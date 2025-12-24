4 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 4 января
- День страстей по лимонной карамельке
Кто придумал этот забавный праздник, доподлинно неизвестно. Посвящен он популярному в советские времена лакомству — лимонным карамелькам, в классический рецепт которых входят сахар и лимонная кислота. Первой их начала производить фабрика «Красный Октябрь».
Кислые леденцы, вроде конфет «Взлетные», были популярны в авиации: их можно было купить в аэропорту или получить от бортпроводницы. Считалось, что они помогают пассажирам легче переносить приступы тошноты во время полета.
В праздник можно вспомнить вкус детства, купив конфет в магазине, или попробовать приготовить карамель в домашних условиях.
- Всемирный день азбуки Брайля
4 января 1809 года родился Луи Брайль, знаменитый французский тифлопедагог, создатель рельефно-точечного тактильного шрифта для незрячих и слабовидящих. С 2018 года, по инициативе ООН, эта дата отмечается во всем мире как День азбуки Брайля.
В трехлетнем возрасте Луи поранился в мастерской отца и начал слепнуть из-за воспаления глаз. К пяти годам он полностью потерял зрение. В 1819 году его отдали в Парижский институт для слепых детей. Там использовались громоздкие рельефные книги, которых было очень мало. Вдохновившись «ночной азбукой» Шарля Барбье, созданной для военных, 15-летний Луи разработал компактный рельефно-точечный шрифт. Руководство института посчитало его неудобным для зрячих учителей, но по настоянию слепых и слабовидящих шрифт вновь приняли к рассмотрению. Спустя время азбука Брайля стала мировым стандартом для незрячих.
Эта система является тактильным представлением букв, цифр, а также музыкальных, математических и научных символов. Ее основа — ячейка из шести выпуклых точек, расположенных в два столбца. Комбинации этих точек образуют различные знаки, которые можно прочитать одним касанием подушечками пальцев.
В России вариант этого шрифта, адаптированный для русского языка, предложил в 1861 году князь Денис Оболенский, лишившийся зрения в детстве. В 1885 году была напечатана первая книга с брайлевским шрифтом — «Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер».
- Всемирный день гипноза
Этот неофициальный праздник, появившийся в 2006 году, посвящен практике, находящейся на стыке медицины и психологии. Термин «гипноз» (от греческого «hypnos» — сон) ввел шотландский врач Джеймс Брейд в XIX веке. Под ним понимают временное состояние измененного сознания с повышенной восприимчивостью к внушению.
Современные специалисты используют гипнотерапию для работы со стрессом, тревогой и вредными привычками, хотя ее механизмы и эффективность остаются предметом научных дискуссий.
- День Ньютона
Закон всемирного тяготения, основы небесной механики, математический анализ — это лишь часть того, что открыл выдающийся физик, математик, механик и астроном Исаак Ньютон. На его долю выпало немало испытаний. Ньютон родился 4 января 1643 года. Младенец был недоношенным, мальчика даже не хотели крестить, не веря, что он выживет. Но судьба распорядилась иначе — он навсегда изменил науку, увековечив свое имя в истории.
Самое известное достижение ученого — закон всемирного тяготения. Говоря простым языком, Ньютон понял и доказал, что все тела во Вселенной притягиваются друг к другу: и Луна к Земле, и Земля к Солнцу, и книга к полке. Сила притяжения зависит от массы и расстояния. Эта простая, но гениальная идея впервые соединила земную и небесную механику в одну стройную систему.
Проводя опыты с призмой, Ньютон сделал открытие в области оптики: доказал, что белый свет, который мы видим, на самом деле является смесью всех цветов радуги. Разложив луч света на спектр, он сформулировал основы современного понимания природы цвета и света.
В День Ньютона особой традицией стало символическое паломничество в усадьбу Вулсторп в Великобритании, где родился ученый. Согласно легенде, в здешнем саду упало то самое яблоко, подсказавшее гению ключ к пониманию принципа всемирного тяготения.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 января в других странах
Национальный день спагетти — США. Родиной спагетти считается Италия, но сейчас эти макаронные изделия — неотъемлемая часть американской кухни. В США их едят с мясным фаршем или фрикадельками, сыром пармезан, поливают кетчупом или сливочным соусом. В праздник принято готовить спагетти по фирменным семейным рецептам.
День Независимости — Мьянма. 4 января 1948 года была провозглашена независимость Бирмы от Великобритании. В 1989 году правительство страны поменяло название государства с Бирмы на Мьянму. В большинстве городов в этот день проходят праздничные концерты, ярмарки и спортивные мероприятия.
Религиозные праздники 4 января
- День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы
Святая Анастасия жила в IV веке во времена императора Диоклетиана, известного жестокими гонениями на христиан. Ее отец был язычником, а мать — тайной христианкой. После смерти родительницы девушку выдали замуж за язычника, но она сохранила обет целомудрия, ссылаясь на болезнь.
Анастасия отдавала все свои силы помощи христианам, томившимся в темницах за веру. Она посещала их тайно: приносила еду, перевязывала раны и оказывала моральную поддержку, за что получила имя «Узорешительница» — разрешающая, освобождающая от уз страданий. По преданию, святую жестоко казнили, растянув между столбами над костром.
Верующие почитают Анастасию как заступницу заключенных. А в русской традиции она также считается покровительницей будущих матерей: под «узами» понимают беременность, поэтому святой молятся во время родов.
• мученика Хрисогона Аквилейского;
• мученицы Феодотии и ее сыновей: Евода и Евтихиана;
• преподобного Никифора Прокаженного;
• священномученика Димитрия Киранова (Ялтинского);
• священномученика Феодора Поройкова.
Католическая церковь вспоминает:
• святую Элизабет Энн Сетон;
• святого Мануэля Гонсалеса Гарсию.
Народные праздники и приметы 4 января
- Настасьин день
В этот день на Руси чтили память великомученицы Анастасии Узорешительницы, в народной традиции праздник получил название Настасьин день. Беременные изготавливали специальное полотенце, которым бабка-повитуха вытирала пот со лба женщины во время родов. Его украшали вышивкой и считали оберегом, который поможет облегчить роды и сохранить здоровье как матери, так и ребенка.
В ночь на 4 января внимательно относились к снам. Хорошим знаком считалось их отсутствие. Наши предки опасались несчастий, если сон был неприятным.
- Приметы
Облака плывут против ветра — к перемене погоды.
Длинные сосульки на крышах — к урожайному году и удачной рыбалке.
Если закат ясный — завтра будет солнечный день.
Снегирь хлопает крыльями — к ненастью.
Оттепель предвещает холодное и голодное лето, а трескучие морозы — хороший урожай ржи.
Какие исторические события произошли 4 января
- 1878 год — русские войска под командованием генерала Иосифа Гурко освободили Софию от турецкого владычества.
- 1920 год — адмирала Александра Колчака лишили титула «Верховный Правитель России» и звания Верховного Главнокомандующего, а позже от него отреклись и солдаты его конвоя. 15 января адмирал был выдан иркутскому революционному правительству.
- 1943 год — американский журнал Time назвал «Человеком года» Иосифа Сталина.
- 1959 год — советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», запущенная 2 января, впервые в истории достигла окрестностей Луны и стала первым искусственным спутником Солнца.
- 1970 год — The Beatles в последний раз собрались вместе, чтобы записать песню Let It Be для одноименного альбома.
- 1985 год — в одной из клиник Лондона у первой в мире суррогатной матери родилась девочка.
- 2004 год — американский марсоход «Спирит» совершил успешную посадку на Марсе для проведения научных исследований.
- 2010 год — в Дубае (ОАЭ) состоялось торжественное открытие небоскреба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире на сегодняшний день.
Дни рождения и юбилеи 4 января
- В 1643 году родился Исаак Ньютон — английский физик, математик, астроном, философ, теолог.
- В 1785 году родился Якоб Гримм — немецкий филолог, мифолог, брат Вильгельма Гримма. Их знают как братьев-сказочников.
- В 1813 году родился Айзек Питман — британский педагог и изобретатель одной из наиболее распространенных систем стенографии.
- В 1907 году родился Николай Дубинин — советский и российский генетик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
- В 1934 году родился Зураб Церетели — советский, грузинский и российский скульптор и живописец, автор многих монументальных памятников, президент Российской академии художеств с 1997-го по апрель 2025 года.
- В 1966 году родился Тигран Кеосаян — российский кинорежиссер, актер, сценарист, клипмейкер, телеведущий.
Кто отмечает дни рождения
- 86 лет исполняется Гао Синцзяню — китайскому и французскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе.
- 72 года исполняется Олегу Романцеву — советскому и российскому футболисту и тренеру.
- 63 года исполняется Тиллю Линдеманну — немецкому музыканту, поэту и актеру, фронтмену и вокалисту групп Rammstein, Lindemann.
- 61 год исполняется Джулии Ормонд — британской актрисе кино и телевидения, лауреату премии «Эмми». Российским зрителям она запомнилась ролью в фильме «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова.
- 50 лет исполняется Аугусту Диллю — немецкому актеру театра и кино. Известен ролями в фильмах «Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь» и «Мастер и Маргарита».
- 25 лет исполняется Веронике Степановой — российской лыжнице, олимпийской чемпионке 2022 года.