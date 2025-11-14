Lexus и квартира в Хамовниках: какие взятки давали генералу Павлу Попову

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве, 11 ноября 2025 года

Генерал Попов получил Lexus и квартиру за привилегии при строительстве зданий Генштаба

Бывший замглавы Минобороны РФ генерал Павел Попов получил в качестве взятки автомобиль Lexus и квартиру в Москве от строительной компании «Бамстройпуть» за покровительство при возведении зданий Национального центра управления обороной. Показания на генерала дал учредитель компании Игорь Тушкевич, который передал военачальнику машину и недвижимость в обмен на «покровительство». Также у генерала обнаружено незаконно хранившееся оружие, включая раритетный пистолет Mauser. Попов все еще настаивает на своей невиновности.

Бывший замглавы Минобороны генерал армии Павел Попов получил автомобиль Lexus и квартиру в Москве в качестве взятки от строительной компании при возведении зданий Национального центра управления обороной РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Попов П.А. обвиняется в том, что получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы за создание ОАО «Бамстройпуть» (БСП) преференций и общего покровительства над этой организацией при ведении ей работ по строительству зданий НЦУО», — говорится в судебных документах.

Показания о передаче генералу автомобиля и квартиры дал учредитель «Бамстройпути» Игорь Тушкевич, который дал взятку «в обмен на общее покровительство над компанией». Его обвиняют в мошенничестве при строительстве других объектов для Минобороны РФ. Компания «Бамстройпуть» проходит процедуру банкротства.

Раритетное оружие

Накануне стало известно, что генерал Попов хранил у себя раритетный пистолет Mauser и другое оружие без лицензии и разрешений. Об этом сообщил ТАСС.

«Из ответа, полученного органом ГВСУ СК РФ, из отдела лицензионно-разрешительной работы по ЦАО следует, что у Попова имеются два огнестрельных нарезных пистолета «Маузер» и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье «Вепрь» и 40 патронов к нему», — говорится в документах.

Сам генерал утверждает, что карабин «Вепрь» был подарен ему экс-губернатором Хакасии Виктором Зиминым и что документы на него были оформлены.

Ранее 11 ноября суд постановил, что дело Попова будет рассматриваться в закрытом режиме, так как в материалах и показаниях содержатся сведения о служебной тайне в области обороны и сведения о личностях сотрудников Минобороны.

Дело генерала Попова

Попова задержали в августе 2024 года. По версии следствия, курируя работу парка «Патриот», генерал использовал служебное положение в личных интересах, в том числе требуя от компаний, работавших на объекте, оплачивать ремонт его недвижимости.

Ранее глава управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов признали вину по этому делу. Они заключили сделку с судом и были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно.

Генералу Попову вменяют ряд статей Уголовного кодекса, включая ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222: взяточничество, мошенничество, служебный подлог, превышение полномочий и незаконное хранение оружия. Следственный комитет завершил расследование в августе.

Попов настаивает на своей невиновности. На допросе он заявил, что не курировал строительные работы на объектах НЦУО и, соответственно, не мог оказывать кому-либо преференции.

Генерал подтвердил, что пользовался автомобилем и квартирой, предоставленными Тушкевичем, однако отметил, что речь шла о временном пользовании, и этим имуществом располагали также другие лица.

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, материалы расследования занимают 56 томов.