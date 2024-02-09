Удальцова признали экстремистом. Его жена продолжает работать в Думе Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов. Активиста обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете, он арестован до 15 февраля. Удальцов свою вину не признает. Его супруга Анастасия Удальцова продолжает работать в Госдуме. В пресс-службе КПРФ заявили «Газете.Ru», что ситуация с мужем не повлияет на ее деятельность, а помощница Удальцовой заявила, что сама депутат не будет комментировать внесение мужа в реестр.

Росфинмониторинг внес координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва», — говорится в сообщении.

Глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Газете.Ru», что не знает, на каких основаниях Удальцов мог попасть в этот список террористов и экстремистов.

«Информацию, которую вы мне сказали, я впервые от вас слышу. Для того, чтобы Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в этот реестр, у него должно быть весомое основание. Лично у меня таких данных нет, поэтому я не могу ни оспорить, ни подтвердить данные Росфинмониторинга. Откуда они брали данные на Удальцова, чтобы его внесли — это вопрос к ним. Я знал Удальцова, он активно принимал участие во всех наших мероприятиях в свое время. У меня лично нет фактуры для того, чтобы называть Удальцова экстремистом», — сказал он.

Ющенко также подчеркнул, что объявление Удальцова экстремистом не помешает его супруге и депутату Анастасии Удальцовой продолжать работать в Госдуме.

«У нас нет никакого закона в этом плане. Личные отношения я вообще не рассматриваю в политике. Анастасия Удальцова активно работает как представитель Фронта, достаточно конструктивно работает и во многом эффективно. В законе я не видел никаких прописанных пунктов, которые каким-то образом ограничивают действия депутатов в зависимости от тех или иных действий его родственников. Оценки действий мужа — это вопрос к Удальцовой. Я не смешиваю никакие личные отношения и политическую деятельность», — отметил депутат.

Помощница Удальцовой заявила «Газете.Ru», что депутат не будет комментировать сегодняшние новости. «По этой теме вопросы лучше задавать адвокату», — сказала помощница.

Жена Удальцова — Анастасия Удальцова — депутат Государственной думы от КПРФ с 2022 года. Она получила мандат покинувшего парламент коммуниста Валерия Рашкина. Последние месяцы она не давала никаких комментариев в СМИ.

Арест Удальцова

11 января в дом к Удальцову пришли с обысками. Следователи изъяли были изъяты документы, гаджеты, а также электронные носители информации.

На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Эта уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сам активист не признает свою вину. По его словам, поводом для преследования стали его посты в соцсетях в поддержку членов марксистского кружка из Уфы.

Удальцов начал заниматься политикой еще в студенчестве. В 1997 году он примкнул к левому радикальному движению «Трудовая Россия», пытался через него баллотироваться в Госдуму, но не прошел. Тогда же, в 90-х, возглавил свежесозданное молодежное крыло «Трудовой России» — «Авангард красной молодежи».

В октябре 2008 года активиста избрали в совет и исполнительный комитет «Левого фронта», он стал координатором организационного отдела движения. В 2011-2012 годах участвовал в массовых протестах в Москве.

Удальцова неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. В августе 2017-го Удальцов вышел на свободу из ИК-3.