Пили дезинфектор и воровали яблоки для пирожков: как открывался McDonald's в СССР

Очередь из посетителей у входа в день открытия первого ресторана быстрого обслуживания «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года

Первый ресторан McDonald's в СССР открылся в Москве 35 лет назад

Первый McDonald's в СССР открылся 35 лет назад, 31 января 1990 года. Фото очередей в него облетели советские и западные СМИ. За этим событием стояли долгие попытки убедить партию разрешить капиталистический ресторан в Москве, борьба с «патологической русской креативностью» и массовым воровством в ресторанах и на производстве. Как президент McDonald's уговаривал советские власти, и с какими неожиданными трудностями столкнулись иностранцы — в материале «Газеты.Ru».

«Приходилось объяснять, что такое гамбургер»

McDonald's в СССР — и сейчас звучит как оксюморон, а в свое время казалось абсолютно нереализуемо. Сам президент McDonald's в Канаде Джордж Кохон называл это «безумной идеей», однако, полностью захватившей его после знакомства с советской делегацией на Олимпиаде в Монреале 1976 года. По воспоминаниям Кохона, он впечатлил гостей визиткой в виде Биг-Мака (ее можно было обменять на бесплатный бургер) и пригласил в ближайший ресторан своей компании, который им очень понравился.

close Ростовые куклы, участники самодеятельности и посетители у входа в день открытия первого ресторана быстрого обслуживания «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Виталий Созинов/ТАСС

«Тогда я задал вопрос, который изменил мою жизнь: «Пойдут ли русские в McDonald's, если он появится в Москве?». «Конечно пойдем», — ответили они», — описывал в мемуарах бизнесмен.

На тот момент McDonald's кардинально отличался от советских общепитов. Как с иронией указывал Кохон, единственной похожей деталью оказались очереди, скопившиеся в ресторане из-за Олимпиады.

«Один из русских спросил: «Зачем эти очереди?» Я ответил: «Чтобы вы чувствовали себя как дома», — отмечал предприниматель.

Несмотря на идеологические разногласия и отсутствие в СССР базы для открытия сети (ни подходящего производства, ни западных стандартов персонала), Кохон увидел огромный потенциал для прибыли. В одной Москве проживало почти 35% населения всей Канады. Вдобавок, «русские любят мясо, картошку, хлеб и молоко», а McDonald's как раз предоставляет все это и по доступной цене, рассуждал президент.

Но добиться разрешения на первый советский ресторан оказалось непросто: с 1976 по 1979 год канадец приезжал в Москву в среднем по шесть раз в год. С собой Кохон всегда брал значки McDonald's и часы Ronald McDonald за $12, которые помогали открыть нужные двери и, среди прочего, выбить номер в гостинице «Интурист».

close Канадский предприниматель, президент фирмы «Макдональдс» Джордж Кохон на встрече с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Кремле, 1991 год Юрий Лизунов/ТАСС

«Переговоры шли необычайно тяжело <...> Две экономические системы настолько отличались друг от друга, что точек соприкосновения почти не было <...> О McDonald's слышали, казалось бы, все в мире — все, кроме официальных лиц СССР, с которыми мы беседовали. Мы как будто прибыли к ним с другой планеты <...> На каждой презентации приходилось объяснять, что такое гамбургер», — подчеркивал он.

Изначально владельцы McDonald's хотели запуститься в Москве к советской Олимпиаде 1980 года. Но СССР ввел войска в Афганистан, Игры бойкотировали западные страны, и все сорвалось.

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Ждать открытия пришлось еще 10 лет, до Перестройки. Первая точка с золотой буквой M и советским флагом под ним заработала на Пушкинской площади столицы 31 января 1990 года. На тот момент это был самый большой ресторан McDonald's в мире. В день открытия он обслужил 30 567 человек , также побив мировой рекорд внутри компании, а фотографии очередей у входа стали одним из известных символов эпохи.

«У меня осталось несколько приятных воспоминаний с того дня <...> Одно из них, как на моих глазах сотрудник посольства США подошел к нашему сотруднику, когда очередь в ресторан выглядела бесконечной, и спросил, где другой, «частный» вход. «Есть только один», — услышал он. «Вы не понимаете, я из американского посольства», — возразил дипломат. «Нет, это вы не понимаете», — уважительно ответили ему. — «Здесь только один вход. И вот очередь до него», — рассказывал Кохон.

«У русских патологическая креативность»

Преодолев советскую бюрократию, канадцам неожиданно пришлось столкнуться с другой проблемой — воровством, в том числе и в первом ресторане. Любители халявы познакомили иностранцев «с ухищрениями, которые тем прежде даже в голову не приходили», поделилась с «Газетой.Ru» бывшая сотрудница компании Екатерина Хомская (начинала в те годы как оператор на складе и за 10 лет выросла до директора по логистике).

close Первые посетители в зале первого ресторана «Макдоналдс» в день его открытия на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Rudi Blaha/AP

«Наши люди, например, додумались, съев половину бутерброда, засовывать волос и возвращать обратно, требуя бесплатную замену. Мне самой на смене в ресторане так вернули, я подумала, какой ужас, откуда он мог взяться, если у нас обязательно сетки на голове, мужчины сетку даже на бороду надевали. Потом коллеги просветили, что это не наш, и не первый раз так обманывают.

Воровали вообще нещадно, и в ресторанах, и на производстве (ради советской сети McDonald's открыл собственное производство в Ново-Переделкино, тоже уникальное в своем роде), хотя за любую кражу сразу же увольняли. Самый яркий случай – работница пирожковой линии пыталась вынести четыре яблока в лифчике. Они так топорщились, что охранник заметил, и меня вызвали как дежурного менеджера. Помню, как она рыдала. До сих пор в голове не укладывается, зачем, ведь у наших работяг зарплата была на порядок выше, чем в городе, и она могла купить мешок этих яблок», — удивляется Хомская.

Другие, по ее словам, сливали дезинфектор для рук и пили, вместо него разбавляя жидкость водой. Дело в том, что в диспенсерах был спирт с ягодной отдушкой, по вкусу «превосходивший тот же «Спирт Рояль» из магазинов».

«Смывы с рук сотрудников регулярно проверяли на чистоту, так это и вскрылось. Когда в компании поняли причину, совещались, что делать, потому что практики прямого распития дезинфектора до нас в McDonald's не знали. В итоге заменили чистый спирт какой-то местной вонючей химией», — рассказала «Газете.Ru» Хомская. — «Ради России в принципе пришлось частично менять политику компании, что для McDonald's беспрецедентно. То же общее правило «сначала отдаешь клиенту еду, потом берешь деньги» убрали, потому что хватали и убегали, не заплатив».

Непросто вышло и с запуском собственного производства. Требования McDonald's для продуктов проходили далеко не все отечественные хозяйства. Так яблоки и картошку так и не смогли выращивать в СССР и импортировали из Польши.

close Президент фирмы «Макдональдс» Джордж Кохон (справа) во время работы со сборщиками картофеля на полях подмосковного совхоза имени 60-летия СССР, 1990 год ТАСС

«У русских патологическая креативность. Так мне сказали на иностранных курсах, когда на Западе пытались понять, почему в России не работают проверенные системы менеджмента», — объясняет Хомская.

«То есть каждый думает там, где не надо. Вот дали совхозу американские семена, картошка должна вырасти большая и ровная. Выросла мелкая и корявая. Наняли агронома понять причину, думали, может украли и подменили семена. А они просто не соблюдали инструкцию. Сказано, условно, поливать трижды в неделю. Они подумали: «Мы всегда поливали один, и все росло, а тут что-то придумали. Хрен вам». Ну вот и выросла, такая, как всегда».

«Работа в McDonald's была очень престижной»

При этом именно в ресторанах McDonald's сотрудники были обязаны действовать по строго выверенному регламенту, вплоть до того, сколько поминутно потратить на тот или иной шаг. Только так сети удавалось поддерживать одно качество при невероятном потоке людей. Чтобы проследить за соблюдением стандартов, вначале советский McDonald's каждую неделю отправлял образец случайного готового продукта на проверку самолетом за границу , подчеркивает Хомская.

close Сотрудники у линии раздачи в день открытия первого ресторана быстрого обслуживания «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Виталий Созинов/ТАСС

«Насколько в ресторане все было расписано, это фантастика. Условно, пожарил 20 порций, моешь корзинку специальной щеткой, помыл пять раз, щетку меняешь. И так абсолютно про все, чистота на высшем уровне. Хотя я начинала на складе, офисные сотрудники в День основателя должны были постоять в ресторане. Я как раз выходила в пушкинский. Первый же мой ляп, как сейчас помню — налила мороженое в стаканчик, оно вылезло за края, и я на автомате, как дома, сняла его пальцем и облизала. Сразу же подлетел супервайзер в шоке с выпученными глазами. К нему подбегает второй, успокаивает: «Это из офиса [человек], из офиса», — указала Хомская.

На работу в первый московский McDonald's попадали по объявлению в газете или просто через «сарафанное радио». По словам бывшей сотрудницы ресторана на Пушкинской Ольги Луневой, в McDonald' шли люди с хорошим образованием, знанием английского языка, который спрашивали при собеседовании.

«На тот момент это была очень престижная работа <...> чуть ли не первое в Москве такое крупное совместное предприятие с иностранцами. Зарплата тоже вполне нормальная, и контингент сотрудников был гораздо более статусный», — поделилась Лунева с «Газетой.Ru».

Первое время канадцы были руководителями в McDonald's. Кроме них в офисе можно было встретить и командированных американцев, англичан.

«Мы ненавидели главного инженера-американца, потому что он всячески показывал презрение к русским. Носил ковбойские казаки, курил сигары, сидел в своем кабинете, положив ноги в этих казах на стол и через губу со всеми разговаривал, прямо персонаж из Голливуда», — описывает Хомская.

Главным плюсом советского McDonald's была возможность быстро вырасти по карьерной лестнице с любой ступени. Компания обучала отличившихся сотрудников на собственных курсах, могла отправить на стажировки за границу.

close Первые посетители в зале первого ресторана быстрого обслуживания «Макдоналдс» в день его открытия на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Виталий Созинов/ТАСС

«Больше я подобного не встречала, как там людей постоянно повышали по должности. В том числе, это отмечали чисто визуально, давали другую, более приятную униформу. Еще внутри делили по командам разных цветов, и мы соревновались друг с другом. Организация была очень хорошая, нам там нравилось, и еда тоже очень нравилась», -— вспоминает Лунева. — «Помню, на тренинг пришли, и канадец спрашивает по-английски: «Вам нравится еда?». И я искренне совершенно говорю, что мне очень нравится какой-то там Баг Мак или Филе-О-Фиш».

Единственным же минусом Лунева называет короткое время перерыва. На обед давали 15 минут и следующий рацион: Биг-Мак, десерт, картошку фри и стакан колы.

«Еще выдавали купоны на бесплатные обеды McDonald's, можно было передать кому-то из знакомых. Сколько-то штук в месяц выделяли. А напитки можно было пить без ограничений, поэтому через полгода мне пришлось сменить брюки на размер побольше», — смеется Лунева.

McDonald's проработал в СССР, а затем в России более 30 лет и закрылся весной 2022 года. К тому моменту сеть выросла с одной точки в Москве до 850 ресторанов по всей стране, а ее годовая выручка достигла 129 млрд руб. Однако политические причины оказались сильнее прибыли, и владельцы перепродали активы российской стороне. Новые хозяева поменяли название на «Вкусно — и точка» и перезапустились после почти трехмесячного перерыва. Легендарный ресторан на Пушкинской вновь открылся 13 мая — в День России. Как и когда-то, в тот день в него выстроилась очередь любопытных, хоть и не такая большая, как в 90-ые. Сам новый владелец сети Александр Говор отмечал, что в будущем McDonald's может попытаться вновь, уже во второй раз пробиться на российский рынок.

«Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся <...> Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил», — подчеркнул бизнесмен.