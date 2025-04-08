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Потерпевший по делу музыканта «Смысловых галлюцинаций» изменил показания

Потерпевший по делу музыканта Бурдина забыл, кто его ударил ножом
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Владимир Бурдин/Vk.com

Потерпевший по делу музыканта рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изменил показания. Об этом сообщает РИА Новости.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Алексей Кривокорытов рассказал, что приехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября и пришел в квартиру их с Бурдиным общего знакомого. Он уточнил, что в квартире на тот момент были пятеро человек, и все якобы пили водку на равных, выпив около семи литров спиртного на шестерых.

Компания, по словам Кривокорытова, обсуждала музыку, «как обычно». Однако, кто ударил его ножом, мужчина мог забыть.

«Сам до конца не могу понять, как это произошло, стоял я ближе к коридору, не видел, где в этот момент находился Бурдин... Не видел того, кто нанес мне удар, нож из меня вытащили», — заявил он.

Потерпевший признал, что удар в правый бок был нанесен один, после чего его отвели в ванную промыть рану, а также вызвали «скорую», полицию.

Гособвинитель прочел вслух прошлые показания потерпевшего, в которых он говорил, что спорил с Бурдиным, после чего музыкант схватил нож с черной рукояткой и якобы ударил им Кривокорытова.

На новом суде потерпевший отрицал, что у него есть причины для оговора Бурдина, сказал, что знаком с музыкантом около двух лет и тот всегда был хорошим другом.

Один из свидетелей происшествия, в свою очередь, рассказал суду, что не видел, как Бурдин взял столовый нож с подоконника и не видел момент нанесения раны, но «помнит нож в правой руке» подсудимого уже после ранения Кривокорытову.

В ноябре 2024 года 51-летнего Бурдина отправили в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, арест ему продлен до 25 августа. Свою вину бывший участник «Смысловых галлюцинаций» признал в полном объеме.

Ранее 19-летний стример случайно выпал из окна во время эфира.

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