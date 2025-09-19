«Это что-то новое»: член СПЧ — о лишении блогера гражданства РФ по рождению

МВД Тамбовской области лишило российского гражданства автора канала SisMasis Самвела Карапетяна, полученного им по рождению. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала ситуацию «чем-то новым» и отметила, что ранее лишить человека гражданства по рождению не удавалось никому.

«Я в первый раз про такой случай слышу, честно вам скажу. Это что-то новое. Но до сих пор лишить человека, который приобрел гражданство по рождению, не удавалось ни у кого, даже если такие были у кого-то потуги. За последнее время я слышала несколько историй от родственников людей заключенных, осужденных, которых лишили гражданства и сообщили им об этом в колонии, но все они гражданство приобретали», — сказала она.

До этого автор Telegram-канала SisMasis Самвел Карапетян заявил, что МВД Тамбовской области лишило его российского гражданства, которое он получил по рождению из-за «совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности». Блогер уверен, что такое решение было принято из-за его критики политики России по отношению к Армении. Мужчина подал жалобу, но МВД отклонило ее и назвало гражданство приобретенным, то есть, по словам Карапетяна, попыталось «искусственно изменить его правовой статус». Блогер планирует обращаться в суд.

Ранее следствие опровергло лишение гражданства блогера Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом).