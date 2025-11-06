Закрытый процесс. Почему агенты СБУ хотели попасть на суд по убийству генерала Кириллова?

Агенты СБУ собирались приходить на судебные заседания по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. По информации МВД России, шпионы планировали таким образом получить сведения для подготовки новых терактов и преступлений против состава суда. После предупреждения суд закрыл процесс. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) планировали посещать судебные заседания по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо МВД РФ, поступившее во Второй западный окружной военный суд.

По информации полиции, несогласные с проведением специальной военной операции (СВО) агенты СБУ таким способом собирались получить информацию по делу, чтобы использовать ее при подготовке новых терактов.

Кроме того, полученные на судебных заседаниях сведения планировалось применять для «негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах» с призывами к совершению преступлений в отношении состава суда, отмечается в письме.

В связи с предупреждением военный суд закрыл процесс по делу .

Убийство генерала и его помощника

17 декабря 2024 года около 6:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату . В это время из подъезда выходили генерал Кириллов и его помощник майор Поликарпов. Оба погибли на месте от полученных травм. Взрыв также причинил ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей.

Процесс по делу начался 5 ноября этого года. На скамье подсудимых находятся четыре фигуранта — гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, уроженец Азербайджана Роберт Сафарян, уроженцы Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в прохождении обучения для террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4, пункт «б» части 3 статьи 205, статья 205.3, часть 4 статьи 222.1, часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Курбонов уже полностью признал вину и раскаялся в содеянном, Сафарян признал вину частично.

Вдова Кириллова Светлана, недавно ставшая сенатором, посетила первое заседание вместе со вдовой Поликарпова. Обе проходят по делу в качестве потерпевших.

На вопрос судьи, желают ли они на данном этапе заявить гражданские иски о возмещении ущерба к подсудимым, вдовы ответили отрицательно, пишет РИА Новости. Судья напомнил, что они вправе подать такие иски до окончания судебного следствия.

Сколько продлится судебный процесс, пока неизвестно. Однако 23 октября военный суд по просьбе гособвинителей продлил фигурантам срок содержания под стражей еще на полгода.

Расследование в отношении остальных соучастников преступления, объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается.

СБУ финансировала теракт криптовалютой

Следствие установило, что преступление готовилось на территории Украины. Агенты СБУ финансировали совершение теракта в отношении Кириллова криптовалютой USDT USDT (Tether) — стейблкоин, привязанный к американскому доллару в соотношении 1:1, выяснил «Коммерсантъ». По информации издания, Курбонов получил в качестве оплаты USDT, эквивалентные 842 тысячам рублей.

« Агенты украинской спецслужбы использовали криптовалютный кошелек «неустановленного лица, осуществляющего обмен цифровых валют в Баку », — пишет издание.

Сафарян в свою очередь получил взрывчатку из Польши и затем передал ее Курбонову, который под контролем украинских кураторов собрал бомбу осколочно-фугасного действия и начинил ее стальными шариками.

По данным «Ъ», Курбонов получил фотографии Кириллова и адрес его подмосковной дачи, где первоначально и планировалось совершить теракт , с помощью IP-телефонии и переписки в Telegram.

Однако генерал появлялся на даче крайне редко, поэтому участники нападения решили совершать теракт в Москве. Курбонов закрепил взрывное устройство на электросамокате и поставил его возле подъезда дома на Рязанском проспекте, в котором жил Кириллов.

Когда генерал с помощником вышел на улицу, Курбонов, который уже несколько месяцев следил за Кирилловым, дистанционно подорвал электросамокат.

Исполнитель попытался скрыться на конспиративной квартире, которую для него оплатили Точиев и Падиев, но всех их впоследствии задержали.