Снайпер убил Лермонтова по заказу Николая I. Этот и еще семь мифов о великом поэте

Лермонтов из Лермонтова
Портрет М.Ю. Лермонтова в возрасте 6-8 летРИА Новости
Многие ошибочно считают, что Михаил Лермонтов появился на свет в усадьбе Тарханы своей бабушки Елизаветы Арсеньевой (в девичестве — Столыпиной) в Пензенской области. Населенный пункт, в котором сейчас располагается архитектурно-музейный комплекс, носит название Лермонтово — это также становится причиной заблуждений. Кроме того, в 1842 году прах Лермонтова был расположен в склепе именно в Тарханах.
На самом деле поэт родился в Москве, в доме генерал-майора Конрада Фридриха фон Толя у Красных Ворот. Этого дома давно нет — в 1947–1953 годах на его месте построили одну из семи сталинских высоток. На ее фасаде размещен портрет Лермонтова и выгравирована надпись «На этом месте находился дом, где 3 (15) октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов».
Лермонтов из простой семьи
В советские годы в биографии Лермонтова часто писали, что он родился в семье простого офицера, вышедшего в отставку в чине пехотного капитана. Однако простой семью поэта не назовешь: бабушка Лермонтова по материнской линии Елизавета Алексеевна Арсеньева происходила из дворянского рода Столыпиных. Двоюродным дядей поэта был знаменитый гвардейский офицер Афанасий Столыпин. На его свадьбе с княжной Трубецкой, которая проходила в резиденции наследника престола Российской империи, присутствовал и Лермонтов.
По отцовской линии дворянский род Лермонтовых происходил из Шотландии, его родоначальником был поручик польской армии Георг (Джордж) Лермонт.
Лермонтова отчислили из университета из-за скандала
Памятник Михаилу Лермонтову в МосквеKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Московском университете Лермонтов не пробыл и двух лет — он ушел оттуда «по прошению». Во многих биографиях поэта говорится, что его отчисление связано с ситуацией вокруг грубого профессора Михаила Малова, которому студенты объявили бойкот. Тогда преподавателя уволили — а вместе с ним руководство университета решило «избавиться» и от студентов-зачинщиков.
Однако писательница и переводчица Елизавета Лодыженская со ссылкой на родственницу Лермонтова свидетельствовала, что он покинул университет по своей инициативе. В качестве доказательства она привела данные, что все отчисленные «за шалость» были «уволены в отпуск в конце мая 1831 года, и ректор снабдил их «надлежащими для проезда билетами». В свою очередь Лермонтов не числился студентом с 18 июня 1832 года.
Юноша хотел поступить в университет в Санкт-Петербург, но ему отказали засчитать два года, которые тот проучился в Московском университете. А снова поступать на первый курс Лермонтов не захотел.
Лермонтов — романтический красавец
Акварель «Портрет М. Ю. Лермонтова в гусарском сюртуке», 1839 годПавел Балабанов/РИА Новости
Вероятно, такое мнение у последующих поколений сложилось из-за ассоциации Лермонтова с персонажем его «Героя нашего времени» Печориным и красивых портретов. Но современники описывают поэта как коренастого человека с некрасивой фигурой.
«Лермонтов имел некрасивую фигуру: маленького роста, ноги колесом, очень плечист, глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные. Ездил он верхом отлично», — так Лермонтова обрисовывал его соученик по Школе гвардейских подпрапорщиков Александр Тиран в своих записках.
Подруга Лермонтова Вера Анненкова также утверждала, что поэт не отличался выдающимися внешними данными. Так Анненкова в своих воспоминаниях описала первую встречу с Лермонтовым:
«Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно».
Лермонтов и хорошая репутация
Многим поклонникам творчества Лермонтова поэт видится как высокодуховный кроткий юноша, но современники говорили о нем иначе. Тот же Тиран заявлял, что был с поэтом в хороших отношениях, но знал, что от него можно ожидать подвоха.
«Но со всем тем был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо; очернить имя какой-нибудь светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзостей — ему ничего не стоило. Не знаю, был ли он зол или просто забавлялся, как гибнут в омуте его сплетен, но он был умен, и бывало ночью, когда остановится у меня, говорит, говорит — свечку зажгу: не черт ли возле меня? Всегда смеялся над убеждениями, презирал тех, кто верит и способен иметь чувство... Да, вообще это был «приятный» человек!» — отмечал Тиран.
По словам сослуживца, Лермонтов часто у него ночевал, потому что якобы не хотел топить свою квартиру, — а на одном из дежурств оставил ему шрам саблей.
Лермонтов гениально писал с самого детства
Из-за рано оборвавшейся жизни Лермонтова многие считают, что он уже в юном возрасте стал гениальным поэтом. Но критики отмечали, что в раннем творчестве автора было много распознаваемых заимствований от коллег: он просто набивал руку перед созданием своих главных произведений, которые написал в последние годы жизни.
Творчество юного Лермонтова не нравилось даже его сослуживцам. Например, так о нем отозвался сослуживец-корнет по лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Арнольди:
«Я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят; в сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт?!»
Лермонтов — ученик Пушкина
Бытует мнение, что Лермонтов крутился в одних кругах с Пушкиным и был его учеником. У них с Пушкиным и вправду были десятки общих знакомых, и Лермонтов вдохновлялся его творчеством — однако встретиться им так и не удалось. После трагической гибели Пушкина Лермонтов написал одно из своих самых известных стихотворений «Смерть поэта», в котором проявил свою публичную позицию на социально-политическое положение России.
Лермонтова убил снайпер по приказу Николая I
Раскрашенный рисунок Роберта Шведе «М.Ю. Лермонтов на смертном одре», 1841 годВ. Барановский/РИА Новости
Известно, что Николай I читал произведения Лермонтова — и «Смерть поэта» вызвала у него негодование якобы из-за того, что ответственность за убийство Пушкина автор возлагает на окружение императора. Кроме того, если первую часть «Героя нашего времени» правитель воспринял благосклонно, то вторая ему категорически не понравилась. В письме к жене от 24 июня 1840 года Николай I писал:
«Я дочитал «Героя» до конца и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. <…> Это жалкая книга, обнаруживающая большую испорченность ее автора. Характер капитана намечен удачно. Когда я начал это сочинение, я надеялся и радовался, думая, что он и будет, вероятно, героем нашего времени, потому что в этом классе есть гораздо более настоящие люди, чем те, которых обыкновенно так называют. В кавказском корпусе, конечно, много таких людей, но их мало кто знает; однако капитан появляется в этом романе как надежда, которой не суждено осуществиться».
Многие считают, что в итоге Николай I «заказал» поэта — и по императорскому приказу во время дуэли того якобы убил снайпер. Однако эта версия ошибочна, поскольку товарищи Лермонтова Александр Васильчиков и Алексей Столыпин подробно описали дуэль. Также есть данные, оставленные убийцей Лермонтова Николаем Мартыновым, который вызвал поэта на дуэль из-за оскорбления.