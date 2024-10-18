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Экс-ведущая «России 1» обжаловала статус иноагента

Экс-ведущая «России 1» Фарида Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

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Телеграм-канал «Пражский Град»

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на инстанцию.

«Административный истец: Курбангалеева Ф.Р., административный ответчик: Минюст РФ», — заявили в суде.

Дата заседания пока не назначена.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В июне 2024 года Минюст России внес бывшую телеведущую в реестр иноагентов.

Курбангалеева вела передачу «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года экс-телеведущая проживает в Праге и ведет свой YouTube-канал.

В октябре сообщалось, что блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу на заочный приговор по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Ранее стало известно, что большинство работающих в России иноагентов скрывают свой статус.

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