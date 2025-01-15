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«Президент украл мою жизнь»: как США пытались сорвать Московскую Олимпиаду-80

45 лет назад президент США Картер объявил о бойкоте первых Олимпийских игр в СССР
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Демонстранты с плакатами, призывающими бойкотировать летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, на церемонии открытия зимних Олимпийский игр в Лейк-Плэсиде, 1980 год

Wally McNamee/Corbis/Getty Images
45 лет назад США приняли решение бойкотировать Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 1980 года в Москве. Таким образом Вашингтон решил ответить на ввод советских войск в Афганистан. Решение американского президента ввергло американских атлетов в состояние шока. Крайне встревожены были и советские чиновники — СССР впервые собирался принять Игры на своей территории. Как большой спорт чуть было не пал жертвой большой политики — в материале «Газеты.Ru».

«Наши не поедут»

«[Это] станет самым сильным ударом по Советам», — так 39-й президент США Джимми Картер рассуждал о бойкоте советской Олимпиады в личном дневнике 2 января 1980-го. До летних Игр в Москве оставалось около полугода. Они станут первыми и единственными в истории, куда Штаты не отправят своих спортсменов.

За неделю до того, как Картер сделал в дневнике эту запись, советские войска вошли в Афганистан «в целях оказания интернациональной помощи дружественному народу».

Вашингтон отреагировал резко. Выступая в ООН, американский президент заявил о «советской агрессии», «крайне серьезной» угрозе для всего мира и призвал «не вести дела с СССР как прежде».

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Торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр на стадионе имени Ленина, 1980 год

Владимир Савостьянов/ТАСС

20 января Джимми Картер, выступая на телеканале NBC, заявил: «Сегодня я информировал Олимпийский комитет США о том, что если в течение месяца Советы не уберут свои войска из Афганистана, то Олимпиада должна быть перенесена из Москвы в другой город или вообще отложена или отменена».

«Для Советского Союза московская Олимпиада была чем-то большим, чем просто спортивным событием. Они видели в ней триумф коммунизма», — спустя несколько лет оправдывал Картер свой ультиматум.

«[Картер] пришел на телевидение и сказал что-то о том, что если Советы не уберут войска с границы с Афганистаном, мы не отправим к ним зрителей и спортсменов. Я подумала: «Ого, он считает, что решает, кто поедет на Игры. У него нет таких полномочий».... «Я был абсолютно уверен, что это полный блеф»....

«Просто невозможно, чтобы они не отправили США на Олимпиаду. Они не собираются действительно это сделать»,

вспоминали свои эмоции некоторые из членов американской олимпийской сборной 1980-го.

Вопреки уверенности спортсменов, у Картера оказалось достаточно влияния, чтобы команда так и не вылетела в Москву. В конце марта 1980-го, всего за несколько месяцев до Игр, представителей американской сборной собрали на встречу с президентом, где тот окончательно объявил о бойкоте. Когда он вошел в комнату к атлетам, вопреки протоколу, никто из них не встал и не захлопал.

«Наши не поедут. Я говорю это без всяких уверток; решение принято»,

сообщил политик.

Олимпийский комитет США (USOC) пытался протестовать, однако Белый дом надавил, и в начале апреля по итогам тайного голосования организация с перевесом два к одному поддержала бойкот. Сразу после этого известия 25 членов олимпийской сборной США подали коллективный иск против USOC в один из Окружных судов США, утверждая, что бойкот нарушает их конституционные права.

«Многие жизненные разочарования, даже серьезные, не пользуются конституционной защитой. Это один из таких случаев», — гласило решение судьи.

В США Олимпиаду-80 станут называть «призрачной» или «забытой».

«Те, кто ехал в Москву, изначально ехали на праздник»

За «железным занавесом» с тревогой следили за попытками США саботировать Олимпиаду. Изначально Вашингтон хотел добиться отмены Игр или переноса в другую страну, но на Международный олимпийский комитет повлиять не смог. Тогда американская администрация развернула широкую антисоветскую кампанию, сравнивая предстоящие соревнования с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии и уговаривая как можно больше государств присоединиться к бойкоту.

«В мире происходит черт знает что. Весь мир нас осудил и проклял: в ООН — 104 делегации проголосовали против нас и только 17 — с нами (речь о голосовании за резолюцию с призывом к немедленному выводу войск из Афганистана)... Картер лишил нас 17 млн тонн зерна (в Москве сразу же исчезла мука и макароны), запретил всякий прочий экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады...

А что делается в печати, на теле и радио — трудно было даже вообразить, позорят и топчут нас самым беспардонным образом»,

написал в своем дневнике 28 января 1980 года заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Анатолий Черняев.

Слышать зарубежные выпады против Олимпиады было «очень больно», как уже в наше время признавался бывший начальник одного из отделов советского Оргкомитета Игр Виктор Лукьянов. На ее подготовку бросили максимальные средства, и неожиданное вмешательство политики ставило все под угрозу.

«Мы, конечно, морально очень переживали, когда американцы это все раскрутили в прессе, по радио и по телевидению. Было очень больно, потому что сначала ставился вопрос об отмене московской Олимпиады. И это когда мы столько сделали — оставалось-то всего полгода до торжественного открытия!» — указывает он.

При этом к американским спортсменам, лишенным Игр, с советской стороны относились сочувственно. Так, по словам четырехкратного олимпийского чемпиона, пловца Владимира Сальникова, до Олимпиады во время совместных зарубежных соревнований советские спортсмены «за завтраком соединяли столы и садились вместе с американцами, показывая, что нас так просто не рассоришь».

«Конечно, они [в США] надеялись, что сейчас случится чудо, примут какое-то решение — и все будет хорошо. Что это было для многих сильным ударом — это очевидно. Олимпиада — вершина спортивной карьеры. И потеря такого символа, главной спортивной цели — конечно, трагедия», — оценивает он.

Надежды Вашингтона сорвать Игры в итоге не оправдались. Их бойкотировали более 60 государств (включая Японию, Западную Германию, Китай и Канаду), но еще 80 прилетели в Москву, среди которых были такие, как Великобритания, Франция, Италия, скандинавские страны. По воспоминаниям современников, несмотря на негативный политический фон, на самой Олимпиаде царила позитивная атмосфера.

«Тогда к Советскому Союзу априори было очень неплохое отношение... И те, кто ехал в Москву, изначально ехали на праздник. Не было никакого негатива.

Кто поддержал бойкот, те просто не приехали. Была эйфория: праздник, улыбки, смех», — отмечает дочь Сергея Павлова, председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР.

Бойкот без результата

Спустя десятки лет в США оценивают бойкот Олимпиады преимущественно негативно. Вспоминая о нем, американские СМИ подчеркивают, что он никак не повлиял на вывод советских войск, зато разрушил не одну судьбу и затормозил развитие американского спорта.

«Я [на фоне решения о бойкоте] спросила председателя Объединенного комитета начальников штабов [США] Дэвида Джонса:

«Можете ли вы сказать, что хотя бы одна человеческая жизнь будет спасена, если мы не попадем в Москву?» Он подумал и сказал: «Нет».

Для меня это было самым важным: если мы не можем спасти хотя бы одного человека, зачем мы это делаем?» — недоумевала одна из «призрачных» олимпийцев, член команды по гребле Анита Дефранц.

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Мужчина размахивает флагом США с трибун стадиона имени Ленина во время церемонии закрытия Олимпийских игр 1980 года в Москве

AP

«Как они могли втянуть нас в этот конфликт? Это не имело смысла ни для кого из нас», — соглашается другая участница, баскетболистка Кэрол Блажейовски.

Из более 450 отобранных на советскую Олимпиаду американцев до следующих Игр через четыре года смогли дойти меньше половины, 168 человек. Часть тех, кто был в своей лучшей форме в 1980 году, навсегда потеряли шанс выступить перед олимпийскими трибунами.

«Он украл мою жизнь... То, что я хотел сделать с президентом Картером, сейчас, знаете ли, привело бы к тюрьме… Я искренне верю, что тренировался усерднее любого человека на этой планете, и все это у меня отнял фермер, выращивающий арахис (до политической карьеры Картер одно время занимался семейным бизнесом по выращиванию арахиса)», — откровенно высказывался «призрачный» олимпиец, борец Джин Миллс.

Часть той сборной до сих пор «таит горечь» и хотела бы получить извинения от американских властей, отмечал портал Yahoo Sports, в 2021 году опросивший более 100 ее членов. Сам Картер после Олимпиады, осенью 1980 года потерпел разгромное поражение на президентских выборах и уступил пост Рональду Рейгану. До конца жизни он прямо так и не назвал бойкот ошибкой. Объясняя свое решение, Картер заявлял, что спортсмены «принесли жертву» ради высших идеалов.

«Мы не жертвовали. Нами пожертвовали. Вот в чем разница», — добавляли некоторые из неназванных «забытых» олимпийцев США в 2021 году.

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