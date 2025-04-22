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Бывший замглавы Минобороны Булгаков послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову

ТАСС: экс-замглавы МО послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса
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Аня Громова/«Газета.Ru»

Бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков после допроса послал воздушный поцелуй другому бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

В материале говорится, что в Мосгорсуде Булгаков подтвердил, что Минобороны и лично Иванов занимались отбором двух паромов. По данным источника агентства, Булгаков «послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову» и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор.

Булгакова допросили по делу Иванова как свидетеля. В документах не указаны детали его допроса и его показания, сказано в статье.

18 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Иванову.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

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