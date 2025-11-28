«Не признала вину». В Подмосковье арестовали основательницу рехаба, где истязали детей

В Подмосковье задержали Анну Хоботову — основательницу реабилитационного центра, в котором избивали детей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
«В ходе допроса женщина не признала свою вину и не раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении.
37-летней Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании.
По информации ТАСС, Хоботова пришла на допрос к следователю сама, где и была задержана. Женщина находилась в розыске. Mash выяснил, что обвиняемая «пряталась в Ростове».
Хоботова руководит сетью центров для трудных подростков и школ-пансионов в Москве, Подмосковье, Ростовской и Свердловской областях. Женщина позиционирует себя как правозащитника, психолога-психотерапевта и юриста.
«Более 10 лет я помогаю подросткам и их родителям справляться с кризисами, зависимостями и сложными жизненными ситуациями», — отмечается на ее странице во «ВКонтакте».
28 ноября Хоботову арестовали на два месяца. Ей предъявлены обвинения по трем статьям «Истязание несовершеннолетних», «Незаконное лишение свободы» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Избиения, пытки и интим с девочками
Реабилитационный центр Хоботовой в подмосковном Дедовске приковал к себе внимание правоохранительных органов в конце прошлой недели, когда в реанимацию привезли 16-летнего подопечного. У него диагностировали множественные травмы и следы связывания рук и ног. По информации SHOT, юноша впал в кому.
После этого следователи возбудили уголовное дело. Они предъявили обвинение администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, которая участвовала в избиении и истязании подростков. Мужчину заключили под стражу, а девушку отправили под домашний арест.
СК обратил внимание, что реабилитационный центр создала «организованная преступная группа с целью незаконного извлечения прибыли» — ежемесячное пребывание подростков в рехабе обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей. Учреждение не имело лицензий на работу с детьми и на оказание каких-либо услуг в сфере образования, подчеркнули в ведомстве.
Согласно договорам, с подростками должны были работать психологи, но «в действительности они подвергались избиению и пыткам, а за проступки их лишали еды».
Следователи уже допросили 24 подростка и их родителей, а также работников центра, осмотрели место происшествия и провели обыски. Назначены психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы.
Также выяснилось, что сотрудник сети рехабов Хоботовой вступал в интимную связь минимум с двумя девочками, который там содержались. По информации Mash, он оказался ВИЧ-инфицированным.
«34-летний консультант ежедневно на протяжении четырех месяцев занимался с ней сексом — за это обещал сладости, просмотр телевизора и скорейшее возвращение домой. А когда надоела — бросил и стал «встречаться» с другой», — говорится в публикации.
Когда школьница пожаловалась другим сотрудникам центра — ей угрожали расправой, если заговорит еще раз.
Мать мужчины в разговоре Mash заверила, что он «на терапии» и «безопасен для окружающих».
Мнение депутатов и экспертов
После скандала с подмосковным рехабом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры по регулированию рынка реабилитационных услуг, а также ужесточить наказание за организацию незаконных центров.
Кроме того, необходимо официально включить в перечень профессий специалиста «аддиктолог-консультант» и создать профессиональный стандарт, подчеркнул Даванков.
По мнению депутата Госдумы Леонида Слуцкого, нужно провести комплексную проверку всех частных реабилитационных центров в России.
«Необходимо действовать жестко. Направим обращение в профильные министерства и ведомства с требованием провести полноценную ревизию всех частных реабилитационных центров России. В рехабах должны лечить, а не калечить», — сказал он в беседе с ТАСС.
Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев согласился с тем, что в таких рехабах с зависимыми должны заниматься профессионалы, в штате должны быть педагоги и педиатр. Кроме того, следует убедиться, что в центре работают профессиональные психиатры, которые вправе назначать препараты, медсестры и есть клинический психолог, добавил он.
Врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в свою очередь призвал родителей проблемных детей начинать их лечение с обращения к врачу-психиатру, а не с подобных сомнительных учреждений.
«Идти и сразу же отдавать своего ребенка в чужие руки непонятно кому, непонятно зачем, даже если вам с ним сложно, не надо. Вы же любите своих детей. Зачем вы их отправляете в такие места, где они могут получать насилие и физическое, и моральное?» — задался вопросом нарколог в беседе с 360.ru.
Негосударственные реабилитационные центры сегодня не имеют законного статуса и работают в серой зоне, добавил Сараев.