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Девственник или гомосексуалист? Почему Исаак Ньютон не коснулся ни одной женщины

В день рождения Исаака Ньютона «Газета.Ru» разбиралась, был ли он геем или асексуалом
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Hulton Fine Art Collection/Getty Images
4 января 1643 года в фермерской семье родился ученый-физик Исаак Ньютон. Мальчик рос болезненным и необщительным, склонным к мечтательности. Его привлекали поэзия и живопись. А еще известно, что, умирая, восьмидесятичетырехлетний Ньютон признался, что никогда не касался тела женщины. Есть две версии, которые объясняли такой образ жизни. Первая говорит о том, что ученый был убежденным асексуалом, а вторая — о том, что он был геем. «Газета.Ru» попробовала разобраться в интимных подробностях жизни Исаака Ньютона.

Сэр Исаак Ньютон был сложным человеком, и даже малейшая критика его работ вызывала у него бурю эмоций. Его жизнь была омрачена ожесточенной враждой с другими выдающимися математиками, и он всеми силами пытался помешать своим недоброжелателям.

Известно, что Ньютон никогда не был женат и не имел романтических отношений с женщинами. Это наводит многих на мысль о нетрадиционной ориентации ученого. Ситуация усугубляется тем, что Ньютон поддерживал близкие отношения по крайней мере с двумя молодыми людьми.

Секс был ему отвратителен

Сам Ньютон не вел дневников и почти не писал о своей личной жизни в письмах, поэтому трудно дать точный ответ на вопрос о его ориентации. Известно, что в 1667 году Ньютон стал членом Тринити-колледжа в Кембридже, это требовало от него принятия священного сана в течение семи лет после получения степени магистра, что он и сделал в следующем году. Он также должен был дать обет безбрачия и признать 39 статей англиканской церкви.

Ньютон написал следующий отрывок о своем целомудрии: «Путь к целомудрию состоит не в том, чтобы напрямую бороться с непристойными мыслями, а в том, чтобы отвлекать себя от них каким-либо занятием, чтением или размышлениями о других вещах…»

Более того, возможная встреча с женщиной повергала Ньютона в шок. Если обратиться к заявлениям его современников, то можно узнать интересную историю.

В 1693 году друзья Ньютона — Сэмюэл Пипс и Джон Локк — решили познакомить его с женщиной. Этот шаг так потряс ученого, что он не смог продолжить дружбу с ними. У него произошел нервный срыв, который мог быть вызван сильным сексуальным отвращением.

Вот два отрывка из писем Ньютона своим друзьям, с которыми он восстановил отношения к концу жизни:

«Сэр, будучи убежденным в том, что вы пытались втянуть меня в отношения с женщинами и другими способами, я был настолько потрясен, что, когда одна из них сказала мне, что вы больны и не доживете до утра, я ответил, что лучше бы вы умерли», — Ньютон в письме Джону Локку.

«Я крайне обеспокоен тем, в какую передрягу я попал, и за эти двенадцать месяцев я ни разу не ел и не спал как следует, а также не был в здравом уме», — Ньютон в письме Сэмюэлю Пипсу.

Об асексуальности Исаака Ньютона писал Вольтер. Во время последней болезни Ньютона он тоже оказался в Лондоне и узнал от врача Ньютона, что тот никогда не был близок с женщиной. Врачи, бывшие рядом с ученым, когда тот умирал, узнали об этом от самого больного.

«Сэр Исаак на протяжении долгих лет, которыми он наслаждался, никогда не был подвержен каким-либо страстям, не страдал от обычных человеческих слабостей и не имел никаких отношений с женщинами — в этом меня заверил врач и хирург, которые ухаживали за ним в его последние минуты», — писал Вольтер.

Также упоминания об отсутствии секса в жизни ученого можно найти в книге Чарльза Хаттона «Философский и математический словарь, содержащий ... воспоминания о жизни и трудах самых выдающихся авторов».

«Ньютон никогда не был женат, и, как было сказано, «возможно, у него никогда не было времени подумать об этом; будучи погруженным в глубокие исследования в расцвете сил, а затем занятым важным делом и даже полностью поглощенным обществом, которое привлекали к нему его заслуги, он не осознавал ни пустоты в своей жизни, ни отсутствия спутницы дома», — писал Хаттон.

Открыл гомосексуальность

В 1663-1683 годах Ньютон делил комнату с Джоном Уикенсом в Кембридже. По воспоминаниям самого Уикенса, когда он познакомился с Исааком, они выяснили, что причины их одиночества одинаковы, и решили поселиться вместе.

Ньютон и Уикенс, безусловно, были близки. Ньютон посвящал своего соседа в свои исследования и просил его о помощи в работе. Кроме того, нет информации о том, что мужчины имели отношения с женщинами в период совместной жизни. Разрыв отношений был внезапным — Уикенс занял должность сельского викария, и после этого они не общались.

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GraphicaArtis/Getty Images

Чуть позже, в 1689 году, Ньютон тесно сблизился с молодым швейцарским математиком по имени Николас Фатио де Дюилье. Существуют письма, которые намекают на романтические отношения между мужчинами.

«...Причин, по которым я не должен жениться, вероятно, хватит на всю мою жизнь. Я мог бы пожелать, сэр, прожить с вами всю свою жизнь или большую ее часть», — писал Фатио.

Ньютон часто делал молодому математику денежные подарки и предлагал ему поселиться в его собственных комнатах или рядом с ними. В июне 1693 года отношения, какими бы они ни были, внезапно оборвались. Ньютон, похоже, тяжело переживал разрыв. Вскоре после этого у него случился нервный срыв.

Затем у Фатио завязались близкие отношения с другим мужчиной, что еще больше подтверждает идею о том, что он мог быть гомосексуалистом.

К сожалению или счастью, мы не узнаем о том, был ли Ньютон геем или асексуалом. Но абсолютно ясно, что всем этим мирским страстям гений предпочитал науку.

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