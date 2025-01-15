«Президент украл мою жизнь»: как США пытались сорвать Московскую Олимпиаду-80

Демонстранты с плакатами, призывающими бойкотировать летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, на церемонии открытия зимних Олимпийский игр в Лейк-Плэсиде, 1980 год

45 лет назад президент США Картер объявил о бойкоте первых Олимпийских игр в СССР

45 лет назад США приняли решение бойкотировать Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 1980 года в Москве. Таким образом Вашингтон решил ответить на ввод советских войск в Афганистан. Решение американского президента ввергло американских атлетов в состояние шока. Крайне встревожены были и советские чиновники — СССР впервые собирался принять Игры на своей территории. Как большой спорт чуть было не пал жертвой большой политики — в материале «Газеты.Ru».

«Наши не поедут»

«[Это] станет самым сильным ударом по Советам», — так 39-й президент США Джимми Картер рассуждал о бойкоте советской Олимпиады в личном дневнике 2 января 1980-го. До летних Игр в Москве оставалось около полугода. Они станут первыми и единственными в истории, куда Штаты не отправят своих спортсменов.

За неделю до того, как Картер сделал в дневнике эту запись, советские войска вошли в Афганистан «в целях оказания интернациональной помощи дружественному народу».

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Вашингтон отреагировал резко. Выступая в ООН, американский президент заявил о «советской агрессии», «крайне серьезной» угрозе для всего мира и призвал «не вести дела с СССР как прежде».

close Торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр на стадионе имени Ленина, 1980 год Владимир Савостьянов/ТАСС

20 января Джимми Картер, выступая на телеканале NBC, заявил: «Сегодня я информировал Олимпийский комитет США о том, что если в течение месяца Советы не уберут свои войска из Афганистана, то Олимпиада должна быть перенесена из Москвы в другой город или вообще отложена или отменена».

«Для Советского Союза московская Олимпиада была чем-то большим, чем просто спортивным событием. Они видели в ней триумф коммунизма», — спустя несколько лет оправдывал Картер свой ультиматум.

«[Картер] пришел на телевидение и сказал что-то о том, что если Советы не уберут войска с границы с Афганистаном, мы не отправим к ним зрителей и спортсменов. Я подумала: «Ого, он считает, что решает, кто поедет на Игры. У него нет таких полномочий».... «Я был абсолютно уверен, что это полный блеф»....

«Просто невозможно, чтобы они не отправили США на Олимпиаду. Они не собираются действительно это сделать»,

— вспоминали свои эмоции некоторые из членов американской олимпийской сборной 1980-го.

Вопреки уверенности спортсменов, у Картера оказалось достаточно влияния, чтобы команда так и не вылетела в Москву. В конце марта 1980-го, всего за несколько месяцев до Игр, представителей американской сборной собрали на встречу с президентом, где тот окончательно объявил о бойкоте. Когда он вошел в комнату к атлетам, вопреки протоколу, никто из них не встал и не захлопал.

«Наши не поедут. Я говорю это без всяких уверток; решение принято»,

— сообщил политик.

Олимпийский комитет США (USOC) пытался протестовать, однако Белый дом надавил, и в начале апреля по итогам тайного голосования организация с перевесом два к одному поддержала бойкот. Сразу после этого известия 25 членов олимпийской сборной США подали коллективный иск против USOC в один из Окружных судов США , утверждая, что бойкот нарушает их конституционные права.

«Многие жизненные разочарования, даже серьезные, не пользуются конституционной защитой. Это один из таких случаев», — гласило решение судьи.

В США Олимпиаду-80 станут называть «призрачной» или «забытой».

«Те, кто ехал в Москву, изначально ехали на праздник»

За «железным занавесом» с тревогой следили за попытками США саботировать Олимпиаду. Изначально Вашингтон хотел добиться отмены Игр или переноса в другую страну, но на Международный олимпийский комитет повлиять не смог. Тогда американская администрация развернула широкую антисоветскую кампанию, сравнивая предстоящие соревнования с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии и уговаривая как можно больше государств присоединиться к бойкоту.

«В мире происходит черт знает что. Весь мир нас осудил и проклял: в ООН — 104 делегации проголосовали против нас и только 17 — с нами (речь о голосовании за резолюцию с призывом к немедленному выводу войск из Афганистана)... Картер лишил нас 17 млн тонн зерна (в Москве сразу же исчезла мука и макароны), запретил всякий прочий экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады...

А что делается в печати, на теле и радио — трудно было даже вообразить, позорят и топчут нас самым беспардонным образом»,

— написал в своем дневнике 28 января 1980 года заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Анатолий Черняев.

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Слышать зарубежные выпады против Олимпиады было «очень больно», как уже в наше время признавался бывший начальник одного из отделов советского Оргкомитета Игр Виктор Лукьянов. На ее подготовку бросили максимальные средства, и неожиданное вмешательство политики ставило все под угрозу.

«Мы, конечно, морально очень переживали, когда американцы это все раскрутили в прессе, по радио и по телевидению. Было очень больно, потому что сначала ставился вопрос об отмене московской Олимпиады. И это когда мы столько сделали — оставалось-то всего полгода до торжественного открытия!» — указывает он.

При этом к американским спортсменам, лишенным Игр, с советской стороны относились сочувственно. Так, по словам четырехкратного олимпийского чемпиона, пловца Владимира Сальникова, до Олимпиады во время совместных зарубежных соревнований советские спортсмены «за завтраком соединяли столы и садились вместе с американцами, показывая, что нас так просто не рассоришь».

«Конечно, они [в США] надеялись, что сейчас случится чудо, примут какое-то решение — и все будет хорошо. Что это было для многих сильным ударом — это очевидно. Олимпиада — вершина спортивной карьеры. И потеря такого символа, главной спортивной цели — конечно, трагедия», — оценивает он.

Надежды Вашингтона сорвать Игры в итоге не оправдались. Их бойкотировали более 60 государств (включая Японию, Западную Германию, Китай и Канаду), но еще 80 прилетели в Москву, среди которых были такие, как Великобритания, Франция, Италия, скандинавские страны. По воспоминаниям современников, несмотря на негативный политический фон, на самой Олимпиаде царила позитивная атмосфера.

«Тогда к Советскому Союзу априори было очень неплохое отношение... И те, кто ехал в Москву, изначально ехали на праздник. Не было никакого негатива.

Кто поддержал бойкот, те просто не приехали. Была эйфория: праздник, улыбки, смех», — отмечает дочь Сергея Павлова, председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР.

Бойкот без результата

Спустя десятки лет в США оценивают бойкот Олимпиады преимущественно негативно. Вспоминая о нем, американские СМИ подчеркивают, что он никак не повлиял на вывод советских войск, зато разрушил не одну судьбу и затормозил развитие американского спорта.

«Я [на фоне решения о бойкоте] спросила председателя Объединенного комитета начальников штабов [США] Дэвида Джонса:

«Можете ли вы сказать, что хотя бы одна человеческая жизнь будет спасена, если мы не попадем в Москву?» Он подумал и сказал: «Нет».

Для меня это было самым важным: если мы не можем спасти хотя бы одного человека, зачем мы это делаем?» — недоумевала одна из «призрачных» олимпийцев, член команды по гребле Анита Дефранц.

close Мужчина размахивает флагом США с трибун стадиона имени Ленина во время церемонии закрытия Олимпийских игр 1980 года в Москве AP

«Как они могли втянуть нас в этот конфликт? Это не имело смысла ни для кого из нас», — соглашается другая участница, баскетболистка Кэрол Блажейовски.

Из более 450 отобранных на советскую Олимпиаду американцев до следующих Игр через четыре года смогли дойти меньше половины, 168 человек. Часть тех, кто был в своей лучшей форме в 1980 году, навсегда потеряли шанс выступить перед олимпийскими трибунами.

«Он украл мою жизнь... То, что я хотел сделать с президентом Картером, сейчас, знаете ли, привело бы к тюрьме… Я искренне верю, что тренировался усерднее любого человека на этой планете, и все это у меня отнял фермер, выращивающий арахис (до политической карьеры Картер одно время занимался семейным бизнесом по выращиванию арахиса)», — откровенно высказывался «призрачный» олимпиец, борец Джин Миллс.

Часть той сборной до сих пор «таит горечь» и хотела бы получить извинения от американских властей , отмечал портал Yahoo Sports, в 2021 году опросивший более 100 ее членов. Сам Картер после Олимпиады, осенью 1980 года потерпел разгромное поражение на президентских выборах и уступил пост Рональду Рейгану. До конца жизни он прямо так и не назвал бойкот ошибкой. Объясняя свое решение, Картер заявлял, что спортсмены «принесли жертву» ради высших идеалов.

«Мы не жертвовали. Нами пожертвовали. Вот в чем разница», — добавляли некоторые из неназванных «забытых» олимпийцев США в 2021 году.