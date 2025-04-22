Бывший замглавы Минобороны Булгаков послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову

Бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков после допроса послал воздушный поцелуй другому бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

В материале говорится, что в Мосгорсуде Булгаков подтвердил, что Минобороны и лично Иванов занимались отбором двух паромов. По данным источника агентства, Булгаков «послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову» и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор.

Булгакова допросили по делу Иванова как свидетеля. В документах не указаны детали его допроса и его показания, сказано в статье.

18 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Иванову.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.