На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы риски использования утяжеленных одеял

Врач Бурнацкая: тяжелые одеяла могут вызвать перегрев и зависимость
true
true
true
close
Shutterstock

Использование тяжелых одеял весом 5–9 килограмм, популярных в качестве средства для улучшения сна, может стать причиной повышенной утомляемости и перегрева. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист объяснила, что принцип действия утяжеленных одеял основан на эффекте глубокого давления, которое способствует выработке серотонина и мелатонина, отвечающих за спокойствие и качественный сон. По ее словам, такое действие может пойти на пользу тем, кто страдает от легких форм тревожности, стресса или трудностями при засыпании.

Однако врач предупредила, что также есть серьезные противопоказания. Утяжеленные одеяла категорически не рекомендуются использовать детям до трех лет, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью, нарушениями кровообращения, а также беременным женщинам. Кроме того, к такому способу улучшения сна с осторожностью следует относиться пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью, поскольку они могут оказаться неспособны самостоятельно снять с себя тяжелую вещь.

По словам Бурнацкой, такие одеяла могут стать причиной перегрева из-за низкой воздухопроницаемости плотных тканей и развития психологической зависимости, когда без использования этой вещи тревожность начинает усиливается.

«Перед использованием утяжеленного одеяла необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, а в случае появления одышки, головной боли или повышенной утомляемости следует немедленно отказаться от его использования», — предупредила эксперт.

Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко до этого предупредила, что стресс, тревожность и переутомление могут выступать причинами ночных кошмаров. По ее словам, в случае, если такие сны повторяются часто и вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу.

Ранее исследование показало, что сон со светом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами