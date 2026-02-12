Размер шрифта
В Ухте изменили режим работы школ из-за атаки БПЛА

Школьников в Ухте на фоне атаки дронов перевели на дистанционное обучение
Учеников школ в Ухте перевели на дистанционное обучение в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере Max написала глава муниципального округа Марина Метелева.

«Обучение учащихся второй смены сегодня производится в дистанционном режиме», — говорится в заявлении.

По словам Метелевой, образовательные учреждения оповещают родителей учеников об изменении режима работы.

Ухта в Республике Коми подверглась атаке дронов 12 февраля. Как рассказал губернатор региона Ростислав Гольдштейн, в результате ударов на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, никакой информации о пострадавших не поступало.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что атаковавшие город БПЛА были запущены с украинской территории, а не из Эстонии или Финляндии. Он пришел к такому выводу, поскольку у Киева есть беспилотники, способные преодолевать расстояние до 1500 км. Telegram-канал SHOT написал, что дроны могли запустить из Черниговской и Полтавской областей.

Ранее украинский БПЛА ударил по автомобилю петербургского бизнесмена в Херсонской области.
 
