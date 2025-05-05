Арестована замгендиректора Агентства по страхованию вкладов. Ольга Долголева проходит по делу «Аквамира»

Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву. По версии следствия, она участвовала в хищении средств от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под контролем АСВ. В деле также фигурируют бывший замглавы агентства Александр Попелюх и ряд предпринимателей. Ущерб может превысить 2 млрд руб.

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Долголева арестована по решению Лефортовского суда Москвы, сообщает «Коммерсантъ». Ей инкриминируется участие в преступной схеме по хищению средств от эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, который находился под конкурсным управлением АСВ. Главным фигурантом дела проходит бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Задержание и мера пресечения

Долголева, курировавшая юридическое направление в АСВ, была задержана сотрудниками ФСБ 28 апреля после допросов сотрудников юридического департамента агентства.

29 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении ее под стражу на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

Среди доводов следствия — риск давления на свидетелей, уничтожения доказательств и возможного вмешательства в ход расследования.

В тот же день суд продлил срок содержания под стражей основному фигуранту дела — Александру Попелюху.

Ход расследования и другие фигуранты

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Попелюх был задержан в октябре 2024 года. Тогда же в СИЗО был заключен Евгений Богорад, экс-глава сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр». Под домашним арестом находятся:

Наталия Муханова, бывший замминистра экономики Новосибирской области и экс-гендиректор «Аквамира»;



Аркадий Тарабрин, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн»;



Эдуард Таран, глава «РАТМ Холдинга»;



Дмитрий Воронин, назначенный конкурсным управляющим.

По версии следствия, участники организовали схему, при которой доходы от эксплуатации аквапарка выводились из конкурсной массы и присваивались. Долголева, как полагает следствие, оказывала юридическое содействие.

«Аквамир» принадлежал компании «ВДТ строй», которая в 2013 году получила кредит в Межтопэнергобанке на строительство объекта. В 2017 году у банка была отозвана лицензия, после чего АСВ приняло на себя управление активами. С 2020 года конкурсным управляющим аквапарка выступал Дмитрий Воронин, в 2021 году объект был передан в аренду структурам, аффилированным с Наталией Мухановой и Аркадием Тарабриным.

О масштабах актива

«Аквамир» — крупнейший крытый аквапарк в России. Общая площадь составляет 35 тыс. кв. м, включая водную зону в 11 тыс. кв. м. Пропускная способность достигает 2,6 тыс. человек одновременно и до 10 тыс. в сутки. В комплексе 153 аттракциона, включая крупнейшее в стране искусственное море, 13 водных горок и спа-зона.

Первоначально ущерб оценивался в 200 млн руб., однако по данным источников, сумма может превысить 2 млрд руб. — следствие ожидает результатов экспертиз.

Позиции сторон

АСВ отказалось от комментариев.

Адвокат Александра Попелюха Ирина Шоч сообщила, что ее подзащитный подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено. Попелюх вину не признает.

По информации источников, его должность в АСВ занял бывший сотрудник ФСБ, ранее прикомандированный к агентству и участвовавший в проверках, приведших к возбуждению дела. В АСВ эту информацию не подтвердили.

Защита других фигурантов дела воздерживается от комментариев, ссылаясь на подписки о неразглашении.