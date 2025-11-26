Глава СК потребовал доложить о расследовании дела о рехабе с детьми в Дедовске

Бастрыкин запросил доклад по делу о центре реабилитации детей в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об истязании подростков в незаконном реабилитационном центре для зависимых в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК, передает ТАСС.

«Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Александровича Яковлева доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — говорится в сообщении.

Контроль за исполнение поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

До этого в управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи подтвердили, что родители направляли своих детей в ребцентр, чтобы те избавились от зависимостей. На деле постояльцев истязали. Обвинения предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, которая участвовала в избиениях. Всего в центре удерживали 24 подростка. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу городского округа Истра Татьяну Витушеву, часть детей, вывезенных из нелегального рехаба, уже передали родителям.

