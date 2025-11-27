Основательницу подмосковного рехаба, где издевались над детьми, объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск основательницу подмосковного реабилитационного центра для подростков Анну Хоботову. Соответствующая информация опубликована в базе ведомства.

По данным МВД, основательницу рехаба объявили в розыск в Московской области. Ее ищут по статье Уголовного кодекса России, уточнили в министерстве.

В рехабе для детей с зависимостями над подростками систематически издевались. По данным Следственного комитета России, руководство реабилитационного центра обещало, что с детьми будут заниматься психологи, однако вместо этого их избивали и подвергали пыткам. Подростков привязывали к кроватям и друг другу, не давали ходить в туалет, заставляли писать «дневники чувств», а за непослушание наказывали. Силовики спасли из центра 24 подростка и задержали одного из работников.

25 ноября в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.