенантом. К июню она воссоединилась с мужем в Италии, но жить в военном лагере или в штабе было нельзя, и для нее снимали роскошное жилье в городе.

close Фрагмент картины «Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года», Жак Луи Давид Лувр

В ноябре 1796 года Наполеон попытался встретиться с женой в ее миланских апартаментах, но никого не застал. «Я больше не люблю тебя; напротив, я тебя ненавижу. Ты мерзкая, подлая, скотская шлюха. Ты совсем мне не пишешь; ты не любишь своего мужа. <...> Скоро, я надеюсь, я буду держать тебя в своих объятиях; тогда я покрою тебя миллионом жарких поцелуев, обжигающих, как экватор», — писал он ей.

Окончательно подозрения Наполеона о роли Ипполита в жизни Жозефины подтвердились лишь к 1798 году. Он пришел в ярость, но расставаться не стал, хотя Жозефина не просто коротала с любовником время или охотилась за сексуальным удовольствием. «Да, мой Ипполит, моя жизнь — постоянное мучение! Только ты можешь вернуть мне счастье. Скажи мне, что ты любишь меня, что ты любишь только меня!» — писала она любовнику.

Здесь необходимо отметить европейские нравы той поры. Легко представить, что мог бы сделать прославленный генерал с лейтенантом (да и со своей женой), если бы они служили в армии другой эпохи и другой страны, да еще во время войны.

Однако когда Наполеон узнал об измене, Ипполит не спрятался у родственников в самой глухой французской деревне, а продолжил любовные отношения с Жозефиной, о чем до ее супруга доходили слухи и во время египетской кампании.

В качестве ответа генерал и сам стал заводить любовниц, начав с Полин Фуре — жены одного из младших офицеров. Впоследствии женщин у Наполеона было много, но он заявлял, что они никак не затрагивают его чувств, а лишь насыщают силой.

Быть Цезарем, а не неудачником

Тем не менее, после возвращения из Египта между Наполеоном и Жозефиной состоялось много тяжелых разговоров. Генерал и без пяти минут первый консул хотел развода, но жена надеялась остаться с мужем и пообещала даже бросить Ипполита. В итоге Наполеон остался с Жозефиной, хотя сам продолжил заводить любовниц и ничуть их не скрывал, стараясь лишь не попадаться жене на глаза во время секса с ними.

Полный ответ на вопрос о причине такого выбора мог бы дать только сам Наполеон, если бы посчитал нужным оправдываться. Однако можно попытаться назвать факторы, которые склонили будущего императора к такому решению.

close Жозефина в коронационном костюме, Франсуа Жерар Национальный музей замка Фонтенбло

Во-первых, они жили в эпоху, когда среди аристократии заводить любовниц и любовников было неписанной нормой. Разумеется, человеческая природа с тех пор не изменилась и появление у жены любовника не было поводом для праздника, хотя некоторые люди общались втроем, как адмирал Нельсон, британский посол в Неаполитанском королевстве Уильям Гамильтон и его жена Эмма. Но никакого шока от публичной супружеской неверности в среде Наполеона и Жозефины быть не могло, в отличие, например, от эпохи Николая II.

Во-вторых, французы гораздо легче относятся к изменам, чем другие народы. Только 47% французов считают посторонние связи неприемлемыми для женатых людей, и это с большим отрывом самый низкий показатель из всех стран, где проводился опрос (Pew Research Center «Global Attitudes Project Spring 2013»). Для сравнения, за ними следуют немцы с 60%, Россия с 69% находится в списке между Японией и Польшей, а показатели за 90% наблюдаются лишь в исламских странах. Разумеется, эти соцопросы нельзя буквально переносить на эпоху двухсотлетней давности, однако их выводы хорошо стыкуется с тем, что можно увидеть в исторических источниках.

Вероятно, в Наполеоне взыграла гордость. После возвращения из Египта к нему заходили многие влиятельные и богатые люди, выражая свою поддержку. Один из них спросил, правда ли генерал собирается разводиться. Наполеон в ответ удивился и спросил, не заслужила ли этого супруга? На что его собеседник ответил: «Сейчас вы великий герой, Цезарь, Александр Македонский. Если начнется бракоразводный процесс, вы будете обманутым мужем из водевиля. Подумайте над этим».

Наконец, очевидно, Наполеон Жозефину просто любил, так что в теории мог ее простить и без всех перечисленных социо-культурных факторов. Их развод был связан с государственной необходимостью иметь детей.