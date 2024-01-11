«За какой-то пост в соцсетях»: Удальцова заподозрили в оправдании терроризма Адвокат Волкова: на Удальцова завели дело об оправдании терроризма из-за поста

Глава «Левого фронта» Сергей Удальцов стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. 11 января у него прошел обыск, после которого активиста доставили на допрос в СК. По словам адвоката, дело связано с постом Удальцова в соцсети, однако о какой именно публикации речь – неизвестно. В КПРФ уже пообещали оказать ему юридическую помощь. Удальцов известен как один из лидеров «болотных протестов» 2011-2012 года, сейчас он поддерживает СВО, но продолжает критиковать власти по другим вопросам.

Против координатора «Левого фронта» (общественное движение социалистов) Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма (205.2 УК) из-за поста в соцсетях, сообщила «Газете.Ru» его адвокат Виолетта Волкова. Активисту грозит до семи лет лишения свободы.

«Дело, насколько мне известно, по оправданию терроризма за какой-то пост в соцсетях. Какие соцсети, какой пост, о чем и есть ли там, скажем так, оправдание терроризма, мне пока неизвестно», — заявила юрист.

По данным Telegram-канала 112, дело связано с постом в Telegram.

Утром 1 января Удальцов сообщил в своем канале, что к нему пришли с обыском. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции», — написал он.

По данным 112, после этого его доставили на допрос в Следственный комитет. Волкова подтвердила «Газете.Ru» эту информацию, подчеркнув, что не знает, задержан ли ее клиент.

«Я не знаю задержан он или нет. Знаю, что он доставлен. Находится в Следственном комитете России. Пока ему ничего не вменяют, потому что если бы вменяли, было бы предъявлено обвинение в присутствии адвокатов», — рассказала она.

В беседе с ТАСС юрист сообщила, что при обыске у Удальцова изъяли «электронные носители и гаджеты».

Пресс-секретарь КПРФ, депутат Александр Ющенко в разговоре с «Подъемом» пообещал, что юридическая служба партии окажет активисту помощь. По заявлению Ющенко, Удальцов всегда действовал «в рамках правового поля».

«Он входит в штаб протестных действий (организация КПРФ), все действия «Левого фронта» скоординированы со штабом протестных действий, который возглавляет [член КПРФ, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир] Кашин. Поэтому он действует в рамках правового поля. Что ему предъявляют правоохранительные органы, пока неизвестно, гадать не будем», — сказал депутат.

В одном из январских постов в Telegram Удальцов раскритиковал «взаимные обстрелы между Россией и Украиной с многочисленными жертвами», назвав происходящее «трагическим провалом всех русских и украинцев».

Сам «Левый фронт» последнее время сконцентрирован на проблемах с отоплением в Подмосковье. 10 января движение провело пикеты у здания администрации президента в центре Москвы, требуя отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

21 декабря полиция задержала Удальцова на Красной площади, где он собрался с другими активистами «Левого фронта» в честь 144-й годовщины со дня рождения советского лидера Иосифа Сталина. Участники развернули флаги движения, правоохранители сочли происходящее несанкционированным митингом. Суд признал Удальцова виновным в нарушении правил организации митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и назначил ему 40 часов обязательных работ.

Кто такой Сергей Удальцов

Сергей Удальцов родился в 1977 году в Москве. Политикой он начал заниматься еще в студенчестве. В 1997 году примкнул к левому радикальному движению «Трудовая Россия», пытался через него баллотироваться в Госдуму, но не прошел.

Тогда же, в 90-х, возглавил свежесозданное молодежное крыло «Трудовой России» — «Авангард красной молодежи». Позже активист признавал, что «Авангард» излишне восхвалял сталинский период и был «отчасти такой красно-коричневой организацией» (то есть, разделял ультранационалистические идеи фашистов).

В 1999 году Удальцов окончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта. С тех пор помимо политики работал юристом, продолжая поддерживать социалистические движения.

«Было сложно совмещать [работу] с общественной деятельностью: когда она становилось известной хозяевам фирм, многие реагировали с неудовольствием», — отмечал активист.

В октябре 2008 года Удальцова избрали в совет и исполнительный комитет «Левого фронта», он стал координатором организационного отдела движения. В 2011-2012 годах участвовал в массовых протестах в Москве.

В мае 2012-го, накануне инаугурации президента Владимира Путина, организовал «Марш миллионов» к Болотной площади.

Акция была согласована с властями, но закончилась беспрецедентными на тот момент столкновениями с полицией и «болотным делом». Задержали около 400 человек, более 30 получили реальные сроки.

Самого Удальцова обвинили в организации массовых беспорядков и отправили на 4,5 года в колонию. После выхода в 2017 году Удальцов на первой пресс-конференции одобрил присоединение Крыма и заявил, что оппозиция выводит людей на улицы, специально подставляя их ОМОНу. Он также выразил несогласие с политикой Кремля насчет санкций, но подчеркнул, что это не значит, что надо поддерживать Запад.

Сейчас активист поддерживает СВО, а также экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (он находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму). В ноябре 2023 года объявил об участии Стрелкова в «праймериз по выборам единого кандидата на президентских выборах от левых и патриотических сил».

Активист также критиковал вечеринку Ивлеевой и заявлял, что «похабные вечеринки» в условиях спецоперации – это «вызов обществу».