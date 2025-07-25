27 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 27 июля
- День Военно-морского флота России
В России праздник в честь флота имеет давние традиции и уходит историей в глубь веков. Его предложил отмечать Петр I в честь Гангутской победы в 1714 году морское сражение в ходе Северной войны, в котором молодой российский флот впервые одержал полную победу над противником.
Император распорядился ежегодно 27 июля устраивать торжественные богослужения, фейерверки и масштабные морские парады. В XIX веке появилась традиция шествия морских кораблей, расцвеченных флагами. После Октябрьской революции парады не проводились, но в 1939 году эта традиция вернулась. Она прерывалась только в годы Великой Отечественной войны.
День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В праздник чествуют всех, кто охраняет морские рубежи страны, служит в береговых войсках флота и на флотских предприятиях. Поздравления также принимают ветераны-моряки.
Праздник начинается с торжественного построения личного состава флотских частей, подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. В местах базирования Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии проходят военно-морские парады и спортивные праздники. Но в этом году из соображений безопасности главный морской парад в Санкт-Петербурге отменен.
- День работника МФЦ в России
27 июля 2010 года в России вышел закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который упростил бюрократические процедуры, связанные с получением справок, оформлением документов и взаимодействием граждан и чиновников. Этот день стал считаться профессиональным праздником работников МФЦ.
Идея появления многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна», родилась еще в 2000-х, а первый центр «Мои документы» появился в 2011 году. Сначала через центры можно было получить налоговые, миграционные и пенсионные документы, но за время существования МФЦ список услуг значительно расширился.
- День памяти Михаила Лермонтова
Выдающийся поэт и писатель Михаил Лермонтов был убит на дуэли 27 июля 1841 года. В этот день в память о поэте по всей России проходят фестивали, конкурсы и акции, где читают стихи и поэмы Лермонтова, обсуждают его влияние на российскую литературу. Традиционно мероприятия организуют в доме-музее Лермонтова в Москве, а также в Пятигорске, где поэт провел последние месяцы жизни.
- День Нептуна
27 июля в России отмечают еще один морской праздник, он связан с почитанием древнего бога морей Нептуна и основан на моряцких традициях. Издавна в День Нептуна моряки, впервые пересекающие экватор, проходили обряд посвящения. Богу морей докладывали о новичке, затем матроса брили и нарекали новым именем. После этого он полз через мешок без дна, где его измазывали мазутом и сажей. Члены экипажа ставили печать на теле моряка и бросали его в бассейн. Затем новичок получал «документ» о пересечении экватора, заверенный капитаном судна.
В День Нептуна по всей России устраивают праздники, обычно они проходят на пляжах. Главное — облить водой как можно больше людей. В детских загородных лагерях, на базах отдыха особенно любят этот праздник.
- День рождения гамбургера
Считается, что 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг из Нью-Хейвена продал первый закрытый бутерброд с мясной котлетой и овощами внутри. Эту дату стали считать днем рождения гамбургера, а Лессинга — изобретателем «булочки с котлетой». По другой версии, блюдо придумали в Гамбурге, отсюда и его название.
Широкую известность гамбургер получил в 1904 году, хотя американцы в то время не слишком активно раскупали новинку, предпочитая хот-доги и пиццу. В 1930-х Уолтер Андерсон в Канзасе добавил бутерброд в меню своих закусочных. А за распространение гамбургеров в заведениях следует благодарить создателей McDonald's, которые в конце 1940-х включили их в свое меню.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 июля в других странах
- День памяти жертв войны — Вьетнам. 27 июля вьетнамцы вспоминают события войны 1957-1975 годов. Она началась на юге и продолжилась на севере страны. В ходе вооруженного конфликта погибли сотни тысяч жителей. В наше время в памятный день вьетнамцы прибирают и благоустраивают кладбища с захоронениями павших героев, а семьям погибших дарят подарки.
- День победы в Отечественной освободительной войне — КНДР. Война на Корейском полуострове в 1950-1953 годах стала одной из самых разрушительных, в ней погибли около трех миллионов человек. Тогда Северная Корея вторглась в Южную после столкновений на границе. Боевые действия закончились соглашением о перемирии 27 июля 1953 года. Однако мирный договор не был подписан, а конфликт между двумя республиками продолжается до сих пор. В этот день в Северной Корее проходит военный парад, концерты и праздничные фейерверки.
- День сони — Финляндия. Праздник основан на легенде о семи христианах, которые спасались от гонений римского императора. Они укрылись в пещере и проспали 200 лет. С тех пор всем, кто долго спит, финны прочат ту же участь. В этот день было принято выбирать соню года: его личность не раскрывали, а рано утром «героя» накрывали одеялом и бросали в Финский залив. После обряда жители шли на центральную площадь, где проходили ярмарки и представления.
- День крем-брюле — США. В честь любимого десерта в США придумали целый праздник. Рецепт крем-брюле описал французский повар Франсуа Массиало в 1691 году. Десерт из заварного крема под жженым сахаром готовили и в Европе, но широкую популярность крем-брюле получил в Штатах. Считается, что президент Томас Джефферсон особенно любил этот десерт и угощал гостей в Белом доме. А в 1980-х нью-йоркский фешенебельный ресторан La Cirque начал его готовить и тем самым ввел в моду.
Религиозные праздники 27 июля
- День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов
Соборами называли масштабные собрания духовенства. На них выносились важные определения, правила в области христианской веры, церковного благочестия. Вселенские соборы проходили с IV по VIII века в кризисные моменты церковной истории, например, в периоды борьбы с ересью. На первых двух Вселенских соборах было сформулировано учение о Святой Троице, начиная со второго Собора — учение о Богочеловеке Иисусе Христе. Принятые на Соборах постановления записывались в Книгу Канонов и принимались церковью в качестве учения.
Благодаря святым отцам Вселенских Соборов церковь обрела основные догматы, необходимые каждому христианину для спасения и достижения вечной жизни.
- День памяти преподобного Стефана Махрищского
Стефан Махрищский был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. Он принял постриг в Киево-Печерском монастыре и жил в воздержании в лесном урочище Махрище во Владимирской области. Там он основал обитель в честь Святой Троицы.
Однажды к Стефану пришел Сергий Радонежский и рассказал, что хочет уединиться в безмолвии. Тот отправил с ним ученика Симона, который знал пустынные места. Позже святой Стефан и сам покинул монастырь, перебрался на реку Авнежу и основал Троицкую Авнежскую пустынь недалеко от Вологды.
Стефан умер в глубокой старости, приняв схиму. Его мощи хранятся в Стефано-Махрищском женском монастыре.
Народные праздники и приметы 27 июля
- День Акилы (Дозоры)
Праздник назвали в честь Акилы, ученика апостола Павла. На Руси в этот день старались угодить духу, который жил в поле. Считалось, что для хорошего урожая в будущем году необходимо задобрить его заранее. Поэтому крестьяне оставляли горшочек каши у последней полосы жатвы, а на саму полосу клали пучок ржи.
Дозорами этот праздник стали называть потому, что в этот период было принято приглядывать за полями: нести «дозор». На посевы могли обрушиться ливни и ураган. По преданиям, в воздушных вихрях скрывалась нечистая сила. Если такой ветер попадет в поле, его старались выгнать.
Крестьяне боялись молний, ведь от их ударов погибали люди, возникали пожары. Со временем распространилось мнение, что молния реже всего попадает в тополь и орешник. Поэтому многие стремились посадить их около дома.
После обильных дождей начинали расти грибы. Молодежь отправляли за ними в лес. Хозяйки пекли с грибами пироги и делали заготовки.
- Приметы
Солнце греет весь день — к теплой осени.
Идти против ветра нельзя — выдует всю удачу.
Во сне на 27 июля можно увидеть своего врага.
Если провести Акилу в лесу, природа даст целебную силу.
Какие исторические события произошли 27 июля
- 1586 год — мореплаватель Уолтер Рэли завез в Британию табак.
- 1827 год — учреждено первое в России страховое общество.
- 1836 год — в Москве заложен Храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года.
- 1866 год — завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США, которая позже повлекла революцию в связи между континентами.
- 1890 год — художник Винсент ван Гог выстрелил себе в грудь во время прогулки с этюдником.
- 1906 год — на Британский Гонконг обрушился один из самых разрушительных тайфунов, погибли тысячи человек.
- 1921 год — канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин. Благодаря открытию стало возможным лечение диабета.
- 1940 год — на экранах впервые появился культовый мультперсонаж кролик Багз Банни.
- 1965 год — президент США Линдон Джонсон подписал закон, согласно которому стало обязательным печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения.
- 1980 год — Андрей Сахаров направил открытое письмо Леониду Брежневу с критикой войны в Афганистане. На письмо не ответили, а академика вскоре отправили в ссылку.
- 1994 год — парламент Индии запретил тесты на определение пола ребенка. Слишком много беременных делали аборт, узнав, что в семье родится девочка.
Дни рождения и юбилеи 27 июля
- В 1824 году родился Александр Дюма-сын — французский писатель и драматург, написавший «Даму с камелиями».
- В 1853 году родился Владимир Короленко — писатель и журналист, автор повести «Дети подземелья».
- В 1903 году родился Николай Черкасов — актер, народный артист СССР. Он сыграл главные роли в фильмах Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».
- В 1911 году родился Николай Кузнецов — советский разведчик, партизан, ликвидировавший 11 генералов и чиновников администрации нацистской Германии.
- В 1917 году родился Бурвиль (настоящее имя Андре Робер Рембур) — французский актер, один из самых известных комических актеров в мире.
- В 1923 году родился Масутацу Ояма — преподаватель карате, основатель стиля кекусинкай.
- В 1936 году родился Марис Лиепа — артист балета, выступавший в труппе Большого театра около 20 лет, народный артист СССР.
- В 1943 году родилась Анастасия Вознесенская — советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Гараж» и «Вокзал для двоих».
- В 1964 году родился Юрий Клинских — основатель и лидер группы «Сектор газа».
- В 1968 году родился Джулиан Макмэхон — австралийский актер, ставший известным по сериалам «Зачарованные» и «Части тела».
Кто отмечает день рождения
Николай Костер-Вальдау в кадре из сериала «Игра престолов» (2011-2019)The Internet Movie Database
- 66 лет исполняется Александру Велединскому — режиссеру и сценаристу, который снял сериал «Обитель» и фильм «Географ глобус пропил».
- 55 лет исполняется Николаю Костер-Вальдау — датскому актеру, исполнителю роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов».
- 48 лет исполняется Джонатану Рис-Майерсу — звезде сериала «Тюдоры», лауреату премии «Золотой глобус».
- 45 лет исполняется Сергею Лавыгину — актеру театра и кино, известному по сериалу «Кухня» и фильму «Горько!».
- 37 лет исполняется Ресторатору (настоящее имя Александр Тимарцев) — создателю и экс-ведущему рэп-шоу Versus Battle.