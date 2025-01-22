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В Москве суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам «Нэклис-Банка» по делу о мошенничестве

Бывшие топ-менеджеры «Нэклис-Банка» получили до 9 лет колонии за мошенничество

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор экс-бенефициарам и бывшим топ-менеджерам «Нэклис-Банка» и их соучастникам по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд рассматривал дело бывшего совладельца и председателя правления кредитной организации Сергея Борискина, заместителя председателя правления Натальи Акуловой, начальника управления кредитования Марины Барской, начальника отдела кредитного анализа и мониторинга Юлии Галкиной и их соучастников — Михаила Вялкина, Валерия Файзуллина, Кирилла Файзуллина и Павла Александрова.

По данным РАПСИ, в 2020 году Центробанк отозвал «Нэклис-Банк» лицензии на проведение банковских операций из-за того, что собственные средства организации упали до уровня ниже установленного минимума для уставного капитала.

В итоге Борискина признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого режима. Наталью Акулову также признали виновной и назначили 8 лет колонии общего режима. Обоих топ-менеджеров также оштрафовали. Другим фигурантам дела признали виновными и назначили различные сроки наказания от 6 до 9 лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск юридического лица о возмещении материального ущерба с Борискина в размере более 237 млн рублей.

Ранее обманутые вкладчики обвинили экс-работника ФСО в создании финансовой пирамиды.

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