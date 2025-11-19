100 лет со дня рождения Майи Плисецкой: путь на сцену, звездные партии и личная жизнь

Легендарной балерине Майе Плисецкой 20 ноября 2025 года исполнилось бы 100 лет. Имя прима-балерины навсегда вписано в историю мирового балета. Плисецкая прожила яркую жизнь: почти шесть десятилетий она блистала на сцене, вызывая восхищение миллионов поклонников. «Газета.Ru» рассказывает, чем запомнилась Майя Плисецкая — от интересных фактов ее творческой биографии и личной жизни до метких высказываний.

Ранние годы и образование

Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве в семье, где любовь к искусству витала в воздухе. Ее отец Михаил Плисецкий был советским дипломатом, а мать Рахиль Мессерер-Плисецкая — актрисой немого кино. Маленькая Майя росла в окружении талантов: тетя Суламифь и дядя Асаф Мессереры были известными танцовщиками Большого театра.

Казалось, что все предопределено, и девочка пойдет по творческому пути. Она впервые вышла на сцену в 6 лет, сыграв крохотную роль Русалочки. Это было на Шпицбергене (обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане), где ее отец возглавлял трест «Арктикуголь», а позже — советское консульство.

close Майя Плисецкая в детстве Wikimedia Commons

Но детство балерины омрачила трагедия: в 1937 году ее отец был репрессирован, и спустя несколько месяцев расстрелян по ложному обвинению. Беременную мать арестовали и отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины — печально известный А.Л.Ж.И.Р.

Семилетняя Майя как дочь врага народа могла оказаться в детдоме, но ее спасла тетя: прима-балерина Суламифь Мессерер удочерила племянницу. Именно она привела Майю в мир балета, отвела на первый спектакль и добилась для талантливой девочки права поступить в хореографическое училище, несмотря на слишком юный возраст.

Так Плисецкая начала обучение танцу раньше положенного — с семи лет восьми месяцев, вместо официально положенных восьми. Начинающая ученица с головой окунулась в балет. В 1942 году в эвакуации в Свердловске Майя впервые исполнила номер «Умирающий лебедь» — в будущем она выступит с ним сотни раз на разных сценах.

Природный дар Плисецкой поражал педагогов: даже сложные элементы давались ей легко, хотя сама она признавалась, что терпеть не могла рутинных упражнений.

Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

В 1943 году, окончив Московское хореографическое училище, 18-летняя Майя Плисецкая была принята в труппу Большого театра.

Начало балетной карьеры

Первые шаги на большой сцене дались Майе непросто. Несмотря на талант, поначалу племяннице звездных Мессереров доставались лишь второстепенные партии — руководство театра не спешило продвигать юную танцовщицу, чтобы избежать обвинений в протекции. Но Плисецкая не собиралась мириться с таким положением.

Она упорно работала над собой и блестяще проявляла себя даже в небольших эпизодах. Майя поражала зрителей высоким прыжком, стараясь зависнуть в воздухе на долю секунды дольше, и срывала аплодисменты.

Публика начала ходить в театр специально «на Плисецкую», чувствуя рождение новой звезды.

Жизнь бывает несправедлива к таланту. Но поэт, композитор, художник пробьются через века. Если у них термоядерный заряд, конечно. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

Уже к концу 1940-х годов Майя исполняла сольные партии, а в 1950-е закрепилась как ведущая солистка. Ее отличали выразительная пластика, гибкость, невероятная легкость и одновременно мощный драматический темперамент.

close Сцена из балета Фарида Яруллина «Шурале». В роли девушки-птицы Сюимбике - Майя Плисецкая, охотник Батыр - Юрий Кондратов, 1955 год Василий Малышев/РИА Новости

в 34 года Майя Плисецкая стала Народной артисткой СССР

После ухода легендарной Галины Улановой она фактически возглавила балетную труппу как прима, блистая в классических постановках: танцевала Китри в «Дон Кихоте», принцессу Аврору в «Спящей красавице», Одетту-Одилию в «Лебедином озере» и многие другие партии.

Однако советская действительность не могла не отразиться на карьере балерины. Так, ее не сразу выпустили на зарубежные гастроли, опасаясь «идеологически неверного влияния». Лишь в конце 1950-х после личного обращения к Никите Хрущеву Майе разрешили выехать за границу.

Стоило ей оказаться на зарубежной сцене, как о Плисецкой заговорил весь мир.

Ее триумфальные выступления в Париже, Лондоне, Нью-Йорке стали сенсацией: иностранная пресса называла Майю Плисецкую величайшей балериной своего времени.

Мировое признание и творчество

Пик творческой карьеры Плисецкой пришелся на 1960–1970-е годы. Она постоянно искала новые образы и не боялась экспериментов. Специально для нее были поставлены авторские балеты, которые вошли в историю: например, «Кармен-сюита» — дерзкая модерновая постановка на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен». Музыку для этого одноактного балета аранжировал муж Плисецкой Родион Щедрин.

Премьера «Кармен-сюиты» в 1967 году вызвала скандал: министр культуры Екатерина Фурцева заявила, что «такая Кармен умрет», на что Майя остроумно ответила:

«Героиня будет жить, пока жива я».

И действительно — партия Кармен в исполнении Плисецкой стала легендарной, как и многие другие ее образы.

В искусстве не важно «что». Самое важное — «как». Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало — тогда это настоящее, иначе никак. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

Легенды и мифы «Кармен-сюиты»: что скрывает дерзкая постановка • Ходили слухи, что Никита Хрущев лично вмешался, чтобы поддержать постановку балета — мол, ради дружбы с Кубой дал зеленый свет спектаклю. Прямых доказательств нет, но миф живучий.



• Образ Кармен у Плисецкой оброс мистикой: балерина будто «срасталась» с героиней. В интервью Майя признавалась, что Кармен жила в ней и даже снилась — словно второе «я», альтер эго.



• Оригинальная хореография кубинского балетмейстера Альберто Алонсо казалась слишком откровенной для советской сцены. По преданию, Майя Плисецкая и ее партнер Александр Фадеечев просили смягчить самые «горячие» эпизоды, иначе балет могли вовсе не выпустить.



• Для Алонсо «Кармен-сюита» стала не только художественным прорывом, но и заявкой на культурную самость Кубы. В Гаване он поставил версию без цензурных ножниц — еще более страстную и дерзкую, что лишь подогрело легенды вокруг балета.

Майя танцевала не только на родной сцене Большого театра, но и во многих странах. Она блистала в партиях, поставленных западными хореографами: сотрудничала с французским гением Морисом Бежаром (он посвятил ей балет Ave Maya на ее 70-летие), исполняла современный танец и даже фламенко.

Плисецкая доказала, что век балерины может быть долгим — она не сходила со сцены до конца 1980-х. Тогда ей было 55 лет.

В 1990 году руководство Большого театра официально отправило 65-летнюю приму на пенсию, но она не перестала танцевать. Плисецкая продолжала выступать на гала-концертах, ставила собственные балетные номера и даже возглавляла балетные труппы за рубежом — в частности, была художественным руководителем Римского театра оперы и балета и сотрудничала с Национальным балетом Испании.

Факт: когда балерины выходят на пенсию? В России балерины выходят на пенсию не по возрасту, а по «выслуге сцены»: солисткам театров оперы и балета достаточно 15 лет творческого стажа, для артисток в других сценических коллективах порог обычно 20 лет. Право фиксируется по закону для определенного перечня творческих профессий.



На практике чаще всего на пенсию выходят примерно в 38–40 лет: к этому времени у тех, кто начал в 17–19, стаж уже «горит». В Большом театре картина та же — сами артисты говорят, что карьеру обычно завершают к сорока, хотя формально танцевать дальше не запрещено.



Современники и критики отмечали ее феноменальное творческое долголетие.

На сцене Майя Плисецкая провела почти 60 лет — редкий случай для балерины.

close Майя Плисецкая во время исполнения хореографической миниатюры «Умирающий лебедь», 1979 год Александр Коньков/ТАСС

За эти годы она создала целую галерею непревзойденных образов и получила множество наград. Ее по праву называют одной из величайших балерин XX века.

Я в своей жизни получила очень много цветов. Вот стоит красивая большая ваза цветов, штук 50. Я всем одинаково меняю воду, подрезаю кончики. Но одна роза завянет сразу. Другие начинают увядать чуть позже. И вдруг из всех роз одна вот так торчит. И больше чем неделю не вянет. Знаете, на людей это правило тоже распространяется. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

Личная жизнь Майи Плисецкой

В личной жизни Плисецкая не сразу нашла свое счастье. В молодости у нее были романтические увлечения — в мемуарах она вспоминала о платонической любви к танцовщику Вячеславу Голубину.

Первый брак Майи Михайловны был скоротечным: в 1956 году она вышла замуж за артиста балета Мариса Лиепу, но союз распался всего через три месяца.

Настоящую любовь балерина обрела позже. Композитор Родион Щедрин, с которым ее познакомила легендарная Лиля Брик, стал главным мужчиной ее жизни. Плисецкая вышла за него замуж в 1958 году и прожила с Щедриным более полувека. Их семья была уникальной: оба супруга — гениальный композитор и великая балерина — стали народными артистами СССР и добились всемирного признания.

close Композитор Родион Щедрин и балерина Майя Плисецкая на прогулке в подмосковном лесу, 1962 год Василий Малышев/РИА Новости

Детей у Майи Плисецкой не было — она сознательно отказалась от материнства, полагая, что это поставило бы крест на ее карьере. Свою энергию и любовь она вложила в искусство балета. По воспоминаниям друзей, в обычной жизни Майя и Родион были очень близки, поддерживали и вдохновляли друг друга. Они жили между Москвой и Мюнхеном, а также часто бывали в Литве — супруги получили литовское гражданство в 1990-е и любили отдыхать у озера Тракай.

Их союз длился 57 лет до самой смерти Майи, и все это время Плисецкая оставалась музой для Щедрина, а он — ее верным спутником и автором музыки для ее знаковых постановок.

Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

Диета Майи Плисецкой: что ела балерина

Балерины известны своей строгой дисциплиной, особенно в питании. В случае Майи Плисецкой вокруг ее диеты ходило немало слухов, ведь прима славилась идеальной фигурой. Сама же Майя Михайловна с присущим ей юмором развеивала все домыслы. Когда ее спрашивали о секрете стройности, она коротко отвечала:

Надо меньше жрать! Более действенного способа еще не придумали. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

Эта фраза стала крылатой и облетела всю страну. Однако зачастую забывали, что балерина добавляла: «Это больше в теории. А в жизни можно все, но понемногу».

На самом деле Плисецкая не придерживалась экзотических диет. Она любила вкусно поесть и не отказывала себе в простых радостях. Например, обожала селедку и свежий хлеб с маслом, но всегда знала меру и не переедала. Майя считала, что умеренность — лучший рецепт поддержания формы. Балет давал ей столь большие физические нагрузки, что лишний вес ей просто не грозил. Кроме того, Плисецкая сохраняла активность до глубокой старости, оставаясь подтянутой и энергичной.

Последние годы жизни

Майя Плисецкая до последних лет оставалась активной и жизнерадостной, поэтому ее уход из жизни стал для многих неожиданностью. Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене на 90-м году жизни. Причиной смерти стал обширный сердечный приступ — инфаркт миокарда.

close Балерина Майя Плисецкая в Большом зале Московской консерватории на торжественном открытии IX Московского пасхального фестиваля, 2010 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Родные и поклонники тяжело переживали эту утрату. Майя Михайловна завещала не устраивать пышных прощаний: тело балерины было кремировано, а прах оставлен до кончины ее супруга. Плисецкая желала, чтобы после смерти Родиона Щедрина их прах соединили и вместе развеяли над Россией — над той страной, которой она посвятила всю свою жизнь и творчество.

Родион Константинович пережил супругу на десять лет и скончался в 2025 году, как раз незадолго до столетия балерины.

Теперь их последняя воля исполнена — две великие творческие души вновь воссоединились.

Наследие «первой леди танца»

Майя Плисецкая оставила после себя поистине неоценимое наследие в мире искусства. Не случайно ее называли «первой леди танца» — современники видели в ней эталон балерины и символ целой эпохи. Почти 60 лет на сцене и десятки безупречно исполненных партий сделали Плисецкую легендой при жизни. Даже спустя годы после ее ухода новые поколения танцовщиков продолжают равняться на ее технику, артистизм и смелость.

В 2025 году по всему миру прошли мероприятия в честь 100-летия Майи Плисецкой. В Москве состоялся большой гала-концерт в зале «Зарядье», где лучшие танцовщики исполнили номера из ее знаменитого репертуара. Зрители снова увидели «Кармен-сюиту», «Умирающего лебедя», па-де-де из «Лебединого озера» и другие шедевры, с которыми была неразрывно связана Плисецкая. Память о великой балерине живет не только в архивах и музейных экспозициях, но и в сердцах всех, кто любит балет.

Майя Плисецкая доказала своим примером, что преданность искусству и непреклонная воля способны преодолеть любые преграды. Ее жизнь — это вдохновляющая история триумфа таланта и характера.

Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте... До последнего мига боритесь... Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба. Майя Плисецкая советская и российская балерина, балетмейстер

Недаром Майю Михайловну называли жемчужиной мирового балета: ее имя сияет ярко и будет сиять еще многие годы, напоминая нам о том, каким прекрасным может быть танец.