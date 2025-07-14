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Названы зарплаты российских гинекологов

HeadHunter: средняя предлагаемая зарплата гинекологов в РФ выросла на 11% за год
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Средняя предлагаемая российским гинекологам зарплата по итогам января — июня 2025 года составила 97,6 тыс. рублей (+11% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru в преддверии Дня гинеколога 15 июля.

«В погоне за ценными и достаточно редкими кадрами (на одну вакансию гинеколога сейчас приходится лишь 1,8 активных резюме от соискателей, что в 2,5 раза ниже нормы) частные и государственные клиники идут на повышение зарплат. В прошлом году гинекологи получали на 11% меньше — 87,7 тыс. рублей. Максимальные предлагаемые зарплаты этим специалистам в 2025 году начинаются от 165 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

По данным ресурса, за первое полугодие 2025 года российские работодатели открыли почти 5 тыс. новых вакансий для врачей-гинекологов.

Чаще всего таких специалистов ищут в Центральном федеральном округе (каждое третье предложение работы или 35% вакансий), на втором месте — Приволжский округ (16%), третье место — у Северо-Западного округа (15%) и замыкает четверку Сибирский округ (13%). Наименьшее количество вакансий для врачей-гинекологов (всего 1%) размещено в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее стало известно, сколько российских фрилансеров вернулись на обычную работу.

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