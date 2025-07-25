27 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 июля в России празднуют День военно-морского флота — в ряде городов пройдут торжественные мероприятия. Также в этот день поздравляют с профессиональным праздником сотрудников МФЦ. В мире отмечают день рождения гамбургера, а в приморских российских городах, детских лагерях и домах отдыха устраивают представления в честь Дня Нептуна. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 июля

День Военно-морского флота России

В России праздник в честь флота имеет давние традиции и уходит историей в глубь веков. Его предложил отмечать Петр I в честь Гангутской победы в 1714 году морское сражение в ходе Северной войны, в котором молодой российский флот впервые одержал полную победу над противником.

Император распорядился ежегодно 27 июля устраивать торжественные богослужения, фейерверки и масштабные морские парады. В XIX веке появилась традиция шествия морских кораблей, расцвеченных флагами. После Октябрьской революции парады не проводились, но в 1939 году эта традиция вернулась. Она прерывалась только в годы Великой Отечественной войны.

День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В праздник чествуют всех, кто охраняет морские рубежи страны, служит в береговых войсках флота и на флотских предприятиях. Поздравления также принимают ветераны-моряки.

Праздник начинается с торжественного построения личного состава флотских частей, подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. В местах базирования Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии проходят военно-морские парады и спортивные праздники. Но в этом году из соображений безопасности главный морской парад в Санкт-Петербурге отменен.

День работника МФЦ в России

27 июля 2010 года в России вышел закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который упростил бюрократические процедуры, связанные с получением справок, оформлением документов и взаимодействием граждан и чиновников. Этот день стал считаться профессиональным праздником работников МФЦ.

Идея появления многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна», родилась еще в 2000-х, а первый центр «Мои документы» появился в 2011 году. Сначала через центры можно было получить налоговые, миграционные и пенсионные документы, но за время существования МФЦ список услуг значительно расширился.

День памяти Михаила Лермонтова

Выдающийся поэт и писатель Михаил Лермонтов был убит на дуэли 27 июля 1841 года. В этот день в память о поэте по всей России проходят фестивали, конкурсы и акции, где читают стихи и поэмы Лермонтова, обсуждают его влияние на российскую литературу. Традиционно мероприятия организуют в доме-музее Лермонтова в Москве, а также в Пятигорске, где поэт провел последние месяцы жизни.

Снайпер убил Лермонтова по заказу Николая I. Этот и еще семь мифов о великом поэте Поэт и прозаик Михаил Лермонтов родился 15 октября 1814 года — ровно 210 лет назад... 25 октября 12:52

День Нептуна

27 июля в России отмечают еще один морской праздник, он связан с почитанием древнего бога морей Нептуна и основан на моряцких традициях. Издавна в День Нептуна моряки, впервые пересекающие экватор, проходили обряд посвящения. Богу морей докладывали о новичке, затем матроса брили и нарекали новым именем. После этого он полз через мешок без дна, где его измазывали мазутом и сажей. Члены экипажа ставили печать на теле моряка и бросали его в бассейн. Затем новичок получал «документ» о пересечении экватора, заверенный капитаном судна.

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В День Нептуна по всей России устраивают праздники, обычно они проходят на пляжах. Главное — облить водой как можно больше людей. В детских загородных лагерях, на базах отдыха особенно любят этот праздник.

День рождения гамбургера

Считается, что 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг из Нью-Хейвена продал первый закрытый бутерброд с мясной котлетой и овощами внутри. Эту дату стали считать днем рождения гамбургера, а Лессинга — изобретателем «булочки с котлетой». По другой версии, блюдо придумали в Гамбурге, отсюда и его название.

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Широкую известность гамбургер получил в 1904 году, хотя американцы в то время не слишком активно раскупали новинку, предпочитая хот-доги и пиццу. В 1930-х Уолтер Андерсон в Канзасе добавил бутерброд в меню своих закусочных. А за распространение гамбургеров в заведениях следует благодарить создателей McDonald's, которые в конце 1940-х включили их в свое меню.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 июля в других странах

День памяти жертв войны — Вьетнам. 27 июля вьетнамцы вспоминают события войны 1957-1975 годов. Она началась на юге и продолжилась на севере страны. В ходе вооруженного конфликта погибли сотни тысяч жителей. В наше время в памятный день вьетнамцы прибирают и благоустраивают кладбища с захоронениями павших героев, а семьям погибших дарят подарки.

Взгляд на тысячу ярдов Объединение Вьетнама, ставшее итогом многолетней бойни в этой стране, произошло ровно 40 лет назад... 02 июля 14:54

День победы в Отечественной освободительной войне — КНДР. Война на Корейском полуострове в 1950-1953 годах стала одной из самых разрушительных, в ней погибли около трех миллионов человек. Тогда Северная Корея вторглась в Южную после столкновений на границе. Боевые действия закончились соглашением о перемирии 27 июля 1953 года. Однако мирный договор не был подписан, а конфликт между двумя республиками продолжается до сих пор. В этот день в Северной Корее проходит военный парад, концерты и праздничные фейерверки.

День сони — Финляндия. Праздник основан на легенде о семи христианах, которые спасались от гонений римского императора. Они укрылись в пещере и проспали 200 лет. С тех пор всем, кто долго спит, финны прочат ту же участь. В этот день было принято выбирать соню года: его личность не раскрывали, а рано утром «героя» накрывали одеялом и бросали в Финский залив. После обряда жители шли на центральную площадь, где проходили ярмарки и представления.

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День крем-брюле — США. В честь любимого десерта в США придумали целый праздник. Рецепт крем-брюле описал французский повар Франсуа Массиало в 1691 году. Десерт из заварного крема под жженым сахаром готовили и в Европе, но широкую популярность крем-брюле получил в Штатах. Считается, что президент Томас Джефферсон особенно любил этот десерт и угощал гостей в Белом доме. А в 1980-х нью-йоркский фешенебельный ресторан La Cirque начал его готовить и тем самым ввел в моду.

Религиозные праздники 27 июля

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов

Соборами называли масштабные собрания духовенства. На них выносились важные определения, правила в области христианской веры, церковного благочестия. Вселенские соборы проходили с IV по VIII века в кризисные моменты церковной истории, например, в периоды борьбы с ересью. На первых двух Вселенских соборах было сформулировано учение о Святой Троице, начиная со второго Собора — учение о Богочеловеке Иисусе Христе. Принятые на Соборах постановления записывались в Книгу Канонов и принимались церковью в качестве учения.

Благодаря святым отцам Вселенских Соборов церковь обрела основные догматы, необходимые каждому христианину для спасения и достижения вечной жизни.

День памяти преподобного Стефана Махрищского

Стефан Махрищский был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. Он принял постриг в Киево-Печерском монастыре и жил в воздержании в лесном урочище Махрище во Владимирской области. Там он основал обитель в честь Святой Троицы.

Однажды к Стефану пришел Сергий Радонежский и рассказал, что хочет уединиться в безмолвии. Тот отправил с ним ученика Симона, который знал пустынные места. Позже святой Стефан и сам покинул монастырь, перебрался на реку Авнежу и основал Тро­иц­кую Ав­неж­скую пу­стынь недалеко от Вологды.

Стефан умер в глубокой старости, приняв схиму. Его мощи хранятся в Стефано-Махрищском женском монастыре.

27 июля Русская православная церковь также чтит память: • Апостола от 70-ти Акилы;

• мученика Иуста Римского;

• преподобного Еллия монаха;

• преподобного Онисима Магнезийского, чудотворца;

• мученика Иоанна Мервского;

• преподобного Никодима Святогорца;

• священномученика Константина Богоявленского, пресвитера;

• священномученика Николая Порецкого, пресвитера.

Народные праздники и приметы 27 июля

День Акилы (Дозоры)

Праздник назвали в честь Акилы, ученика апостола Павла. На Руси в этот день старались угодить духу, который жил в поле. Считалось, что для хорошего урожая в будущем году необходимо задобрить его заранее. Поэтому крестьяне оставляли горшочек каши у последней полосы жатвы, а на саму полосу клали пучок ржи.

Дозорами этот праздник стали называть потому, что в этот период было принято приглядывать за полями: нести «дозор». На посевы могли обрушиться ливни и ураган. По преданиям, в воздушных вихрях скрывалась нечистая сила. Если такой ветер попадет в поле, его старались выгнать.

Крестьяне боялись молний, ведь от их ударов погибали люди, возникали пожары. Со временем распространилось мнение, что молния реже всего попадает в тополь и орешник. Поэтому многие стремились посадить их около дома.

После обильных дождей начинали расти грибы. Молодежь отправляли за ними в лес. Хозяйки пекли с грибами пироги и делали заготовки.

Приметы

Солнце греет весь день — к теплой осени.

Идти против ветра нельзя — выдует всю удачу.

Во сне на 27 июля можно увидеть своего врага.

Если провести Акилу в лесу, природа даст целебную силу.

Какие исторические события произошли 27 июля

1586 год — мореплаватель Уолтер Рэли завез в Британию табак.



— мореплаватель Уолтер Рэли завез в Британию табак. 1827 год — учреждено первое в России страховое общество.



— учреждено первое в России страховое общество. 1836 год — в Москве заложен Храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года.



— в Москве заложен Храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года. 1866 год — завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США, которая позже повлекла революцию в связи между континентами.



— завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США, которая позже повлекла революцию в связи между континентами. 1890 год — художник Винсент ван Гог выстрелил себе в грудь во время прогулки с этюдником.



— художник Винсент ван Гог выстрелил себе в грудь во время прогулки с этюдником. 1906 год — на Британский Гонконг обрушился один из самых разрушительных тайфунов, погибли тысячи человек.



— на Британский Гонконг обрушился один из самых разрушительных тайфунов, погибли тысячи человек. 1921 год — канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин. Благодаря открытию стало возможным лечение диабета.



— канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин. Благодаря открытию стало возможным лечение диабета. 1940 год — на экранах впервые появился культовый мультперсонаж кролик Багз Банни.



— на экранах впервые появился культовый мультперсонаж кролик Багз Банни. 1965 год — президент США Линдон Джонсон подписал закон, согласно которому стало обязательным печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения.



— президент США Линдон Джонсон подписал закон, согласно которому стало обязательным печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения. 1980 год — Андрей Сахаров направил открытое письмо Леониду Брежневу с критикой войны в Афганистане. На письмо не ответили, а академика вскоре отправили в ссылку.



— Андрей Сахаров направил открытое письмо Леониду Брежневу с критикой войны в Афганистане. На письмо не ответили, а академика вскоре отправили в ссылку. 1994 год — парламент Индии запретил тесты на определение пола ребенка. Слишком много беременных делали аборт, узнав, что в семье родится девочка.

Дни рождения и юбилеи 27 июля

В 1824 году родился Александр Дюма-сын — французский писатель и драматург, написавший «Даму с камелиями».



— французский писатель и драматург, написавший «Даму с камелиями». В 1853 году родился Владимир Короленко — писатель и журналист, автор повести «Дети подземелья».



— писатель и журналист, автор повести «Дети подземелья». В 1903 году родился Николай Черкасов — актер, народный артист СССР. Он сыграл главные роли в фильмах Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».



— актер, народный артист СССР. Он сыграл главные роли в фильмах Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». В 1911 году родился Николай Кузнецов — советский разведчик, партизан, ликвидировавший 11 генералов и чиновников администрации нацистской Германии.



— советский разведчик, партизан, ликвидировавший 11 генералов и чиновников администрации нацистской Германии. В 1917 году родился Бурвиль (настоящее имя Андре Робер Рембур) — французский актер, один из самых известных комических актеров в мире.



(настоящее имя Андре Робер Рембур) — французский актер, один из самых известных комических актеров в мире. В 1923 году родился Масутацу Ояма — преподаватель карате, основатель стиля кекусинкай.



— преподаватель карате, основатель стиля кекусинкай. В 1936 году родился Марис Лиепа — артист балета, выступавший в труппе Большого театра около 20 лет, народный артист СССР.



— артист балета, выступавший в труппе Большого театра около 20 лет, народный артист СССР. В 1943 году родилась Анастасия Вознесенская — советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Гараж» и «Вокзал для двоих».



— советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Гараж» и «Вокзал для двоих». В 1964 году родился Юрий Клинских — основатель и лидер группы «Сектор газа».



— основатель и лидер группы «Сектор газа». В 1968 году родился Джулиан Макмэхон — австралийский актер, ставший известным по сериалам «Зачарованные» и «Части тела».

Кто отмечает день рождения

close Николай Костер-Вальдау в кадре из сериала «Игра престолов» (2011-2019) The Internet Movie Database