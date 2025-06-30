В Sputnik Азербайджан якобы задержали сотрудников ФСБ. Что происходит между Москвой и Баку?

В Азербайджане силовики пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik Азербайджан. Журналисты не выходят на связь уже более двух часов. Российских дипломатов не допускают в редакцию без объяснения причин. Азербайджанское СМИ сообщило о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Отношения Баку и Москвы обострены с 27 июня — после задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследования убийств. Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру. Что происходит между Россией и Азербайджаном — в материале «Газеты.Ru».

В Баку местные следователи проводят обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». Следственные действия начались на фоне обострения отношений двух государств после задержания и гибели азербайджанцев в Екатеринбурге.

«В настоящее время в офисе агентства Sputnik Азербайджан проводится операция <…> Полиция взяла офис под контроль», — отметило издание Qafqazinfo.

Обыск со ссылкой на МВД Азербайджана подтвердило агентство Vesti.az. По его информации, сотрудники Sputnik Азербайджан продолжали посещать офис, несмотря на официальную приостановку деятельности.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники российского посольства в Баку уже выехали к офису агентства, где сейчас проходит «спецоперация».

«Сотрудники не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России», — отметила она в Telegram-канале.

Москва обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — гражданами России, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до российских журналистов без объяснения причин. При этом МИД и силовые структуры Азербайджана были проинформированы российской стороной о ситуации с журналистами, но ответа не последовало.

«Волнуемся за своих журналистов», — добавила Захарова.

По данным издания Minval Politika, в результате оперативных мероприятий якобы задержаны «два агента ФСБ России», работавшие под прикрытием в Sputnik Азербайджан.

Еще в феврале в МИД Азербайджана заявили о закрытии редакции российского агентства, пишет ТАСС.

«Представительство «Россия сегодня» (Sputnik) в Азербайджане упразднено», — отметил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Российская компания могла получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента, добавил он.

Что случилось в Екатеринбурге?

В Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы об убийствах прошлых лет были задержаны выходцы из Азербайджана.

Следователи считают, что фигуранты причастны к некоторым убийствам и покушениям. Среди них: убийство в 2001 году Юниса Пашаева, который погиб от колото-резаных ран; покушение на Ширинова в 2010 году; убийство в 2011-м гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева, умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом этих преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Всего было задержано шесть граждан РФ: Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Фигуранты находятся под стражей. Их подозревают в убийстве группой лиц по предварительному сговору, заказном убийстве и покушении (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Следователи в рамках уголовного дела уже провели 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, а также допросили десять свидетелей.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в главное следственное управление ведомства «в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования».

Смерть братьев

Во время следственных мероприятий в Екатеринбурге погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы, сообщил Trend. Российские СМИ назвали их главными подозреваемыми в деле об убийстве торговца Юниса Пашаева в 2001 году.

Следственный комитет России 30 июня подтвердил смерть двух фигурантов.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются . По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — подчеркнули в ведомстве.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой обращение по поводу «выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России».

«Обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу», — отметила Москалькова в Telegram-канале.

Двое азербайджанцев умерли при рейдах на Урале. Баку требует от Москвы разобраться Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых... 30 июня 16:03

Омбудсмен заверила, что держит ситуацию на контроле и находится в «постоянном контакте» с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая «тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге».

По информации Oxu.az, уже начался процесс передачи тел братьев Сафаровых.

Ответ на рейды в Екатеринбурге: Баку отменил российские концерты и выставки Минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими... 30 июня 16:02

Реакция Азербайджана

В Азербайджане в результате следственных действий в Екатеринбурге на официальном уровне отменили все культурные мероприятия, запланированные российскими государственными и частными учреждениями.

Министерство культуры страны в социальной сети Х заявило, что причиной стали «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге». По мнению министерства, такие случаи в последнее время «приобрели систематический характер».

Делегация депутатов из Национального собрания страны отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Баку и Москвой.

МИД Азербайджана выразил «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых и назвал действия силовиков в Екатеринбурге «неприемлемым насилием».

Реакция России

В Кремле отреагировали на отмену культурных мероприятий, связанных с Россией.

«Мы искреннее сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной таких демаршей», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все, что связано с работой правоохранительных органов, не может и не должно становиться поводом для подобной реакции, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

Песков уточнил, что Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном. В повестке дня президента РФ Владимира Путина нет разговора с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, добавил он.