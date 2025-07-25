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В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный военно-морской парад в 2025 году в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает городской комитет по транспорту.

Как уточнили в организации, также отменены салют, прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Петербурге была восстановлена указом президента России Владимира Путина в 2017 году.

В прошлом году Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. В праздничных мероприятиях приняли участие 25 кораблей и катеров, а также подводная лодка, парусники и свыше 2,5 тысячи военнослужащих. Парад принимал верховный главнокомандующий и президент РФ Владимир Путин. О готовности к началу парада президенту доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Участие в нем приняли также иностранные гости, в частности, делегации из КНР, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.

Во время торжественного мероприятия были зажжены факелы Ростральных колонн.

Ранее Путин назвал технологию, которая в будущем определит облик ВМФ.

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