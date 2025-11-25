На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запустят проект «Школа будущих родителей» для студентов

Минобрнауки в 2026 году запустит для студентов вузов «Школу будущих родителей»
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

В 2026 году министерство науки и высшего образования РФ запустит для студентов российских вузов «Школу будущих родителей» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Предлагаемый очно-дистанционный курс призван повысить уровень родительской компетентности. Студентов обучат навыкам ухода за детьми, планированию семейного бюджета и организации быта. Предусмотрены консультации с репродуктологами, педиатрами, психологами, а также экспертами в области репродуктивного здоровья и медицины.

В министерстве подчеркнули, что на этапе тестирования программы акцент будет сделан на индивидуальном подходе и оптимальном формате обучения. Участие в проекте смогут принять в том числе уже существующие студенческие семьи. По данным Минобрнауки, в российских вузах насчитывается около 50 тысяч таких семей, причем 13 тысяч из них уже воспитывают детей.

Минобрнауки также разработало дополнительные меры поддержки для студенческих семей, среди которых приоритетное выделение мест в общежитиях, помощь в переводе молодых мам на бюджетные места обучения, а также консультации по юридическим вопросам, вопросам карьеры, психологии и репродуктивного здоровья.

Ранее в России предложили создать реестр холостяков для повышения демографии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами