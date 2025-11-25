На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что курсы молодых родителей в вузах смогут пройти не только студенты

Останина: депутаты помогут вузам в проведении курсов для молодых родителей
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Минобрнауки в 2026 году проведет курсы по повышению родительских компетенций и организации семейной жизни в российских университетах. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала инициативу министерства и выразила готовность поучаствовать в реализации программы.

«Приветствую инициативу и поддерживаю. Более того, наш комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства готов со своей стороны поучаствовать в реализации программы «школы будущих родителей». Подобный продуктивный опыт взаимодействия с Министерством у нас уже есть», — заявила она.

По мнению депутата, курсы для будущих родителей должны пройти не только студенты, но и молодые преподаватели.

«Мы вместе прошли путь от идеи принятия закона о студенческой семье до начала его реализации в российских вузах, где создаются комнаты для молодых студенческих семей и детские комнаты по уходу за малышами. При этом речь не только о студентах, но и об аспирантах, молодых преподавателях», — сказала парламентарий.

Издание «Ведомости» до этого сообщило, что Минобрнауки проведет в 2026 году курсы для молодых родителей в российских университетах. В «школе будущих родителей» студентам помогут развить навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни и ведению бюджета. Отмечается, что студенты смогут обратиться за помощью психологов, педиатров и репродуктологов.

Ранее в Госдуме дали советы, как привить ребенку любовь к чтению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами