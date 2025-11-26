На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В уральский филиал московского рехаба, где избивали детей, нагрянула полиция

112: в реабилитационный центр Анны Хоботовой в Екатеринбурге приехала полиция
В филиал московского реабилитационного центра для подростков имени Анны Хоботовой в Екатеринбурге приехали полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ранее воспитанники и консультанты «рехаба» в Свердловской области рассказали 112, что в центре работал арестованный Виталий Балабриков. Он бил подопечных с помощью боксерских перчаток, а также применял психологическое насилие, пытки, и специальное наказание «Саботаж», — говорится в посте.

До этого в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи подтвердили, что родители направляли своих детей в ребцентр, чтобы те избавились от зависимостей. На деле постояльцев истязали. Обвинения предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, которая участвовала в избиениях. Всего в центре удерживали 24 подростка. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу городского округа Истра Татьяну Витушеву, часть детей, вывезенных из нелегального рехаба, уже передали родителям.

Ранее россиянин озверел после ухода жены и истязал детей месяцами.

