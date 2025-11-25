В России запустят проект «Школа будущих родителей» для студентов

В 2026 году министерство науки и высшего образования РФ запустит для студентов российских вузов «Школу будущих родителей» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Предлагаемый очно-дистанционный курс призван повысить уровень родительской компетентности. Студентов обучат навыкам ухода за детьми, планированию семейного бюджета и организации быта. Предусмотрены консультации с репродуктологами, педиатрами, психологами, а также экспертами в области репродуктивного здоровья и медицины.

В министерстве подчеркнули, что на этапе тестирования программы акцент будет сделан на индивидуальном подходе и оптимальном формате обучения. Участие в проекте смогут принять в том числе уже существующие студенческие семьи. По данным Минобрнауки, в российских вузах насчитывается около 50 тысяч таких семей, причем 13 тысяч из них уже воспитывают детей.

Минобрнауки также разработало дополнительные меры поддержки для студенческих семей, среди которых приоритетное выделение мест в общежитиях, помощь в переводе молодых мам на бюджетные места обучения, а также консультации по юридическим вопросам, вопросам карьеры, психологии и репродуктивного здоровья.

