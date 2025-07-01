Экс-участник «Смысловых галлюцинаций» выступил с последним словом

Музыкант Бурдин не признал свою вину в суде

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга экс-участник группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин выступил с последним словом. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В последнем слове музыкант пояснил, что якобы по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества.

Сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Бурдина задержали в ноябре 2024 года за нападение с ножом на его знакомого Алексея Кривокорытова. Позже в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело, суд в Екатеринбурге отправил его в СИЗО.

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