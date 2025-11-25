«Должно стать модным». Матвиенко призвала россиянок рожать сразу после 18 лет

Матвиенко заявила, что рожать детей в 18 лет должно стать нормой

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала вновь сделать нормой рождение ребенка сразу после совершеннолетия, а не в 28–29 лет. Для этого необходимо «изменить менталитет» и сделать деторождение «модным». Одновременно Минобрнауки объявило о запуске «Школы будущих родителей» для студентов российских вузов. Молодежь будут учить навыкам ухода за детьми, планированию семейного бюджета и организации быта.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России снова должны стать нормой молодые родители. Своих детей необходимо заводить как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не в 28–29 лет, заявила спикер.

«Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья.

Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28–29 лет», — сказала Матвиенко в интервью mk.ru, призвав россиян не откладывать деторождение «на потом».

Глава Совфеда добавила, что «потом» по медицинским или каким-то другим причинам «может уже и не случиться». Она напомнила также, что президент России Владимир Путин ранее тоже призывал «не откладывать счастье на потом».

«Отцовство и материнство, дети — это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом. Ну и, конечно, важно помогать молодым людям, с ними проходить через этот период жизни», — эту фразу российский лидер произнес в октябре на заседании Совета по демографической и семейной политике.

Он признавал при этом, что совмещать работу и воспитание ребенка — «непросто, но тем не менее возможно».

Летом глава Минздрава Михаил Мурашко привел данные об увеличении среднего возраста матери при рождении ребенка за последние два десятилетия. Так, в 1995 году он составлял 23,2 года, в 2023-м – 26,2 года.

Не значит, что не надо учиться

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила изданию «Подъем», что «предложение Валентины Ивановны не означает, что женщины должны откладывать образование или не получать его вовсе».

«Она говорила о том, что рождение ребенка в раннем возрасте – это и для самой мамы, и для ребенка с точки зрения состояния здоровья, конечно, лучше. Но это если мама не вырвана из контекста учебы: проживает в этом же общежитии с сокурсниками, может обмениваться лекциями, только у нее с супругом семейная комната», – отметила Останина.

Депутат подчеркнула и важность стипендии, которая была бы установлена образовательной организацией в качестве меры, мотивирующей студентов становиться родителями. «Вот есть прожиточный минимум в субъекте – сделать не ниже, предположим, двух ПМ отцу и матери, с тем чтобы полноценное питание было у будущей молодой мамы», – уточнила Останина.

Век короток

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку репродуктивный век женщины «короток».

«Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость»,— сказала вице-премьер в ходе выступления на Всемирном молодежном форуме.

При этом, говоря о возрасте для создания семьи, Голикова отметила, что у каждого человека «это очень индивидуально».

Если семья создается в промежутке от 18 до 24 лет, то главное — «не устать жить в этой семье».

«А с другой стороны — это очень классно. Потому что с этим человеком, если ты по-настоящему его любишь, если это твой человек, ты пронесешь через эту жизнь и радость, и горе, и родишь, и воспитаешь детей», — сказала она.

Как вырастет материнский капитал в 2026 году и для кого он составит почти миллион рублей В 2026 году размер материнского капитала существенно подрастет. Индексация затронет выплаты... 11 ноября 11:22

Школа будущих родителей

В 2026 году министерство науки и высшего образования России запустит для студентов российских вузов «Школу будущих родителей» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи», пишут «Ведомости».

В рамках курса студентов обучат навыкам ухода за детьми, планированию семейного бюджета и организации быта. Предусмотрены консультации с репродуктологами, педиатрами, психологами, а также экспертами в области репродуктивного здоровья и медицины.

Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала инициативу министерства и выразила готовность поучаствовать в реализации программы. «Мы вместе прошли путь от идеи принятия закона о студенческой семье до начала его реализации в российских вузах, где создаются комнаты для молодых студенческих семей и детские комнаты по уходу за малышами. При этом речь не только о студентах, но и об аспирантах, молодых преподавателях», — уточнила парламентарий.

По данным Минобрнауки, в российских вузах насчитывается около 50 тысяч таких семей, причем 13 тысяч из них уже воспитывают детей.