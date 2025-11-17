20 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 ноября поздравления с профессиональным праздником принимают педиатры и работники транспорта. О важности защиты детства напоминает Всемирный день ребенка, который отмечается по инициативе ООН. Православные верующие сегодня чтут образ Божией Матери «Взыграние Младенца». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 ноября

Всемирный день ребенка

Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день ребенка в 1954 году, выбрав для него дату 20 ноября. В этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а спустя еще 30 лет, в 1989 году, — Конвенция о правах ребенка, главный международный документ, определяющий права детей по всему миру.

Важная дата напоминает взрослым об общей ответственности за будущее детей, она призывает обеспечить подрастающему поколению безопасные условия жизни, доступ к образованию и здравоохранению, возможность полноценного развития.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

День педиатра

С Всемирным днем ребенка неразрывно связан профессиональный праздник детских врачей. Педиатры стоят на страже здоровья детей с самого их рождения. От их профессионализма зависит ранняя диагностика, своевременность лечения, профилактика заболеваний у ребенка. По сути, педиатры закладывают основу здоровья и благополучия человека на всю жизнь. В праздник проходят медицинские конференции, награждения лучших представителей профессии, благотворительные мероприятия, просветительские акции в детских поликлиниках и больницах.

День работника транспорта в России

В России 20 ноября отмечают свой профессиональный праздник все, кто обеспечивает работу транспортной системы. Эта отрасль — кровеносная система экономики, которая связывает самые отдаленные уголки страны. В сфере транспорта занято более 4 млн человек. Дата установлена в 2020 году и приурочена к историческому событию: выходу Манифеста императора Александра І «Об управлении водяными и сухопутными сообщениями» (1809 год).

Поздравления в этот день принимают водители общественного транспорта и грузоперевозок, машинисты поездов, диспетчеры, сотрудники метро, авиаторы, моряки речного и морского судоходства и многие другие представители отрасли. Их труд позволяет городам жить своей привычной жизнью, предприятиям — работать, а людям — вовремя попадать туда, куда им нужно.

close Владимир Песня/РИА «Новости»

Всемирный день философии

Философия учит нас критически мыслить, задавать фундаментальные вопросы о мире, обществе и самих себе. ЮНЕСКО провозгласила Всемирный день философии, чтобы подчеркнуть ценность этой древней науки для развития человеческой мысли и культуры. Каждый третий четверг ноября в университетах, культурных центрах и музеях по всему миру проходят открытые лекции, дискуссии и конференции. Праздник напоминает, что философия — это не сухая академическая дисциплина, а живой диалог, доступный каждому, кто хочет понять суть вещей.

Международный день отказа от курения

Эта глобальная инициатива направлена на борьбу с никотиновой зависимостью и информирование общества о вреде табака. Она зародилась в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. Дата ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В этот день звучат призывы бросить курить, врачи напоминают о катастрофических последствиях курения для здоровья человека и общества в целом. По всему миру проводятся акции и кампании, мотивирующие людей избавиться от вредной привычки.

Врач объяснил, как навсегда отказаться от курения Правильная стратегия поможет полностью отказаться от курения. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог... 19 ноября 10:19

Всемирный день рекордов Гиннесса

Праздник учредили в 2004 году — в честь дня, когда книга рекордов Гиннесса была признана самым продаваемым изданием, защищенным авторским правом. С тех пор эта дата превратилась в ежегодное событие, которое вдохновляет людей по всему миру на новые достижения. Многие стараются приурочить попытки установить рекорд именно к этому празднику.

Необычные рекорды • Самые длинные ногти на руках. Крис Уолтон растила ногти в течение 18 лет. Суммарная длина ногтей на ее правой руке достигла 2,92 метра, а на левой — 1,1 метра.



• Самый большой пузырь из жвачки. Чед Фелл в 2004 году надул пузырь из жевательной резинки диаметром 50,8 см, не используя руки.



• Наибольшее количество носков на одной ноге. Павол Дурдик надел 48 носков на одну ногу всего за одну минуту.

День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов

В Мурманской области, республике Коми и ряде других северных регионов России отмечают памятную дату, которая посвящена уникальным воинским частям, сражавшимся в Заполярье во время Великой Отечественной войны. В суровых условиях Крайнего Севера, где обычный транспорт был бесполезен, бойцы этих батальонов использовали оленьи и собачьи упряжки. Они доставляли боеприпасы и продовольствие на передовую, вывозили раненых бойцов, а также участвовали в рейдах разведки. Формирование этих воинских частей началось после того, как 20 ноября 1941 года было принято секретное постановление Госкомитета обороны.

Подвиг оленетранспортных батальонов стал примером невероятной смекалки, стойкости и единства человека и природы в борьбе с общим врагом.

Какие праздники и памятные даты отмечают 20 ноября в других странах

День 20-N — Испания. В Испании 20 ноября — памятная дата, известная как 20-N. Она связана с кончиной двух ключевых фигур испанской истории XX века: Хосе Антонио Примо де Риверы и Франсиско Франко. Для большинства испанцев день служит напоминанием о сложном и противоречивом периоде национальной истории и о переходе к демократии, который начался после смерти Франко.

close Wikimedia Commons/Mary Evans Picture Library/Global Look Press

справка Примо де Ривера, основатель ультраправой партии «Испанская фаланга», был казнен республиканскими властями 20 ноября 1936 года, в разгар Гражданской войны.



Ровно через 39 лет, 20 ноября 1975 года, после долгой болезни скончался диктатор Франсиско Франко, правивший страной почти 40 лет.

Праздник молодого вина «Божоле нуво» — Франция. Третий четверг ноября во Франции — это один из самых веселых и шумных праздников, посвященных гастрономии. Ровно в 00:01 по всей стране и во многих других уголках мира открываются первые бутылки с молодым вином «Божоле нуво». Традиция уходит корнями в XIX век, когда виноградари региона Божоле отмечали окончание сбора урожая скромным застольем с только что приготовленным вином. Со временем она превратилась в глобальный маркетинговый феномен.

справка «Божоле нуво» — это очень молодое, фруктовое красное вино, которое не предназначено для долгого хранения. Его производят из винограда сорта Гаме по особой технологии, чтобы уже через 6-8 недель после сбора урожая напиток был готов к употреблению.

День свадьбы королевы Елизаветы II — Великобритания. 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба наследницы престола принцессы Елизаветы и лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, которая стала глотком свежего воздуха для послевоенной Британии. Этот брак был одним из самых долгих в истории британской монархии. Королева Елизавета II и принц Филипп прожили вместе 73 года, вплоть до его смерти в 2021 году. Хотя дата не является государственным праздником, она остается важной вехой в истории королевской семьи.

close Свадьба принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского в Букингемском дворце в Лондоне, 20 ноября 1947 года Central Press/Getty Images

Религиозные праздники 20 ноября

Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

История этого образа неразрывно связана с русской землей и материнством. Название «Взыграние» икона получила за удивительно живые жесты младенца Христа. Он тянется к лицу Богородицы, прижимается к ней щекой, обнимает ее, а его ножки словно находятся в движении. В изображении нет канонической строгости. Живая человеческая ласка делает образ теплым и близким для верующих.

Прославилась икона в ноябре 1795 года в старинном Николо-Угрешском монастыре под Москвой, куда часто приезжали московские князья. До нашего времени тот самый чудотворный образ, увы, не дошел, но сохранились списки, которые продолжают почитаться верующими. К этому образу особенно часто обращаются семьи, мечтающие о детях, и будущие матери.

close Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» Олег Игнатович/РИА Новости

20 ноября Русская православная церковь также чтит память • мучеников Иерона и дружины его;

• преподобного Зосимы Ворзобомского;

• мученика Феодота Анкирского, корчемника;

• мучеников Меласиппа и Касинии и сына их Антонина;

• мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии;

• священномучеников Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского, Михаила Адамантова, Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Крылова и др.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• святителя Бернварда, епископа Хильдесхаймского;

• мученика Эдмунда, короля Англии.

Народные праздники и приметы 20 ноября

Федотов день

Свое название день получил в честь святого мученика Феодота Анкирского, жившего на рубеже III и IV веков. Он содержал гостиницу и, будучи христианином, использовал ее как тайный приют для единоверцев во времена гонений. За свою веру Феодот принял мученическую смерть, не отрекшись от убеждений. На Руси его стали звать сокращенно и привычно — Федот.

Главное событие этого дня на Руси — установление ледостава. Люди подмечали: Федот лед ведет. Это явление было долгожданным, так как прочный лед означал начало подледной рыбной ловли и открывал зимние дороги для путешествий и перевозок по замерзшим рекам. Однако к первому льду относились с большой осторожностью. Детям строго-настрого запрещали бегать к водоемам, а рыбаки выходили на лед только после проверки его толщины — не менее пяти сантиметров.

Федот считался покровителем женского рукоделия. Женщины в этот день, помолившись святому, обязательно садились за прялку или ткацкий станок. Удачная работа сулила зимой успех во всех делах, связанных с рукоделием.

Особые традиции и запреты в Федотов день касались будущих матерей. Им рекомендовалось вести себя скромно, читать молитвы и никуда не ходить, кроме церкви или родительского дома, чтобы уберечься от дурного влияния. Считалось, что если беременная будет есть на бегу, то ребенок вырастет беспокойным, а если много спать — ленивым.

Приметы

Обильный снегопад — к большому половодью весной.

Беспокойный крик галок и ворон предсказывает скорый снегопад.

Тучи с северной стороны предвещают продолжение морозов, а петухи, поющие больше обычного, — потепление.

Выпавший снег сулит небольшое потепление.

Какие исторические события произошли 20 ноября

1820 год — в южной части Тихого океана американское китобойное судно «Эссекс» протаранил гигантский кашалот. Корабль затонул, а его команда была вынуждена спасаться на трех вельботах. Эта история вдохновила Германа Мелвилла на написание романа «Моби Дик».

1935 год — летчик-испытатель Петр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью истребителями на подвеске в рамках проекта «Звено». Состав отрабатывал идею «летающего авианосца», когда истребители отделялись в воздухе для удара по цели.

1936 год — в тюрьме Аликанте расстреляли основателя испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Риверу. Его смерть во время гражданской войны франкистская пропаганда позже превратила в культ «павшего лидера».

1945 год — во Дворце правосудия города Нюрнберга начался знаменитый Нюрнбергский процесс над рядом военных преступников нацистской Германии.

1962 год — США и СССР завершили урегулирование Карибского кризиса: Москва вывела ракеты с Кубы, Вашингтон снял часть блокады и пообещал убрать ракеты из Турции и Италии, а лидеры наладили прямую «горячую линию» между Кремлем и Белым домом.

1979 год — врачи провели одно из первых переливаний искусственной крови человеку. Пациент получил перфторуглеродный препарат, который переносил кислород, а медики обсуждали перспективы таких растворов как временной замены донорской крови.

1990 год — в Ростовской области арестован серийный убийца Андрей Чикатило.

«Ты говорила — лечись, а я не послушался». Что стало с женой и детьми Чикатило после его ареста? Андрей и Феодосия Чикатило прожили вместе 27 лет, родив дочь и сына. Женщина долгое время закрывала глаза... 19 ноября 16:34

1998 год — с Байконура стартовала ракета «Протон» с модулем «Заря», первым элементом Международной космической станции. Через две недели к нему пристыковали американский модуль «Юнити», и над Землей начал расти совместный орбитальный комплекс.

close Предстартовая подготовка носителя «Протон» с модулем «Заря», первым элементом Международной космической станции, 19 ноября 1998 год Сергей Казак/ТАСС

2010 год — в Лиссабоне завершился саммит НАТО, на который еще приглашали Россию. Стороны приняли новую стратегическую концепцию альянса, обсуждали противоракетную оборону и формулу «НАТО — Россия», которая вскоре застопорилась на фоне растущих политических противоречий.

Дни рождения и юбилеи 20 ноября

В 1480 году родился Фернан Магеллан — португальский мореплаватель, который под испанским флагом организовал первое кругосветное плавание, открыл пролив. Погиб на Филиппинах, не дойдя с экспедицией до Испании.

В 1858 году родилась Сельма Лагерлеф — шведская писательница, автор «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями», первая женщина, которая получила Нобелевскую премию по литературе.

В 1869 году родилась Зинаида Гиппиус — русская поэтесса, прозаик и драматург, одна из ключевых фигур символизма, жена Дмитрия Мережковского, прожившая последние годы в эмиграции в Париже.

В 1925 году родилась Майя Плисецкая — советская и российская балерина, прима Большого театра, прославившаяся партиями Одиллии-Одетты, Кармен и Анны Карениной, полная кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

close Майя Плисецкая в «Умирающем лебеде» на музыку Камиля Сен-Санса на сцене Большого театра, 1966 год Евгений Умнов/РИА «Новости»

100 лет со дня рождения Майи Плисецкой: путь на сцену, звездные партии и личная жизнь Легендарной балерине Майе Плисецкой 20 ноября 2025 года исполнилось бы 100 лет. Имя... 19 ноября 18:39

В 1927 году родился Михаил Ульянов — советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель театра имени Вахтангова с 1987 по 2007 год, лауреат Ленинской и Государственных премий.

В 1928 году родился Алексей Баталов — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.

В 1947 году родился Ренат Ибрагимов — эстрадный певец, актер и композитор, народный артист РСФСР, который много лет выступал на советской и российской сцене. Скончался в 2022 году.

В 1953 году родился Халид Бешлич — югославский и боснийский певец, звезда балканской эстрады с мощным баритоном, автор десятков популярных альбомов и участник благотворительных концертов во время войны.

Кто отмечает дни рождения

88 лет исполняется Виктории Токаревой — советской и российской писательнице, сценаристу, автору сценария таких знаменитых картин, как «Джентльмены удачи» (с Александром Серым и Георгием Данелией), «Мимино» (с Резо Габриадзе и Георгием Данелией), «Шла собака по роялю».

83 года исполняется Джо Байдену — американскому политику, 46-му президенту США.

close Джо Байден Craig Hudson/Reuters

79 лет исполняется патриарху Московскому и всея Руси Кириллу — епископу Русской православной церкви.

69 лет исполняется Бо Дерек — американской актрисе и фотомодели.

39 лет исполняется Оливеру Сайксу — британскому музыканту, лид-вокалисту металкор-группы Bring Me the Horizon.