Скандальный танцовщик Сергей Полунин покидает Россию. Что об этом известно? Артист балета Сергей Полунин заявил об отъезде из России вместе с семьей

Звезда балета Сергей Полунин сообщил о намерении покинуть вместе с семьей Россию. Он поблагодарил страну за «все, что она для меня сделала», при этом уроженец Херсона не уточнил, в каком государстве он намерен теперь проживать. Его жена – фигуристка Елена Ильиных – пока не прокомментировала эту ситуацию. Что известно об отъезде артиста и кто такой Полунин — в материале «Газеты.Ru».

Артист балета Сергей Полунин объявил в своем Telegram-канале о планах покинуть Россию. В посте 35-летний артист тепло высказался о стране, но признался, что сейчас его «душа не на месте».

«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы, огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все, что мне нужно, и даже больше мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и мне помогал», — написал Полунин.

Он также напомнил, что именно в России состоялась его свадьба с фигуристкой Еленой Ильиных и родился сын Эра.

close Фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин на V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства на Исторической сцене Большого театра в Москве, 2023 год Светлана Шевченко/РИА Новости

«В России очень добрый очень человеческий народ. <...> Относитесь с любовью друг к другу. Люди заслуживают, чтобы их любили. Простите за то, что мог или не смог сделать, но я еще пригожусь. Но сейчас мне нужно проделать еще долгий путь, другой путь, неизвестный», — заявил Полунин.

Танцовщик отметил в посте, что пока не принял решение, куда именно переедет вместе с семьей: «Куда поедем, пока неясно. Надеюсь только, чтобы душа была спокойна и на своем месте, а семья была счастлива — и было интересно». О дате отъезда он также не сообщил. Вероятно, это случится уже после Нового года: 30 декабря Полунин должен принять участие в гала-вечере в Москве, билеты на мероприятие по-прежнему доступны для продажи на его сайте.

Супруга артиста на момент публикации материала публично никак не высказывалась об отъезде.

Биография и карьера Сергея Полунина

Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. С раннего детства он занимался гимнастикой, а в возрасте восьми лет начал обучаться в танцевальной школе. Когда Полунину было 13, он перебрался в Лондон, где поступил в школу Королевского балета. В 19 — стал самым молодым артистом в истории знаменитой британской труппы.

Карьера Полунина в Королевском балете была яркой, но, мягко говоря, не без скандалов. Местная пресса даже прозвала танцовщика «enfant terrible», то есть «несносным ребенком»: Сергей, по сообщениям СМИ, активно посещал вечеринки, позволял себе употребление запрещенных веществ, покрывал свое тело татуировками. В 2012-м он покинул Британию, объяснив это тем, что «из-за слишком жесткой атмосферы в театре художник в нем умирает».

close Сергей Полунин во время фотосессии Associated Press накануне премьеры документального фильма «Танцовщик», 2017 год Joel Ryan/Invision/AP

В том же году артист оказался в России — и стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также солистом Новосибирского театра оперы и балета. Широкую популярность Полунину среди небалетной аудитории принесло участие в знаменитом видео на песню Хозиера «Take Me to Church». Артист также снялся в ряде популярных фильмов: «Алисе в Стране чудес», «Убийстве в Восточном экспрессе», «Щелкунчике и четырех королевствах», «Красном воробье».

В 2019-2024 гг. танцовщик работал ректором Академии хореографии Севастополя. Этот пост он покинул в минувшем августе, в учреждении тогда отметили, что Полунин останется в Академии в качестве советника.

Сергей Полунин и Владимир Путин

В ноябре 2018 года Полунин объявил о принятии российского гражданства и публично поддержал президента страны Владимира Путина. Вскоре артист, которого уже успели внести на Украине в базу «Миротворца», продемонстрировал татуировку с портретом Путина на груди. В настоящий момент у Полунина три тату с изображением российского лидера, также на его теле набит герб Украины. В 2023 году танцовщик признавался, что не видит противоречий в этих татуировках.

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина — и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», — цитирует его РИА Новости.

close Сергей Полунин во время благотворительного концерта «Мы вместе» на сцене Большого театра в Москве, 2020 год Владимир Астапкович/РИА Новости

После начала СВО Полунин в интервью говорил о бессмысленности попыток «отменить» русскую культуру, критиковал артистов за антироссийские высказывания и выступал за границей под трек певца SHAMAN (после чего жаловался на угрозы). А также был доверенным лицом Путина на президентских выборах и получал из рук главы государства премию президента РФ для молодых деятелей искусства. Произошло это, правда, только со второго раза — первую церемонию Полунин пропустил.

Личная жизнь Сергея Полунина

В мае 2022 года Полунин сделал предложение своей девушке, фигуристке Елене Ильиных — олимпийской чемпионке Сочи в составе сборной России. 30-летняя спортсменка тогда отмечала, что согласилась стать женой танцовщика без раздумий. Свадьба пары состоялась в 2024 году. Полунин и Ильиных воспитывают троих сыновей — Мира (он родился в 2020-м в США), Дара (2022 г.р.) и Эру, которому в феврале 2025-го исполнится год.