«Чудны дела твои». Российского блогера лишили гражданства за угрозу нацбезопасности

Блогера Карапетяна лишили гражданства России
,
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости
Миграционная служба лишила блогера Самвела Карапетяна российского гражданства. В ведомстве подчеркнули, что он создал угрозу национальной безопасности. Мужчина считает такое решение незаконным, поскольку приобрел гражданство России по рождению. Однако в полиции назвали его приобретенным. Карапетян допустил, что лишился гражданства за критику политики Кремля в отношении Армении. Что об этом думают в СПЧ и причем здесь «рука азербайджанской диаспоры» — в материале «Газеты.Ru».

В Тамбовской области полицейские лишили гражданства России автора Telegram-канала об Армении SisMasis Самвела Карапетяна. Об этом заявила его адвокат Виолетта Волкова.

«Интересное дело приняла <…> Другого гражданства (до российского) не имел. Чудны дела твои, миграционная служба МВД Тамбовской области», — написала она в своем Telegram-канале.

Карапетян в свою очередь опубликовал фотографию уведомления от регионального управления МВД, датированного 28 апреля, в котором сказано, что он больше «не является гражданином Российской Федерации». Основанием для такого решения стало «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ», говорится в документе.

close

Уведомление о лишении гражданства РФ Самвела Карапетяна

Telegram-канал SisMasis

«У моих родителей никогда не было другого гражданства, и я его не приобретал, а получил как ребенок военнослужащего российской армии, родившийся в СССР <…> Таким образом, я являюсь гражданином Российской Федерации по праву рождения», — объяснил Карапетян в своем Telegram-канале.

Блогер допустил, что его лишили гражданства за критику политики Кремля в отношении Армении, поскольку именно после этого на него «усилилось давление». При этом он решил отдельно подчеркнуть, что «всегда поддерживал и поддерживаю СВО».

МВД оставило свое решение в силе, назвав гражданство Карапетяна «приобретенным». Блогер намерен это оспорить.

«Но главное — у меня есть серьезные основания полагать, что здесь приложила руку и азербайджанская диаспора», — продолжил Карапетян.

Он утверждает, что члены диаспоры «преследуют» его. Кроме того, по словам Карапетяна, они распространяли сведения о его семье, «угрожали и продолжают угрожать, вплоть до убийства». В связи с этим, считает блогер, в этой истории «есть политическая подоплека» и попытка заставить его «замолчать».

«Интересный прецедент»

Политический консультант Игорь Димитриев в своем Telegram-канале заметил, что Карапетян высказывал недовольство российской политикой по отношению к Армении «в патриотическом тренде».

«Против [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, Запада, поддерживает СВО, но, например, называет российскую политику шизофренической», — написал он.

Димитриев обратил внимание на утверждение Карапетяна, что тот никогда не имел другого гражданства.

«Если все так, как он пишет, то у нас интересный прецедент лишения гражданства за нелояльность <…> настоящих россиян, с правильной корочкой», — добавил Димитриев.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала ситуацию «чем-то новым». Ранее лишить человека гражданства по рождению не удавалось никому, подчеркнула она.

«Я в первый раз про такой случай слышу, честно вам скажу. Это что-то новое. Но до сих пор лишить человека, который приобрел гражданство по рождению, не удавалось ни у кого, даже если такие были у кого-то потуги. За последнее время я слышала несколько историй от родственников людей заключенных, осужденных, которых лишили гражданства и сообщили им об этом в колонии, но все они гражданство приобретали», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Игра на публику»

Telegram-канал «Девичья Башня», который позиционирует себя как «единственный правдивый канал об Азербайджане», утверждает, что Карапетян не был гражданином России по рождению.

«Самвел и его адвокат считают, что с ним поступили несправедливо, и вообще он гражданин России по рождению (что неправда), а значит, никто не имеет права лишать его гражданства <…> Он и его адвокат прекрасно понимают, что никакого гражданства по рождению у него нет. Просто игра на публику, не более», — отметила «Девичья Башня».

Кроме того, к публикации прикрепили скриншоты постов Карапетяна, в которых он использует обороты, дискредитирующие политику Кремля.

«Ты точно уверен, что это азербайджанцы виноваты в том, что ты ненавидишь Россию?» — обратился к Карапетяну автор «Девичьей Башни».

