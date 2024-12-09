«Загипнотизировать можно любого». Какие виды гипноза существуют и как они работают

Гипнотерапия — одна из методик психотерапии, которая помогает бороться с фобиями, зависимостями, стрессом, тревогой и даже временно снять боль. Многие ставят под сомнение существование гипноза, однако доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян уверен, что загипнотизировать можно любого при правильном подходе. Подробнее о том, получится ли загипнотизировать человека без его согласия и какие виды гипноза используют мошенники, — в интервью врача «Газете.Ru».

— Гипноз и трансовое состояние — это одно и то же?

— В течение дня у каждого могут возникать кратковременные трансовые состояния, например, при чтении книги или погружении в мечты или грезы перед сном. Когда человек задумывается, уходит внутрь себя, отключаясь от внешнего мира, — это естественный или бытовой транс. А гипнотический или наведенный транс в лечебных целях развивается под влиянием специальной техники психотерапевта.

— Что такое гипнотерапия и как часто она используется?

— Гипнотерапия — это один из эффективных методов психотерапии, который широко известен и активно применяется. Я полагаю, что нет клинического психотерапевта, который бы не использовал его в своей практике.

Этот метод не потерял свою актуальность и сегодня.

Он активно используется при невротических состояниях, а также при психосоматических и соматоформных расстройствах, панических атаках, соматоформных болевых расстройствах. В настоящее время я достаточно редко провожу сеансы гипнотерапии, но применял эту методику много раз за свой почти 50-летний стаж работы психиатром.

close Рафаэль Мирзабекян НКЦ 2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»

— В сети можно встретить утверждения, что гипноз помогает в борьбе с синдромом раздраженного кишечника, наркоманией, посттравматическим стрессовым расстройством. Так ли это?

— При синдроме раздраженного кишечника гипноз вряд ли окажет существенную помощь. Что касается посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), то здесь ситуация неоднозначная. Если речь о затянувшейся реакции на стрессовую ситуацию, то гипноз может быть полезен. Однако ПТСР — очень серьезное заболевание, требующее медикаментозной терапии. Проведение гипноза может быть затруднительным. Во время гипноза человек может вспомнить трагические, стрессовые для него моменты, и это только ухудшит его состояние.

Гипноз может помочь в борьбе с зависимостью, тревожностью, страхами, фобиями и депрессией. Он направлен на улучшение самочувствия и расслабление. Недавно у меня была пациентка, которая попросила провести сеанс гипноза после автомобильной аварии. Она боялась садиться за руль, страх и паническая атака возникали при одной мысли об этом. В этом случае гипноз был просто необходим. Во время лечебного сна она представляла, что находится в машине. После двух сеансов она с радостью сообщила, что наконец-то села за руль и поехала.

— Как пациенты реагируют на ваше предложение провести гипнотерапию?

— Многие пациенты испытывают предубеждение в отношении гипноза. Это может быть связано со страхом и мифами о том, что они могут стать безвольными и неуправляемыми.

Некоторые люди говорят, что не поддаются гипнозу, хотя на самом деле загипнотизировать можно любого. Существует степень внушаемости, которая определяет, насколько легко человек поддается внешнему воздействию гипнотерапевта.

— А как вы оцениваете гипнабельность пациента?

— Существуют различные методы, позволяющие проверить уровень внушаемости. Один из самых простых — это проба с нажатием на точку в области надбровных дуг. Мы можем выбрать любые точки для нажатия, попросить пациента закрыть глаза и сказать ему, что при нажатии на эти точки глаза будут открываться с трудом. Если пациент действительно испытывает затруднения и не может открыть глаза, то он явно внушаем. Если же веки открываются легко, то гипнабельность низкая.

Вот еще один метод, который я часто использовал. К затылку человека прикладываешь ладонь и говоришь ему, что когда рука будет убрана, он начнет падать. Но обязательно нужно предупредить человека, что его подстрахуют. Внушаемые люди действительно начинают наклоняться назад, становятся неустойчивыми.

Есть много подобных проб для выявления внушаемых людей. Вот еще один известный метод: я давал пациенту в руку подвешенный металлический шарик на ниточке и подносил к нему деревянный «магнит», окрашенный в синий и красный, как настоящий магнит. Если человек внушаем, он невольно будет двигать шарик в сторону моего ненастоящего магнита.

— Если внушаемость низкая, то как найти подход к пациенту?

— Даже если у человека низкая внушаемость, всегда можно найти способ воздействовать на него. Еще можно применить неклассический метод гипноза — эриксоновский. Во время беседы психотерапевт подстраивается под состояние пациента, «зеркалит» позу, положение рук и выражение лица, вызывает у пациента определенные образы и переживания.

Постепенно у пациента возникает доверие к врачу, и его внимание переключается на образные представления и воспоминания. Вы задаете наводящие вопросы, которые помогают развить трансовое состояние. В этот момент можно проводить внушение.

Часто врачи и некоторые люди используют эту методику бессознательно, просто проявляя эмпатию и сочувствие к пациенту. Если после первого посещения врача пациенту хоть немного легче не стало — он не придет к этому врачу второй раз. По сути, эриксоновский гипноз — это нейролингвистическое программирование. В трансовом состоянии человеку можно внушить различные мысли, например, что в самолете не страшно лететь.

— То есть этот гипноз могут использовать и необученные люди, например, мошенники?

— Да, эриксоновский гипноз имеет множество применений и похож на «цыганский».

— Но многие говорят, что загипнотизировать человека без его согласия нельзя. Это не так?

— Можно. Дело в том, что человек может не осознавать, что ему делают внушение. Любое общение между двумя людьми — это взаимное внушение. Когда мы убираем слово «гипноз», становится ясно, что человек неосознанно поддается влиянию. Он не думает о том, что на него воздействуют, все мы подвержены этому.

Состояние транса считается нормой, и его можно вызвать у любого человека. Для этого существует множество методик, начиная от медитации и различных видов гипноза до самогипноза. Все это представляет собой один и тот же физиологический процесс.

— Что происходит во время этого процесса?

— Внутреннее переключение внимания на самого себя. Человек перестает следить за внешним миром и сосредотачивается на своих представлениях, воображении и ощущениях.

В таком состоянии активизируется правое полушарие, отвечающее за эмоции. Левое же полушарие, отвечающее за логику, немного отключается. Когда человек уходит в свои переживания и воображение, он оказывается в трансовом состоянии, и на него можно воздействовать.

Поэтому, когда к вам подходят цыгане и просят вас послушать их, лучше не делать этого. Они могут использовать ваше внимание, задавая множество вопросов. Как только вы попадетесь на их уловки, они могут использовать ваше трансовое неосознаваемое состояние в свою пользу и внушить вам все, что угодно. Это своего рода социальная инженерия (психологическое манипулирование людьми с целью совершения ими определенных действий в чужих интересах).

— А что делать, если вы начали их слушать и поддались влиянию?

— Хорошо, если с вами рядом есть человек, который вас одернет. Если человек уже увлечен и начал слушать, то он, можно сказать, уже находится в состоянии гипноза. Выйти из этого состояния очень сложно.

Вообще цыгане — тоже психологи, они выискивают в толпе людей в уставшем состоянии или с озабоченными лицами, или, наоборот, слишком радостных. В доверие к ним легче войти, они более внушаемы, как правило.

— Какие еще методы гипноза могут использовать мошенники?

— Например, императивный или эмоционально-стрессовый гипноз. Я приведу пример из жизни, чтобы лучше описать эту технику.

У нас работала медсестра, которая столкнулась с таким гипнозом. Однажды возле клиники рядом с медсестрой остановилась машина, из которой выскочила женщина-цыганка. Она начала кричать: «Вижу, вижу у вас дома гроб!» Она запугивала медсестру, говоря, что та скоро погибнет, если немедленно не сядет в машину.

Медсестра была растеряна и вцепилась в металлическую решетку около роддома, крича: «Помогите!» Все закончилось хорошо, но иногда люди поддаются такому воздействию и делают то, что им говорят.

Если говорить об императивном гипнозе в его обычном понимании, то он может применяться, например, при лечении табакокурения. Когда человек находится в трансе, врач говорит ему, что тот должен бросить курить. Это закрепляется императивным внушением. Уговоры, кстати, малоэффективны в таких случаях, а императив, приказ, более эффективен.

— Вы упомянули самогипноз, как войти в это состояние?

— Этот метод называется аутогенной тренировкой. Это сочетание медитативных практик йогов с методом повторения формул самовнушения. Расслабление — основа самовнушения.

Когда мы находимся в обычном состоянии сознания, наше внимание притягивается различными внешними объектами. Но как только мы начинаем фокусировать внимание на чем-то одном, например, на руках, мы расслабляемся. Основные принципы аутогенной тренировки были разработаны берлинским невропатологом Иоганном Генрихом Шульцем. Он предлагал внушать себе: «Мои руки теплые и тяжелые». Постепенно внимание человека становится внутренним, и фокус смещается на внутренние ощущения.

— Это единственный метод?

— Еще существует методика экспресс-релаксации, которая была внедрена в комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на Чернобыльской станции. Она позволяет достичь расслабления за несколько минут. Для этого достаточно сфокусировать внимание на кончиках пальцев и ощущениях, которые в них возникают.

Ощущения в кончиках пальцев всегда связаны с кровотоком, но в норме мы его не чувствуем. Однако при фокусировании внимания ощущения усиливаются, и мы можем их воспринимать. Через несколько минут развивается трансовое состояние, и человек успокаивается. Этот метод помогает бороться с заиканием, например.

— А были ли у вас случаи, когда гипноз помогал снять боль?

— Да, конечно. Я был в составе группы, которая проводила оздоровительно-восстановительные мероприятия на Чернобыльской станции. Например, к нам обращались сотрудники с зубной болью. Ее нужно было быстро снять.

Я предложил поднести руку к области боли, попросил человека сосредоточиться на боли и направить тепло с руки в это место. Боль исчезала в течение 7–10 минут. Это тоже трансовое состояние, когда человек смещает устойчивый фокус своего внимания и перестает так сильно ощущать боль. Конечно, позже она возвращается, тогда уже нужно обращаться к специалисту.

— А бывали ли у вас случаи, когда пациенту не удалось помочь с помощью гипноза?

— Конечно. Но тогда нужно подобрать другую терапию. Иногда гипноз просто нельзя проводить. Например, его нельзя применять при таких расстройствах, как шизофрения или если у человека есть бредовые идеи. В таком состоянии человек может воспринять гипноз как источник своих проблем и начать считать, что его беды вызваны действиями врача.

Также не рекомендуется проводить сеансы гипноза с больными эпилепсией. Хотя были исследования, которые показали, что гипноз может снизить частоту эпилептических припадков. Однако даже во время сеанса у них может возникнуть припадок.

Если у человека есть серьезные соматические нарушения, такие как сердечно-сосудистая недостаточность, то лучше не проводить гипноз, чтобы избежать возможных осложнений основной болезни.

Алкогольное или наркотическое опьянение тоже являются противопоказанием.

В заключение я хочу отметить, что гипнотерапию должен производить только специалист, врач. Если человек боится гипноза, лучше не проводить его без его согласия. Пациент должен быть осведомлен о том, что делает врач, и добровольно пойти на это.