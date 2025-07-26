Открытки и поздравления с Днем ВМФ России

Что пожелать в День Военно-морского флота: картинки и поздравления своими словами

День Военно-морского флота России празднуют каждый год в конце июля. Это повод отдать дань уважения морякам, кораблестроителям и ветеранам флота. Ко Дню ВМФ «Газеты.Ru» подготовила открытки и поздравления для защитников морских рубежей страны.

Картинки ко Дню ВМФ России

«Газета.Ru» подготовила уникальные открытки ко Дню ВМФ России — скачивайте бесплатно и поздравляйте моряков с их профессиональным праздником в соцсетях или мессенджерах.

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

Что пожелать в День ВМФ России: поздравления своими словами

В этот торжественный день желаю вам, дорогие моряки, уверенности в своих силах и крепкого дружеского плеча рядом. Пусть каждый ваш поход будет удачным, а дома всегда ждет теплый прием!

С праздником! Пусть в ваших сердцах будет столько же отваги и мужества, сколько волн на морском просторе. Здоровья вам, верных друзей и надежной связи с берегом!

Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю, чтобы каждый корабль под вашим командованием шел к победам без проливов сомнений. Пусть штиль сменяется легким бризом, а ветер навстречу несет только хорошие вести!

С Днем ВМФ, славные хранители морей! Пусть штурвалы всегда ведут вас к новым горизонтам, а дом наполняется радостью встреч.

Поздравляю с праздником! Желаю стоять на страже рубежей с высоко поднятым Андреевским флагом, гордиться каждым морским броском и всегда возвращаться домой с победой!

С праздником защитников морей! Пусть каждый ваш поход будет безопасным, а туманы рассеиваются под лучами неиссякаемого оптимизма. Крепкого здоровья, счастья и теплых вестей с берега!

Дорогие моряки, с Днем ВМФ! Желаю вам быть настоящей командой, где каждый — надежный оплот. Пусть ни один шторм не сокрушит ваш дух, а дома всегда ждут любящие сердца!

С праздником Военно-морского флота России! Пусть наш флот будет сильным, а вера — непоколебимой. Желаю вам ясного неба, ровной погоды и счастливых дней на родной земле!

Поздравляю от всего сердца с Днем ВМФ! Пусть курс вашего корабля ведет только к победам, а попутный ветер дарит силу и уверенность.

С Днем Военно-морского флота! Желаю вам стойкости и мужества, чтобы преодолевать любые волны. Пусть ваши сердца всегда пылают любовью к Родине, а вахта проходит без тревог!

Друзья-моряки, с праздником! Пусть над вашим штурвалом всегда сияет надежда! Здоровья, благополучия и верного курса по жизни!

С Днем ВМФ, отважные вояки моря! Желаю вам мощного корабельного духа и верных соратников!

Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Пусть в сердце горит искра авантюризма, а в руках будет сила и мастерство. Пусть берег всегда манит уютом, а море — зовет к приключениям!

С праздником моряков-защитников! Желаю вам спокойной и ровной вахты, чтобы ни одна волна не нарушала вашего покоя! Пусть каждый рейс приносит гордость за флот и радость встречи.

От всей души поздравляю с Днем ВМФ! Пусть ваши паруса ловят попутный ветер, а компас всегда указывает путь к успеху! Крепкого здоровья, дружбы на десятки узлов и ярких побед!

День ВМФ России: история праздника

День Военно-морского флота России не имеет фиксированной календарной даты: праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

27 июля отмечается День ВМФ в 2025 году

Традиция празднования берет начало в эпохе Петра Великого. В 1696 году по его указу «Морским судам быть!» началось создание первого регулярного флота России — Азовского. Особое значение имела победа при Гангуте 27 июля 1714 года во время Северной войны, после которой царь ввел традицию морских парадов и торжеств.

Современный формат праздника сложился в XX веке. В 1939 году по инициативе адмирала Николая Кузнецова был учрежден официальный День ВМФ, первоначально отмечавшийся 24 июля. В 1980 году дату перенесли на последнее воскресенье июля, она же была закреплена в 2006 году указом президента Владимира Путина.

Будет ли парад ВМФ в 2025 году? Обычно в День ВМФ главные морские парады проходят в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке. Но в 2025 году праздник пройдет иначе — из-за соображений безопасности морскую часть парада было решено отменить.

День Военно-морского флота России — не просто дата в календаре, а символ доблести и славных традиций наших моряков. Этот праздник объединяет поколения защитников морских рубежей, вдохновляет дух патриотизма и напоминает нам о важности сильного флота для защиты страны. В каждом параде, каждой выверенной команде и ярком салюте звучит благодарность и гордость за тех, кто стоит на страже морей.