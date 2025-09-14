Украинца лишили гражданства РФ из-за постов, дискредитирующих армию

Mash: прожившего 16 лет в РФ украинца лишили гражданства за дискредитацию армии

Украинца, прожившего 16 лет на территории РФ, лишили российского гражданства за посты в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о 52-летнем Иване Паламарчуке. По информации журналистов, мужчина приехал в РФ из Львовской области. В 2009 году он получил российский паспорт, обосновавшись в Набережных Челнах. Здесь он работал водителем в различных компаниях.

При этом украинец активно публиковал в социальных сетях посты, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. В связи с этим его задержали, а 9 сентября текущего года Федеральная служба безопасности РФ признала Паламарчука угрозой для национальной безопасности страны и лишила его гражданства.

«Выдворять пока не спешат — у Иванушки-дурачка есть 90 дней, чтобы обжаловать решение», — говорится в материале.

Если украинец потерпит неудачу в этом деле, его отправят в родную страну через Грузию.

27 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что суд оштрафовал бывшего профессора Европейского университета Владимира Гельмана за дискредитацию ВС РФ. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее жителя Москвы одновременно обвинили в приставаниях к ребенку и дискредитации российских войск.