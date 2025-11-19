На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, как навсегда отказаться от курения

Врач Шуров: резкий отказ от сигарет поможет бросить курить
Shutterstock

Правильная стратегия поможет полностью отказаться от курения. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр и главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

По его словам, для этого важно принять твердое решение и не откладывать процесс. Для этого можно резко отказаться от сигарет или постепенно снижать количество.

«Некоторым помогают никотиновые пластыри: они уменьшают дозу постепенно, и мозг не так резко реагирует на ее отсутствие. Самое тяжелое — абстиненция, которая у части людей длится месяцами и сопровождается очень сильным желанием курить», — отметил Шуров.

Он уточнил, что шансы на успех повышают своевременная поддержка, четкая стратегия и отказ от самообмана.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого оценил для «Газеты.Ru», что россияне могут сэкономить более 70 тыс. рублей в 2026 году, отказавшись от курения. По его словам, сумма, которую можно сэкономить, отказавшись от курения в 2026 году, зависит от нескольких переменных — частоты курения, стоимости пачки сигарет и индексации акцизов, а также инфляции. Для экспертного расчета финансист взял усредненные данные.

Ранее россиянам рассказали, при каком стаже лет курения может возникнуть ХОБЛ.

