15 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 июля в России свой профессиональный праздник отмечают защитники женского здоровья — гинекологи. В мире вспоминают о важности развития полезных навыков у молодежи и о блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях. В народе в этот день чествуют Берегиню, хранительницу дома: ее издавна просили о благополучии в семье и защите от зла и болезней. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 июля

Всемирный день навыков молодежи

В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 15 июля Всемирным днем навыков молодежи. Его задача — способствовать обучению молодых людей тем умениям и навыкам, которые в дальнейшем помогут им найти достойную работу или открыть свой бизнес. Тема праздника в этом году привязана к искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В этот день проходят конференции, вебинары, дискуссии с участием крупных компаний, работодателей, политиков, где обсуждаются вопросы образования, трудоустройства молодежи и развития экономики.

День гинеколога

15 июля поздравления принимают российские акушеры-гинекологи. Именно от внимательности и профессионализма этих врачей зависит благополучное материнство, здоровье будущего ребенка и самой матери. В задачи гинекологов также входит проведение профосмотров и поддержание репродуктивного здоровья пациенток.

Кстати, до XVIII века в Российской империи лечением женских болезней и принятием родов занимались исключительно повитухи. Такой врачебной специальности, как акушер-гинеколог, не было. Эту ситуацию решила изменить княгиня Екатерина Голицына. Именно она стояла у истоков профессионального акушерства в России. На средства княгини лучшие выпускники Московского университета отправлялись на обучение повивальному делу в Страсбургский университет.

Названы зарплаты российских гинекологов Средняя предлагаемая российским гинекологам зарплата по итогам января — июня 2025 года... 14 июля 08:12

Дeнь блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях

Праздник объединяет пользователей социальных сетей для поддержки некоммерческих организаций и благотворительных проектов. В этот день люди делятся информацией об адресах помощи, рассказывают истории о благотворительности и вдохновляют других на добрые дела.

В последние годы социальные сети стали мощной платформой для объединения волонтеров, сбора пожертвований, повышения осведомленности о социальных проблемах. Праздник подчеркивает важность социальных медиа для поддержки нуждающихся и повышения социальной ответственности. Многие некоммерческие организации используют эту дату для запуска новых проектов. Часто к 15 июля приурочена и публикация их отчетов о собранных средствах.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 июля в других странах

День демократии и национального единства — Турция. Отмечается ежегодно в память о попытке государственного переворота в 2016 году. Дата подчеркивает приверженность турецкого народа ценностям демократии и национального единения. Это официальный выходной в стране, но шумных мероприятий в честь праздника устраивать не принято. Турки посещают мечети, поминают погибших, смотрят патриотические фильмы.

День пожарной безопасности домашних животных — США. Этот праздник был организован американским Кинологическим клубом в 2009 году, чтобы рассказать владельцам кошек, собак и другой живности о мерах безопасности для защиты своих питомцев и домов от пожара. Именно четвероногие ежегодно становятся причиной более тысячи возгораний в американских домах.

День пудинга из тапиоки — США. Тапиоковый пудинг — сладкое блюдо, которое готовят из зернистого крахмалистого продукта. Тот, в свою очередь, получают из корней многолетнего растения маниока. Первое упоминание о Национальном дне пудинга из тапиоки появилось в техасской прессе в 2000 году. Сегодня тапиоку продают в форме хлопьев, жемчужин и палочек. Именно крупные жемчужины тапиоки входят в состав популярного современного напитка bubble tea.

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День святого Свитуна — Великобритания. Святой Свитун Винчестерский — английский епископ, прославившийся благотворительностью и строительством церквей. В народе его считают покровителем погоды. На годовщину смерти епископа нередко идут проливные дожди. В этот день в стране вспоминают о важности благочестивого образа жизни. В храмах и соборах проходят службы в память о святом.

Религиозные праздники 15 июля

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Праздник установлен в память о перенесении части одеяния Богоматери из Палестины в Константинополь. Случилось это в середине V века, во время правления византийского императора Льва Великого, Македонянина. Однажды приближенные царя, братья Гальбий и Кандид прибыли из Константинополя в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Во время своего путешествия они остановились в доме пожилой еврейки. Братья обратили внимание на аромат благовоний и зажженные свечи в жилище хозяйки.

В разговоре выяснилось, что в доме женщины вот уже много поколений хранится драгоценная святыня — чудотворная Риза Богородицы. Известно, что перед успением Дева Мария подарила одну из своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода и завещала передать ее дальше по женской линии. Так риза Богоматери переходила из поколения в поколение в этой семье. Гальбий и Кандид перевезли драгоценный ковчег со священной ризой в Константинополь. Вскоре во Влахерне северо-западном пригороде Константинополя по распоряжению императора был воздвигнут храм в честь Богоматери. С тех пор на протяжении многих веков риза защищала город от захватчиков и становилась источником многих чудес.

close Положение Ризы Богоматери. Храмовая икона церкви Ризоположения из села Бородава Wikimedia Commons

День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца

Святитель Фотий был родом из Греции, жил в XV веке. Еще в отрочестве он принял решение посвятить себя Богу и ушел в монастырь. Был известен благочестием, ученостью и душевными качествами. В 1408 году по решению патриарха Константинополя году святитель Фотий был избран на русскую кафедру. Вначале он служил в Киеве, занимаясь делами южных епархий Русской Церкви, входивших на тот момент в состав княжества Литовского и Русского. Убедившись, что Киевская земля все сильнее попадает в зависимость от католической Польши, он перенес митрополичью кафедру из Киева в Москву. На протяжении более двадцати лет святитель Фотий управлял Церковью в условиях разрушительных татарских набегов. Оставил после себя множество богословских трудов. Сегодня мощи святителя хранятся в Успенском соборе Кремля.

Православная церковь 15 июля также чтит память: • святителя Иувеналия (Ювеналия), патриарха Иерусалимского;



В этот день особо чтут иконы Божией Матери — Пожайскую, Феодотьевскую и Ахтырскую.



Католическая церковь 15 июля вспоминает:



• святого Бонавентура, епископа и учителя Костела.

Народные праздники и приметы 15 июля

Берегиня

В этот день на Руси издавна отдавали дань уважения Берегине — символу материнства, плодородия, защиты и гармонии. В народном творчестве ее часто описывали в виде стройной, белоствольной, кудрявой березы.

15 июля девушки ходили в лес — обняться с березкой, попросить у нее заступничества в любви. Многие на Берегиню пытались приворожить возлюбленного. Для этого надо было сорвать в лесу веточку березы и втайне от повелителя своего сердца положить ему на порог. Как только парень перешагивал через прутик, девушка прятала его в сухое место и ждала, когда же сердце избранника начнет сохнуть от любви к ней.

На Берегиню удачи в делах просили крестьяне: считалось, что защитница может и скот уберечь от болезней, и жару прогнать, и дать сил плодовым деревьям.

Приметы

На Берегиню следили за деревьями. Если их кроны украсились желтыми листьями — осень нагрянет раньше срока.

В лесу уродились ягоды — зима будет морозной.

Жаркое утро — к дождю.

Если трава покрыта влагой — ждать ливня.

Если пчелы злые, кусаются — вторая половина лета будет засушливой.

По земле стелется густой туман — к щедрому урожаю зерна.

Какие исторические события произошли 15 июля

1240 год — возле места впадения реки Ижоры в реку Неву произошла знаменитая Невская битва . Полководец Александр Невский атаковал военный лагерь шведов и нанес им поражение.



— возле места впадения реки Ижоры в реку Неву произошла знаменитая . Полководец Александр Невский атаковал военный лагерь шведов и нанес им поражение. 1687 год — Исаак Ньютон опубликовал фундаментальный труд, в котором сформулировал закон всемирного тяготения.



— Исаак Ньютон опубликовал фундаментальный труд, в котором сформулировал закон всемирного тяготения. 1772 год — в Санкт-Петербурге прошли первые скачки под Красным Селом.



— в Санкт-Петербурге прошли первые скачки под Красным Селом. 1783 год — во Франции на реке Соне впервые испытали первый в мировой истории пароход, сконструированный инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д'Аббаном.



— во Франции на реке Соне впервые испытали первый в мировой истории пароход, сконструированный инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д'Аббаном. 1795 год — патриотическая песня времен Французской революции «Марсельеза» официально стала гимном Франции.



— патриотическая песня времен Французской революции «Марсельеза» официально стала гимном Франции. 1814 год — юный Александр Пушкин опубликовал в печати свое первое стихотворение — «К другу стихотворцу».



— юный Александр Пушкин опубликовал в печати свое первое стихотворение — «К другу стихотворцу». 1869 год — французский химик Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин. Этот продукт разрабатывался как дешевая замена сливочного масла для французской армии, страдавшей от недостатка провизии. Первоначально в состав маргарина входило молоко низкой жирности и говяжий жир.



— французский химик Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин. Этот продукт разрабатывался как дешевая замена сливочного масла для французской армии, страдавшей от недостатка провизии. Первоначально в состав маргарина входило молоко низкой жирности и говяжий жир. 1965 год — по решению конгресса США на пачках сигарет начали печатать предупреждение о вреде курения для здоровья.



— по решению конгресса США на пачках сигарет начали печатать предупреждение о вреде курения для здоровья. 2014 год — крупнейшая авария в истории Московского метрополитена. Из-за крушения поезда погибли 24 человека, более 200 были ранены.

close 15 июля 2014 года. Работники «Скорой помощи» и МЧС готовят носилки для перевоза в столичные больницы пострадавших Ирина Колсанова/РИА «Новости»

Дни рождения и юбилеи 15 июля

В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн — знаменитый представитель золотого века голландской живописи.



— знаменитый представитель золотого века голландской живописи. В 1853 году родилась Мария Ермолова — русская актриса, народная артистка республики, Герой Труда.



— русская актриса, народная артистка республики, Герой Труда. В 1865 году родился Альфред Хармсвор — 1-й виконт Нортклифф, основатель газеты «Дейли мейл».



— 1-й виконт Нортклифф, основатель газеты «Дейли мейл». В 1872 году родился Николай Кольцов — биолог, основоположник советской школы экспериментальной биологии.



— биолог, основоположник советской школы экспериментальной биологии. В 1918 году родился Бертрам Брокхауз — канадский физик, лауреат Нобелевской премии.



— канадский физик, лауреат Нобелевской премии. В 1919 году родилась Айрис Мердок — английская писательница, многократный лауреат Букеровской премии.



— английская писательница, многократный лауреат Букеровской премии. В 1924 году родился Махмуд Эсамбаев — чеченский танцовщик и актер, хореограф, балетмейстер, народный артист СССР.



— чеченский танцовщик и актер, хореограф, балетмейстер, народный артист СССР. В 1945 году родился Юрий Айзеншпис — российский музыкальный продюсер.

Кто отмечает дни рождения