Как вырастет материнский капитал в 2026 году и для кого он составит почти миллион рублей

Каким будет размер маткапитала на первого и второго ребенка в 2026 году

В 2026 году размер материнского капитала существенно подрастет. Индексация затронет выплаты на первого и второго ребенка. Также будет проиндексирован и остаток частично использованного материнского капитала. Каким будет размер ежегодной индексации, кому положен сертификат на маткапитал, как его получить и на какие цели направить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое материнский капитал

В России реализуется широкий спектр мер поддержки семей с детьми. Важнейшая из них — материнский капитал. Это денежные средства, которые положены семьям в связи с рождением первого или последующего ребенка.

Материнский капитал выдается в виде государственного сертификата, который оформляет Социальный фонд России (СФР). Средства маткапитала можно потратить на определенные цели, например, улучшение жилищных условий или получение образования.

В 2026 году распорядиться средствами материнского капитала смогут около 1,7 млн российских семей, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Как изменится материнский капитал в 2026 году

По данным Минтруда, с 1 февраля 2026 года размер маткапитала будет проиндексирован — средства на это уже заложены в бюджете Социального фонда. В общей сложности на выплату материнского капитала предусмотрено 566,9 млрд рублей.

На 6,8% вырастет материнский капитал с 1 февраля 2026 года

Размер материнского капитала в 2026 году составит:

737,2 тыс. рублей на первого ребенка (рост на 47 тыс. рублей)



на первого ребенка (рост на 47 тыс. рублей) 974,1 тыс. рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца (рост на 62 тыс. рублей).



на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца (рост на 62 тыс. рублей). 236,98 тыс. рублей составит доплата при рождении второго ребенка, если сертификат на первого ребенка уже израсходован.

В 2026 году размер выплаты будет пересмотрен в сторону увеличения — это связано с официальным уровнем инфляции и необходимостью сохранить покупательную способность семьи при использовании средств. Точные цифры будут утверждены ближе к концу 2025 года, однако тенденция на индексацию очевидна: государство стремится компенсировать рост цен, особенно в части жилья и детских услуг. Мария Романова консультант по вопросам поддержки семей и реализации государственных программ, эксперт Центра социальной поддержки семей «Благополучие»

Как получить материнский капитал

Еще несколько лет назад для получения сертификата на маткапитал семьям приходилось обращаться в органы социальной защиты лично. Сегодня процесс получения этой меры поддержки полностью автоматизирован.

Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, семьям, в которых ребенок родился с 15 апреля 2020 года, маткапитал оформляется беззаявительно, в проактивном формате. Сертификат на материнский капитал формируется на основании сведений, которые Социальный фонд России получает из реестра ЗАГС. После оформления сертификата соответствующее уведомление поступает в личный кабинет гражданина на Госуслугах.

Важно Для получения государственного сертификата мама и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. То есть гражданство РФ у ребенка должно быть приобретено по рождению.

Если ребенок родился в семье до 2020 года, родителям нужно самостоятельно обратиться в любое отделение СФР или МФЦ с документами. С собой нужно взять:

документ, удостоверяющий личность заявителя;



документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица;



документы, подтверждающие рождение или усыновление ребенка (детей);



документы (сведения), подтверждающие российское гражданство ребенка (детей).

Как потратить материнский капитал в 2026 году

В 2026 году перечень направлений расходования средств материнского капитала не претерпит кардинальных изменений, отметила Мария Романова.

Средства материнского капитала можно потратить на:

улучшение жилищных условий, включая первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже действующего кредита;



образование детей;



формирование накопительной пенсии матери или отца;



адаптацию среды для ребенка с инвалидностью и интеграцию его в общество;



получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста 3 лет: этот вариант подходит только семьям с невысоким уровнем дохода;



получение остатка маткапитала в виде единовременной выплаты: возможно только в том случае, если остаток средств на сертификате не превышает 10 тыс. рублей.

В последние годы наблюдается рост числа семей, использующих маткапитал именно для погашения ипотеки — это связано с высокой стоимостью жилья и расширением льготных ипотечных программ, где маткапитал выступает ключевым инструментом для первоначального взноса. Мария Романова консультант по вопросам поддержки семей и реализации государственных программ, эксперт Центра социальной поддержки семей «Благополучие»

Не обязательно тратить весь маткапитал целиком только на одно направление. В зависимости от потребностей семьи, с помощью материнского капитала можно оплатить расходы по нескольким направлениям. К примеру, часть средств направить на улучшение жилищных условий, а остаток — на обучение ребенка.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать:

в личном кабинете на Портале госуслуг;



в любой клиентской службе СФР;



в любом МФЦ, принимающем заявления о распоряжении маткапиталом;



в банке: этот вариант подойдет, если семья направляет сертификат на погашение первоначального взноса за ипотеку.

Как отметила Мария Романова, маткапитал по-прежнему остается особо значимым инструментом поддержки семей с невысокими доходами. «Для многих молодых родителей это единственный реальный способ войти в ипотечную программу или обеспечить ребенку качественное образование. В семьях, где есть дети с особыми потребностями, средства позволяют адаптировать жилье или приобрести специализированное оборудование — и это не просто финансовая поддержка, а реальный шанс повысить качество жизни», — подчеркнула эксперт.

С учетом региональной дифференциации доходов, в малых городах и сельских территориях маткапитал иногда сопоставим с годовым семейным бюджетом, добавила собеседница «Газеты.Ru». Все это делает маткапитал крайне важной мерой поддержки с социальной точки зрения.

С какого года выплачивается маткапитал и что изменилось за это время

Программа материнского капитала была запущена в России в 2007 году как ответ на демографический вызов, отметила Мария Романова.

«Государству необходимо было стимулировать рождаемость и поддерживать семьи, принимающие решение о рождении второго ребенка. На старте сумма составляла 250 тысяч рублей, и использовать ее можно было лишь по ограниченным направлениям. Со временем программа несколько раз продлевалась, сумма индексировалась, а условия стали более гибкими», — пояснила она.

Ключевые изменения произошли, когда маткапитал начали выдавать уже при рождении первенца — это значительно расширило охват получателей и сделало поддержку более адресной.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что материнский капитал позволил многим семьям с детьми улучшить жилищные условия. Так, с начала 2025 года средства сертификата на эти цели направили около 400 тыс. семей. А в целом, благодаря действию программы, около 10 млн семей улучшили свои жилищные условия.

За 18 лет, как программа существует, и за пять лет с момента, когда маткапитал стали получать родители при появлении первенца, миллионы российских семей смогли улучшить жилищные условия, подготовить площадку для обучения ребенка, предоставить ему новые возможности для развития. Это одна из самых признанных инициатив государства, без которой мы уже не представляем свою жизнь. Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

Александр Толмачев напомнил о том, что семьи с детьми нуждаются и в других мерах поддержки со стороны государства. Особое внимание будут уделять студенческим семьям.

«В этом году мы приняли закон о студенческих семьях. Инициатива была нужна, так как становится все больше пар, которые начинают свою жизнь еще на университетской скамье — это уже десятки тысяч молодых людей и девушек. Семьи относятся к категории молодых, им нужна особая помощь со стороны государства. Конечно, материнский капитал для них — необходимая мера. Помимо материнского капитала, молодые мамы-студентки получат право на особое единовременное пособие по беременности и родам, которое составит около 90 тысяч рублей (до принятия закона — примерно 23 тысячи)», — добавил Александр Толмачев.