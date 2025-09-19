На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это что-то новое»: член СПЧ — о лишении блогера гражданства РФ по рождению

Меркачева: до блогера Карапетяна никого не удавалось лишить гражданства РФ по рождению
true
true
true
close
Сергей Батурин/РИА Новости

МВД Тамбовской области лишило российского гражданства автора канала SisMasis Самвела Карапетяна, полученного им по рождению. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала ситуацию «чем-то новым» и отметила, что ранее лишить человека гражданства по рождению не удавалось никому.

«Я в первый раз про такой случай слышу, честно вам скажу. Это что-то новое. Но до сих пор лишить человека, который приобрел гражданство по рождению, не удавалось ни у кого, даже если такие были у кого-то потуги. За последнее время я слышала несколько историй от родственников людей заключенных, осужденных, которых лишили гражданства и сообщили им об этом в колонии, но все они гражданство приобретали», — сказала она.

До этого автор Telegram-канала SisMasis Самвел Карапетян заявил, что МВД Тамбовской области лишило его российского гражданства, которое он получил по рождению из-за «совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности». Блогер уверен, что такое решение было принято из-за его критики политики России по отношению к Армении. Мужчина подал жалобу, но МВД отклонило ее и назвало гражданство приобретенным, то есть, по словам Карапетяна, попыталось «искусственно изменить его правовой статус». Блогер планирует обращаться в суд.

Ранее следствие опровергло лишение гражданства блогера Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами