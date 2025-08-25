«Дальнейшие приключения — в тюрьме». Маркаряна арестовали, несмотря на грамоты и медали

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Во время заседания блогер свою вину не признал, заявив, что не узнает себя на видеозаписи. Маркаряна задержали 23 августа в Кубинке. Секс-коуч Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» предрек Маркаряну дальнейшие «приключения» в тюрьме.

Суд избрал меру пресечения по делу об оскорблении памяти защитников Отечества — скандально известного блогера Арсена Маркаряна отправили в СИЗО на 17 суток. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

«По версии следствия, Маркарян А.А., осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Судебные слушания прошли без журналистов, однако, по информации RT, на судебном заседании блогер свою вину не признал.

«Когда ему показали видео, содержащее информацию об оскорблениях, он сказал:

«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял»,

— говорится в сообщении издания.

Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил, что мать блогера принесла в суд его спортивные медали и школьные грамоты. В свою очередь Baza пишет, что к суду приехали несколько девушек из группы поддержки Маркаряна — с собой они привезли вещи, которые ему, по-видимому, потребуются в СИЗО.

Также у суда присутствовали слушатели его курсов. Канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, где двое молодых людей говорят, что Маркарян якобы «выступает от лица всех мужчин СНГ».

Аудитория блогера насчитывает около 500 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и свыше 200 тыс. на YouTube.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ или сетевых ресурсов, включая интернет). Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в январе столичная прокуратура сообщила о расследовании в отношении Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Санкция этой статьи предусматривает от пяти до семи лет заключения. Поводом стали его высказывания в интервью, где он, по версии следствия, призывал к использованию дронов для совершения террористических актов в России, демонстрируя поддержку идеологии терроризма.

Блогер-шовинист

30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары Маркарян получил скандальную известность благодаря резонансным высказываниям, в том числе шовинизму в адрес женщин, а также критике властей РФ и спецоперации на Украине. Также Маркарян неоднократно заявлял о «недоразвитости» русских.

Кроме того, в одном из видео блогер говорил, что «Москву, Красную площадь будут бомбить» и что он бы «этого хотел».

Маркаряна задержали 23 августа, он собирался пересечь границу с Белоруссией. Самого блогера обнаружили в багажнике автомобиля, где он пытался скрыться под сложенной надувной лодкой.

Девушка, которая, предположительно, пыталась вывезти блогера Арсена Маркаряна, была «библиарием» на одном из его курсов под названием «Я выбираю жить в кайф» еще в 2018 году.

Оперативники заранее отследили транспортное средство и передали информацию патрульным службам. Инспекторы ДПС остановили машину на Можайском шоссе в районе подмосковной Кубинки.

«Он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Подозреваемый прятался в багажнике транспортного средства», — сообщили ТАСС в МВД.

Сам Маркарян назвал ложью сообщения, согласно которым он пытался выехать за пределы России в багажнике автомобиля.

«Никакого багажника не было, и если вы запросите видео с регистратора ДПС, то все это увидите. То, что говорят в СМИ об этом, – полная ложь», — написал Маркарян.

Незадолго до задержания Маркарян выложил в соцсетях ролик, где на Красной площади анонсировал скорое мероприятие для своих последователей в октябре.

Секс-коуч Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Маркарян вернулся в Россию из-за скуки.

«Ему стало скучно жить там, в Европе, в разных странах, и решил приехать. Так же, как и мне. На самом деле, все свои действия русские люди делают тупо от скуки. Все времена это было и сейчас до сих пор так и есть. Поэтому решил позажигать, приехать, попытать судьбу, ну — испытал ее. И сейчас дальнейшие приключения в тюрьме следуют», — сказал он.