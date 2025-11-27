На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как детей наказывали за провинности в рехабе под Екатеринбургом

РИА: в рехабе на Урале детей заставляли приседать по 500 раз в качестве наказания
close
Depositphotos

Детей жестоко наказывали за провинности в закрытом накануне реабилитационном центре под Екатеринбургом. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, несовершеннолетние были вынуждены сами готовить себе пищу и иногда оставались полуголодными.

«За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от ста до пятисот раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались», — заявил Горелых.

Известно, что один из сотрудников центра был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Кроме того, в рехабе работал Виталий Балабриков. Он бил подопечных с помощью боксерских перчаток, а также применял психологическое насилие, пытки, и специальное наказание «Саботаж».

Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушений прав несовершеннолетних в филиале московского реабилитационного центра для подростков имени Анны Хоботовой в частном коттедже по улице Железнодорожников в поселке Исеть.

Там находились несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей. Родители забрали уже 11 из 22 человек, находившихся в центре на момент визита силовиков, остальных на время отправили в социальные учреждения.

Ранее петербурженка отправила брата в рехаб из-за того, что они поссорились.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами