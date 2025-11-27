Стало известно, как детей наказывали за провинности в рехабе под Екатеринбургом

РИА: в рехабе на Урале детей заставляли приседать по 500 раз в качестве наказания

Детей жестоко наказывали за провинности в закрытом накануне реабилитационном центре под Екатеринбургом. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, несовершеннолетние были вынуждены сами готовить себе пищу и иногда оставались полуголодными.

«За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от ста до пятисот раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались», — заявил Горелых.

Известно, что один из сотрудников центра был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Кроме того, в рехабе работал Виталий Балабриков. Он бил подопечных с помощью боксерских перчаток, а также применял психологическое насилие, пытки, и специальное наказание «Саботаж».

Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушений прав несовершеннолетних в филиале московского реабилитационного центра для подростков имени Анны Хоботовой в частном коттедже по улице Железнодорожников в поселке Исеть.

Там находились несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей. Родители забрали уже 11 из 22 человек, находившихся в центре на момент визита силовиков, остальных на время отправили в социальные учреждения.

