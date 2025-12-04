На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В рехабе задержанного Антонова лечились известные близнецы-блогеры

112: близнецы-блогеры Кутовые посещали рехаб, где пытали людей
Соцсети

Близнецы-блогеры Сергей и Иван Кутовые посещали реабилитационный центр задержанного Максима Антонова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Кутовые лечились от наркозависимости. В соцсетях они опубликовали совместные с Антоновым кадры из церкви. Близнецы были одними из тех знаменитостей, которые рекламировали рехаб.

4 декабря блогера и основателя рехаба Максима Антонова задержали в Подмосковье. Причиной этому стали жалобы в полицию семьи одного из постояльцев центра. Находящийся на лечении позвонил родственникам и сообщил, что в рехабе избивают людей и морят голодом.

Во время задержания сотрудники правоохранительных органов обнаружили свидетельства пыток. На данный момент Антонов находится на допросе.

Издание отмечает, что рехаб рекламировали такие звезды, как Niletto, Тимати и Михаил Литвин.

В ноябре арестовали основательницу скандально известного подмосковного реабилитационного центра Анну Хоботову. В учреждении избивали подростков и морили их голодом. Хоботова не признала свою вину. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мошенники использовали Козловского для обмана россиян.

