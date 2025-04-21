Лидер «Левого фронта» Удальцов развелся с женой

Адвокат Аграновский: обвиняемый в оправдании терроризма Удальцов развелся с женой

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

«Да, действительно, они развелись», — сказал юрист.

21 апреля Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела Удальцова. Защита планировала вернуть дело прокурору, однако, по словам Аграновского, отклонил ходатайство.

В январе 2024 года в квартиру к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. В феврале 2025 года Мосгорсуд продлил срок содержания координатора «Левого фронта» под стражей.

Поводом для предъявления обвинения послужил пост в Telegram-канале Удальцова в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее суд утвердил заочный срок Лазаревой по делу об оправдании терроризма.