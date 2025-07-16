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Главный праздник лета: как в пионерских лагерях отмечали День Нептуна

16 июля в СССР праздновали День Нептуна
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Традицию праздновать День Нептуна задали моряки. Именно они, как считается, придумали обливать водой тех мореплавателей и путешественников, который впервые пересекали экватор, превращая это действо в некий обряд инициации.

В Советском союзе День Нептуна широко отмечали в пионерских лагерях. Праздник знаменовал собой середину лета, а потому проводился 16 июля. Со временем, правда, его начали праздновать 16 числа каждого месяца, чтобы все смены могли поучаствовать.

Обязательным атрибутом Дня Нептуна были костюмы — дети наряжались пиратами, русалками, другими персонажами из свиты морского бога и обливали друг друга водой. Вожатые придумывали различные активности, конкурсы и представления. Кульминацией Дня Нептуна становилось обязательное купание всех старших. Этой участи не могли избежать ни воспитатели, не директор лагеря. Как отмечали этот праздник — в галерее «Газеты.Ru».

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