23 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 23 июля
- День дачника в России
Праздник пока не получил официального статуса, но многие россияне празднуют его 23 июля. Дата связана с разгаром летнего сезона в России. Первые дачи появились еще в XVIII веке: Петр I не хотел отпускать чиновников в дальние поместья и поэтому раздавал им участки земли под Петербургом. Вплоть до революции на дачах было принято только отдыхать, а разводить на них огороды начали в СССР, когда в условиях дефицита было важно сделать заготовки на зиму. Сегодня обе цели сочетаются: кто-то приезжает подышать свежим воздухом и пожарить шашлыки, а кто-то занимается садоводством и выращивает экологически чистые овощи и фрукты.
- Всемирный день китов и дельфинов
Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией: в этот день в 1982 году ее члены проголосовали за полный запрет коммерческой добычи китов. Специалисты утверждают, что у китообразных практически нет врагов в естественной среде, куда опаснее для них — загрязнение океана и отлов. Однако не все страны полностью согласились с решением комиссии. Япония присоединилась к инициативе, но оставила за собой право отлова китов в научных целях. В 2019 году страна вышла из состава комиссии и возобновила промышленный китобойный промысел. Также отлов разрешен в Исландии и Норвегии.
- Всемирный день синдрома Шегрена
Дата учреждена, чтобы обратить внимание на неизлечимое заболевание, названное в честь шведского офтальмолога Генриха Шегрена, который в 1929 году лечил пациента с сильной сухостью слизистых глаз и рта. В 1933 году врач впервые описал это заболевание. Синдром считается распространенным хроническим аутоиммунным заболеванием: он поражает 1 из 70 человек, а страдают им в основном женщины. Для него характерны сухость полости рта, глаз и других слизистых оболочек, жжение и резь в глазах, зуд век, светобоязнь.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 июля в других странах
- День ванильного мороженого — США. Считается, что ванильное мороженое в США популяризовал автор Декларации независимости Томас Джефферсон. Он привез рецепт из Франции и любил угощать этим десертом гостей. По сей день ванильное мороженое — самое продаваемое в Соединенных Штатах. И хоть в магазинах можно найти сотни вкусовых вариаций, сегодняшний праздник — повод вернуться к классике.
- День флага — Абхазия. Дата праздника выбрана в честь дня, когда был утвержден действующий флаг Абхазии. Это полотнище с тремя белыми, четырьмя зелеными полосами и красным прямоугольником в левом верхнем углу. На нем изображена открытая ладонь — символ времен Абхазского царства, и семь звезд, символизирующие семь регионов. Ежегодно в Сухуме в этот день проходят торжественные шествия с историческими знаменами под аккомпанемент оркестра.
- Годовщина Июльской революции — Египет. Государственный праздник учрежден в честь победы «Движения свободных офицеров» во главе с Гамалем Абделем Насером. В результате военного переворота в стране была упразднена монархия и провозглашена республика. Сегодня это событие считают одним из ключевых в истории Египта, хотя с приходом к власти Насера государство стало авторитарным: начались репрессии и была введена цензура в СМИ.
- День детей — Индонезия. В праздник для маленьких индонезийцев устраивают спортивные турниры, игры и творческие конкурсы. Кульминацией становится шествие-карнавал в национальных костюмах.
Религиозные праздники 23 июля
- Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Риза Спасителя — это часть одежды Христа, которая была на нем перед распятием. В честь принесения святыни в Москву установлен этот православный праздник. По преданию, риза долгое время хранилась в Грузии. Но в XVII веке персидский шах Аббас I захватил страну и вывез ризу, а затем подарил ее в знак дружбы царю Михаилу Романову. Святыня находилась в Успенском соборе Кремля вплоть до революции 1917 года. После нее она долгое время считалась утраченной, но в 2007-м ее часть удалось обнаружить в ростовском музее. Сегодня реликвия хранится в столичном храме Христа Спасителя.
- Память преподобного Антония Печерского
Преподобный Антоний — один из основоположников монашества на Руси. После пострига он поселился в пещере близ Киева, питался черным хлебом и водой. Антоний вместе с другим монахом, Феодосием, в 1051 году основали Киево-Печерскую лавру — одну из первых русских обителей, которая на долгие века стала центром духовной жизни.
В 1069 году у Антония возникли разногласия с князем Изяславом. Монах укрылся в Чернигове у князя Святослава Ярославича и основал там Болдинский пещерный монастырь. После свержения Изяслава в 1073 году Антоний вернулся в Киев. По некоторым преданиям, он мог участвовать в закладке каменного Успенского собора. После смерти Антоний был погребен в своей пещере, как и завещал. По сей день его мощи остаются в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Народные праздники и приметы 23 июля
- Антоний Громоносец
В этот день крестьяне прислушивались к грому и предсказывали погоду на ближайшие дни. Если гром звучал резко, то готовились к коротким и тихим дождям. А если гром был гулким — надвигался ливень. При этом крестьяне остерегались молнии: говорили, что в дерево, куда ударит молния, прятался черт. Считалось, что если именины святителя Антония приходятся на среду или пятницу, а в небе звучит гром, то можно ждать хороший улов рыбы.
Антония также называли Рясочником, потому что к 23 июля на воде обычно появлялось много водяной зелени. Крестьяне собирали ряску и использовали как корм для домашнего скота и делали удобрения. Но всю траву с воды не забирали — оставляли немного на поверхности, чтобы задобрить русалок. Те, согласно поверью, плели из зелени кружева. На Антония было запрещено бросать мусор в воду, ругаться рядом с водоемами. Крестьяне считали, что святитель может их услышать и обидеться. Хвалиться собственными успехами тоже не рекомендовали.
- Приметы
Если в верхней части березы появились желтые листья, то осень придет рано. Если в нижней — осень будет поздней.
В Антониев день нельзя сквернословить, иначе в дом придет нечистая сила.
Ходить на кладбище нельзя: иначе придут тревожные сны.
На Антония не стоит наводить порядок, чтобы не привлечь несчастья.
Наденешь грязную одежду — обидишь Антония и не получишь помощи.
Какие исторические события произошли 23 июля
- 1687 год — в Париж прибыло первое русское посольство, что стало началом дипломатических отношений между Россией и Францией.
- 1831 год — начался холерный бунт в Старой Руссе.
- 1840 год — Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории. Это было первым шагом к канадской независимости.
- 1901 год — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.
- 1903 год — спустя месяц после образования корпорация Ford Motor Company выпустила в продажу свой первый автомобиль серии A.
- 1923 год — на базе больницы графа Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Склифосовского.
- 1968 год — впервые в истории террористами захвачен гражданский самолет: боевики Организации освобождения Палестины взяли в заложники пассажиров рейса El Al.
- 1974 год — в Греции свергнута военная диктатура — пал режим «черных полковников».
- 1985 год — в СССР баллистические ракеты «Тополь» были поставлены на боевое дежурство.
- 1992 год — Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость от Грузии, что повлекло военный конфликт между государствами.
- 2000 год — открыт естественный спутник Юпитера диаметром 4,8 км.
- 2002 год — на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара длиной более 15 м: в нем увидели реальный прототип мифологических морских чудищ.
- 2010 год — на шоу X Factor была основана группа One Direction.
Дни рождения и юбилеи 23 июля
- В 1401 году родился Франческо Сфорца — итальянский кондотьер начальников дружины наемников, основатель династии правителей Милана.
- В 1714 году родился граф Михаил Воронцов — государственный деятель, дипломат и участник дворцового переворота, который был канцлером Российской империи при императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II.
- В 1792 году родился Петр Вяземский — поэт, литературный критик и публицист, личный корреспондент Александра Пушкина.
- В 1884 году родился Альберт Уорнер — второй из четырех братьев-основателей голливудской кинокомпании Warner Brothers.
- В 1889 году родился Жорж Анненков (настоящее имя Юрий Павлович Анненков) — художник-авангардист, написавший портреты Анны Ахматовой, Максима Горького, Евгения Замятина, Бориса Пастернака.
- В 1946 году родился Александр Кайдановский — советский и российский актер, наиболее известный по ролям в фильмах «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».
- В 1967 году родился Филип Сеймур Хоффман — американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», сыгравший Трумана Капоте в байопике «Капоте».
Кто отмечает день рождения
- 64 года исполняется Вуди Харрельсону — звезде фильмов «Голодные игры», «Семь психопатов» и сериала «Настоящий детектив».
- 53 года исполняется Марлону Уайансу — актеру и комику, который сыграл в фильмах «Белые цыпочки» и «Реквием по мечте».
- 52 года исполняется Монике Левински — экс-секретарше президента США Билла Клинтона, роман с которой чуть не привел к импичменту.
- 50 лет исполняется Константину Богомолову — художественному руководителю Театра на Малой Бронной, режиссеру, супругу журналистки Ксении Собчак.
- 49 лет исполняется Александру Олешко — актеру театра и кино, заслуженному артисту России.
- 41 год исполняется Евгению Ткачуку — звезде фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сериалов «Король и шут», «Государь».
- 36 лет исполняется Дэниелу Рэдклиффу — британскому актеру театра и кино, исполнителю роли Гарри Поттера.
- 29 лет исполняется Клаве Коке — певице и автору песен.