В Госдуме заявили, что курсы молодых родителей в вузах смогут пройти не только студенты

Минобрнауки в 2026 году проведет курсы по повышению родительских компетенций и организации семейной жизни в российских университетах. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала инициативу министерства и выразила готовность поучаствовать в реализации программы.

«Приветствую инициативу и поддерживаю. Более того, наш комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства готов со своей стороны поучаствовать в реализации программы «школы будущих родителей». Подобный продуктивный опыт взаимодействия с Министерством у нас уже есть», — заявила она.

По мнению депутата, курсы для будущих родителей должны пройти не только студенты, но и молодые преподаватели.

«Мы вместе прошли путь от идеи принятия закона о студенческой семье до начала его реализации в российских вузах, где создаются комнаты для молодых студенческих семей и детские комнаты по уходу за малышами. При этом речь не только о студентах, но и об аспирантах, молодых преподавателях», — сказала парламентарий.

Издание «Ведомости» до этого сообщило, что Минобрнауки проведет в 2026 году курсы для молодых родителей в российских университетах. В «школе будущих родителей» студентам помогут развить навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни и ведению бюджета. Отмечается, что студенты смогут обратиться за помощью психологов, педиатров и репродуктологов.

Ранее в Госдуме дали советы, как привить ребенку любовь к чтению.