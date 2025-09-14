На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинца лишили гражданства РФ из-за постов, дискредитирующих армию

Mash: прожившего 16 лет в РФ украинца лишили гражданства за дискредитацию армии
true
true
true
close
РИА Новости

Украинца, прожившего 16 лет на территории РФ, лишили российского гражданства за посты в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о 52-летнем Иване Паламарчуке. По информации журналистов, мужчина приехал в РФ из Львовской области. В 2009 году он получил российский паспорт, обосновавшись в Набережных Челнах. Здесь он работал водителем в различных компаниях.

При этом украинец активно публиковал в социальных сетях посты, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. В связи с этим его задержали, а 9 сентября текущего года Федеральная служба безопасности РФ признала Паламарчука угрозой для национальной безопасности страны и лишила его гражданства.

«Выдворять пока не спешат — у Иванушки-дурачка есть 90 дней, чтобы обжаловать решение», — говорится в материале.

Если украинец потерпит неудачу в этом деле, его отправят в родную страну через Грузию.

27 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что суд оштрафовал бывшего профессора Европейского университета Владимира Гельмана за дискредитацию ВС РФ. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее жителя Москвы одновременно обвинили в приставаниях к ребенку и дискредитации российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами