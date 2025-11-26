На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава СК потребовал доложить о расследовании дела о рехабе с детьми в Дедовске

Бастрыкин запросил доклад по делу о центре реабилитации детей в Подмосковье
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об истязании подростков в незаконном реабилитационном центре для зависимых в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК, передает ТАСС.

«Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Александровича Яковлева доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — говорится в сообщении.

Контроль за исполнение поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

До этого в управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи подтвердили, что родители направляли своих детей в ребцентр, чтобы те избавились от зависимостей. На деле постояльцев истязали. Обвинения предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, которая участвовала в избиениях. Всего в центре удерживали 24 подростка. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу городского округа Истра Татьяну Витушеву, часть детей, вывезенных из нелегального рехаба, уже передали родителям.

Ранее россиянин озверел после ухода жены и истязал детей месяцами.

