Названы риски использования утяжеленных одеял

Использование тяжелых одеял весом 5–9 килограмм, популярных в качестве средства для улучшения сна, может стать причиной повышенной утомляемости и перегрева. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист объяснила, что принцип действия утяжеленных одеял основан на эффекте глубокого давления, которое способствует выработке серотонина и мелатонина, отвечающих за спокойствие и качественный сон. По ее словам, такое действие может пойти на пользу тем, кто страдает от легких форм тревожности, стресса или трудностями при засыпании.

Однако врач предупредила, что также есть серьезные противопоказания. Утяжеленные одеяла категорически не рекомендуются использовать детям до трех лет, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью, нарушениями кровообращения, а также беременным женщинам. Кроме того, к такому способу улучшения сна с осторожностью следует относиться пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью, поскольку они могут оказаться неспособны самостоятельно снять с себя тяжелую вещь.

По словам Бурнацкой, такие одеяла могут стать причиной перегрева из-за низкой воздухопроницаемости плотных тканей и развития психологической зависимости, когда без использования этой вещи тревожность начинает усиливается.

«Перед использованием утяжеленного одеяла необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, а в случае появления одышки, головной боли или повышенной утомляемости следует немедленно отказаться от его использования», — предупредила эксперт.

Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко до этого предупредила, что стресс, тревожность и переутомление могут выступать причинами ночных кошмаров. По ее словам, в случае, если такие сны повторяются часто и вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу.

Ранее исследование показало, что сон со светом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.