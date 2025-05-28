«Был нормальный день рождения»: вечеринка подростков в Байкальске закончилась массовой резней

В Байкальске объявили трехдневный траур после нападения с ножом на подростков

В Байкальске Иркутской области вечеринка подростков по случаю дня рождения закончилась массовой резней. 17-летний юноша напал на своих товарищей с канцелярским ножом, а затем поджег дом. Погибли пять человек, в том числе и сам убийца. Выжившие рассказали, что это был «нормальный день рождения», но один из юношей вдруг стал вести себя неадекватно. Что толкнуло его на расправу — предстоит выяснить следователям.

«Начала будить всех, чтобы ей помогли»

Ночью на окраине Байкальска в одном из домов частного сектора вспыхнул пожар. Приехавшие в СНТ «Горный Байкал» сотрудники МЧС обнаружили тела пятерых подростков. Один молодой человек скончался от огня, другие — от ножевых ранений.

Еще четверо школьников успели сбежать из горящего здания — их с различными травмами доставили в больницы. Один из пострадавших, 14-летний школьник, находится в тяжелом состоянии с ранением шеи.

По факту произошедшего СКР Иркутской области возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.

По предварительным данным, 28 мая на даче собралась большая компания школьников, чтобы отметить день рождения 15-летней Анастасии. Вечеринка проходила бурно — подростки закупили водку, джин, слабоалкогольные коктейли и пиво, закусывали бутербродами и «Дошираками».

Ближе к ночи многие стали расходиться, ушла и именинница. На ночевку в доме остались девять человек, в том числе 17-летний Михаил. В какой-то момент он схватился за нож и напал на всех, кто был в помещении.

«О произошедшем знаю со слов девочки, которая там находилась. Как я поняла, парень [Михаил] начал домогаться одной из присутствовавших на вечеринке. Она начала будить всех, чтобы ей помогли. Домогавшегося пытались успокоить. Одна из школьниц первой вступилась за нее. Он ее первую, видимо, и убил», — рассказала журналистам знакомая школьников.

Об этом же пишет Telegram-канал RT. По его данным, одна из девочек в момент нападения, предположительно, закрыла собой подругу.

16-летняя Полина, 14-летний Вадим, 14-летний Ойбек и 13-летний Коля погибли на месте, еще четверо были ранены. После этого Михаил открыл газ и устроил пожар, в результате которого погиб сам.

Одной из девушек удалось спастись, притворившись мертвой. Как только начался пожар, она выбежала из дома и бросилась за помощью к соседям. Те и вызвали на место полицию.

«Все могло закончиться бесследно»

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, по предварительной информации, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садоводстве в Байкальске. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на подростков <...>. Какие-то выводы делать пока рано. Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация», — написал глава региона.

По его словам, в городе уже развернули оперативный штаб, на месте работает команда психологов.

Как рассказала журналистам жительница Байкальска, все дети были успешными и не проблемными. Хорошо учились, многие занимались спортом.

«Миша тоже всегда был хорошим, все знали про него и его умение побеждать. Большую компанию на конец учебного года и день рождения он у себя и собрал — этот дачный домик принадлежал его брату, который сейчас в длительной командировке», — объяснила она.

По данным RT, нападавший занимался вольной борьбой. В секцию он ходил как минимум последние пять лет.

По данным mk.ru, подросток из многодетной семьи, его мама работает на фабрике. Раньше никаких криминальных поступков он не совершал. Что толкнуло его на расправу — предстоит выяснить следователям. Расследование уже поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления вместе с сотрудниками полиции и экстренными службами. Следователи будут опрашивать абсолютно всех — и потерпевших, и родителей предполагаемого нападавшего, и тех подростков, которые ушли раньше — их было больше 10 человек», — рассказали «Газете.Ru» в управлении СКР по Иркутской области.

По словам источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, ничего, что бы предвещало трагедию, в тот день не происходило, но пока на руках у следствия крайне мало информации. Следователи успели поговорить лишь с несколькими детьми — опрашивать их можно только в присутствии родителей.

«Девочки, которые были на вечеринке, поясняют, что был нормальный день рождения, собрались большой толпой, были алкогольные напитки, но ничего сверхъестественного. И ни с того, ни с сего ночью мальчик начал вести себя неадекватно. При этом все дети из нормальных семей, обычные школьники 13–17 лет, обычная подростковая тусовка с алкоголем. Пока ни о каких запрещенных веществах ничего не известно. Все могло закончиться бесследно, дети бы просто вернулись домой, но что-то пошло не так», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

В Байкальске объявили трехдневный траур.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая», — сообщил в глава администрации Василий Темгеневский.